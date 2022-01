Hannover

Schummriges Werkstattlicht fällt auf die alten Bleilettern in den Setzkästen. „Fraktur“ und „Antiqua mager“ steht auf hölzernen Schubladen. Mit geübten Fingern greift Wolfgang Schmidt einen der kleinen Buchstaben: „Die Lettern werden in Winkelhaken eingesetzt“, sagt der gelernte Buchdrucker, „natürlich spiegelverkehrt, damit auf dem Papier dann unser gewohntes Schriftbild erscheint.“

Alte Technik: Das Buchdruckmuseum hält Handwerkstraditionen lebendig. Quelle: Christian Behrens

Der 79-jährige leitet das Buchdruckmuseum Hannover. Alte Abziehpressen, Schneidemaschinen und Druckerpressen zeugen in den kleinen Räumen in einem Lindener Hinterhof von einer langen Handwerkstradition. All die geheimnisvoll anmutenden Apparate verleihen dem liebevoll eingerichteten Museum das Flair eines verwunschenen Alchimistenlabors. „Dies ist eine typische Druckerei der Fünfzigerjahre“, sagt Schmidt, „wir zeigen hier, wie man früher gearbeitet hat.“

Lauter Lettern: Das Museum präsentiert historische Techniken. Quelle: Christian Behrens

„Dann ist Feierabend“

Aus modernen Betrieben sind die Geräte, die hier zu sehen sind, längst verschwunden. Der Druck wird heutzutage weitgehend digital gesteuert. „Wir möchten die alten Techniken vor dem Vergessen bewahren“, sagt Lothar Preikschat vom Vorstand des Trägervereins.

„Wir möchten die alten Techniken vor dem Vergessen bewahren“: Lothar Preikschat im Buchdruckmuseum. Quelle: Christian Behrens

Das jedoch wird zunehmend schwierig. Viele Museen hat Corona hart getroffen. Doch das kleine Buchdruckmuseum sieht sich buchstäblich in seiner Existenz bedroht. Pandemiebedingt droht ihm das Aus. „Wenn unsere Reserven aufgebraucht sind, ist Feierabend“, sagt Preikschat düster.

„Wir sind ein lebendes Museum“: Wolfgang Schmidt präsentiert die Funktionstüchtigkeit der „Boston Tiegel“-Presse. Quelle: Christian Behrens

Der Verein hat monatliche Fixkosten von etwa 950 Euro: Miete, Heizung, Versicherungen. „Seit März 2000 sind wir jetzt geschlossen“, erklärt Schmidt. Vor Corona seien regelmäßig rund 350 Euro im Monat durch Führungen und Eintrittsgelder zusammengekommen. Diese fallen seither weg. Die Madsack Mediengruppe, bei der auch die HAZ erscheint, unterstützt das Museum dauerhaft. Doch Zuschüsse von der Stadt bekommt es nicht. Mitgliedsbeiträge und Spenden können das Defizit nun nicht mehr auffangen.

Ein Lernort für Schulklassen

„Vor Corona gab es bei uns viele Führungen oder Workshops für Seniorengruppen und Schulklassen“, sagt Preikschat. „Die Kinder sind total begeistert, wenn Sie selbst ein paar Zeilen setzen können und dann das Ergebnis gedruckt sehen – es ist immer wieder toll, das mitzuerleben.“ Auch von den Lehrkräften gebe es begeisterte Rückmeldungen. „Wir sind ein kultureller Lernort“, sagt Preikschat.

Versteckt im pittoresken Hinterhof: Das Museum ist in einer ehemaligen Druckerei an der Limmerstraße untergebracht. Quelle: Christian Behrens

Im Jahr 2002 haben einige Enthusiasten das Museum ins Leben gerufen, 2007 zog es vom Kötnerholzweg in sein heutiges Domizil an der Limmerstraße um – passenderweise in die Räume einer ehemaligen Druckerei. Getragen wird es vom Verein „Freundeskreis Schwarze Kunst“, der 68 Mitglieder hat. Viele von Ihnen sind gelernte Drucker, Schriftsetzer oder Buchbinder, die mittlerweile im Rentenalter sind.

„Geld drucken können wir nicht“

Bei Rundgängen durch das Museum zeigen sie, wie Falzen und Binden funktioniert. Besucher erfahren dann, dass man auf den alten Zunftgruß „Gott grüß’ die Kunst!“ mit „Die ist verhunzt!“ antwortet. Oder dass das Gautschen ein alter Brauch ist, bei dem junge Drucker früher in eine Wasserbütte getaucht wurden, um am Ende ihrer Ausbildung symbolisch die Fehler aus der Lehrzeit abzuwaschen.

Historisches Ambiente: Das Druckereimuseum an der Limmerstraße ist von der Schließung bedroht. Quelle: Christian Behrens

Ein Prunkstück der Ausstellung ist eine „Boston Tiegel“-Druckmaschine, die mehr als 100 Jahre alt ist. „Sie ist voll einsatzbereit, wie alles hier“, sagt Schmidt, „wir sind ein lebendes Museum.“ Dessen Zukunft ist allerdings ungewiss. Besuchergruppen waren schon lange nicht mehr hier, und auch Schulklassen bleiben seit geraumer Zeit fort. „Die haben in der Pandemie ganz andere Sorgen“, sagt Schmidt.

Wie das Museum aus der finanziellen Schieflage kommen soll, weiß er nicht. „Wenn es so weitergeht, müssen wir den Laden leider dichtmachen“, sagt er. „Geld drucken können wir ja nicht.“

Für kleine Gruppen bietet dasBuchdruckmuseum, Limmerstraße 43 (Hinterhof), nach Voranmeldung wieder Führungen an. Anmeldungen unter Telefon (05 11) 2 20 82 53 oder buchdruck.museum@htp-tel.de. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Spenden sind möglich an das Buchdruckmuseum Hannover, Hannoversche Volksbank, IBAN: DE 42 2519 0001 0590 1901 00.

Von Simon Benne