Groß-Buchholz

Vor eineinhalb Jahren verstarb Friedrich-Wilhelm-Busse, jetzt hat der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld beschlossen, eine Straße nach dem Gründer und langjährigem Leiter des Pinkenburger Kreises zu benennen. Künftig wird der Weg nördlich des Messeschnellweges zwischen Pinkenburger Straße und Pasteurallee Busses Namen tragen. Zudem soll ein Legendenschild angebracht werden. In seiner jüngsten Sitzung wurde ein entsprechender interfraktioneller Antrag einstimmig verabschiedet. „Es war so ein bisschen wie das Nachholen einer Trauerfeier“, erzählt Bezirksbürgermeisterin Johanna Starke (SPD). Die Chance sei den Politikern durch Corona genommen worden. „Jetzt haben wir einen würdigen Rahmen gefunden“, findet Starke.

Stadtteil hat ihm viel zu verdanken

Die Familie des Verstorbenen war ebenfalls zur Sitzung des Bezirksrates gekommen. „Jeder weiß, wie viel wir ihm zu verdanken haben“, sagt Starke. Auch andere Bezirksratsmitglieder sprachen in der Sitzung lobende Worte. Friedrich-Wilhelm Busse gründete mit weiteren Groß-Buchholzern im Sommer 1985 den Pinkenburger Kreis. „Er hat sich mit seinem Einsatz für den geschichtlichen Erhalt des historischen Ortskerns von Groß-Buchholz mit seinen jahrhundertealten Fachwerkhäusern einen Namen weit über den Ort hinaus gemacht“, heißt es in der Antragsbegründung.

Dabei galt Busses Einsatz auch dem Erhalt der Dorfgeschichte. So führte er unter anderem Kinder durch den Stadtteil. Zudem war er verantwortlich für die Herausgabe zweier Chroniken über die Entwicklung von Groß-Buchholz vom Dorf vor den Toren der Stadt Hannover bis zum heutigen Stadtteil der Landeshauptstadt. „Ihm ist es unter anderem zu verdanken, dass das ehemalige Trafohäuschen zum Bürgerhaus Groß-Buchholz ausgebaut wurde, der Pinkenburger Kreis dort eine Heimat gefunden und der Stadtbezirk ein wichtiges Zentrum für Kunst, Kultur und Förderung des örtlichen Zusammenlebens bekommen hat“, heißt es im Antrag.

Umbenennungsverfahren bereits eingeleitet

Zudem war Busse von 2006 an fünf Jahre kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Weil die Partei ihm zu den Kommunalwahlen einen aussichtsreichen Listenplatz verweigerte, verließ er sie. 2016 kehrte er dann zumindest in den Stadtbezirksrat Buchhholz-Kleefeld zurück – und zwar auf der Liste der SPD, ohne jedoch bei den Sozialdemokraten eingetreten zu sein. Bis zu seinem Tod war er Mitglied des Gremiums. „Er hat sich mit großem kommunalpolitischen Engagement für die Belange der Menschen in der Stadt Hannover und in besonderem Maße für die Belange der Menschen im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld eingesetzt“, heißt es im Antrag.

Auf dem Legendenschild wird genau dieses Engagement gelobt: „Friedrich-Wilhelm Busse (11.06.1962 – 28.03.2020) gründete und leitete den Pinkenburger Kreis, Heimatkundler und engagierter Kommunalpolitiker.“ Laut Michaela Steigerwald, Pressesprecherin der Stadt Hannover, wurde das Verfahren zur Benennung des Friedrich-Wilhelm-Busse-Wegs bereits eingeleitet. Der neue Straßenname wird in knapp zwei Monaten, am 11. November, offiziell enthüllt.

Von Laura Ebeling