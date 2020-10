Hannover

Mit einem kräftigen Ruck schlägt er die Plane zurück. Ein riesiger Berg Kartoffeln liegt darunter auf dem Acker. „Das sind 180 Tonnen, alle hier gewachsen und geerntet“, sagt Andreas Thieleking. Mit einem Messer schneidet er ein paar Knollen auf. Sie sind etwas kleiner, als sie eigentlich sein könnten. „Als klar war, dass ich sie niemals loswerden würde, habe ich das Bewässern gleich eingestellt“, sagt der Landwirt, „um Kosten zu sparen.“

„Der Markt liegt am Boden“: Andreas Thieleking in einem seiner Kartoffellager – die Landwirte leiden unter der Corona-Krise. Quelle: Schaarschmidt

Anzeige

Der 46-Jährige hat seinen Hof in Burgdorf-Weferlingsen. Ein schmuckes Dorf, viel Backstein, mächtige Eichen. Mit seiner Betriebsgemeinschaft bewirtschaftet er hier 800 Hektar Land – Rüben, Getreide, Mais und eben Kartoffeln. Und die sind in diesem ungewöhnlichen Jahr das Problem.

Pommesmarkt liegt am Boden

„Die Deutschen haben zuletzt immer weniger Kartoffeln gegessen und immer mehr Pommes“, sagt Thieleking. Viele Bauern haben sich darauf eingestellt und speziell solche Kartoffeln angebaut, die sich gut für die Pommesproduktion eignen. Dann schlug die Corona-Krise bis in die letzte Ackerfurche durch.

Tausende Tonnen Speisekartoffeln: In einem klimatisierten Lager hortet Andreas Thieleking Knollen, die er über den Winter vermarkten will. Quelle: Tim Schaarschmidt

Restaurants blieben lange geschlossen, Kantinen arbeiten bis heute auf Sparflamme, Volksfeste und Sportevents sind abgesagt. Deutschland isst plötzlich keine Pommes mehr, der Markt ist zusammengebrochen. „Ich hatte darauf spekuliert, 400 bis 500 Tonnen Pommeskartoffeln abzusetzen“, sagt Thieleking, „und jetzt muss ich sie in der Stärkefabrik oder der Biogasanlage entsorgen.“

Die Speisekartoffeln will er im kommenden Winter vermarkten: Andreas Thieleking in einem seiner Kartoffellager. Quelle: Tim Schaarschmidt

Niedersachsen ist von dem Effekt besonders betroffen; hier liegen rund 45 Prozent der bundesweiten Kartoffelanbauflächen. „Besonders spezialisierte Betriebe sind auf Tausenden Tonnen Kartoffeln sitzen geblieben“, sagt Wolfgang Ehrecke, Sprecher der Landwirtschaftskammer.

1000 Tonnen in der Halle

Landwirt Thieleking, der bei Treckergroßdemonstrationen auch schon gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung auf die Straße ging, führt über seinen Hof. In einer klimatisierten Halle lagern 1000 Tonnen Speisekartoffeln, gestapelt in Kisten. Diese werden einmal im Supermarkt landen.

„Nicht jede Sorte eignet sich für alles“, erklärt er. Es gibt spezielle Verarbeitungskartoffeln, die für Fertigbratkartoffeln oder Kartoffelsalat gebraucht werden. Es gibt Chipskartoffeln, die einen besonders hohen Stärkeanteil haben müssen. Und auf einem nahen Acker hat er noch tonnenweise Industriekartoffeln in der Erde, die man braucht, um Kartoffelstärke herzustellen. Auch Farben, Leim oder Cremes werden teils aus Kartoffeln gemacht. „Die Produkte gehen unter anderem nach Südkorea“, sagt Thieleking.

In der Erde stecken noch tonnenweise Industriekartoffeln: Ein Acker von Andreas Thieleking. Quelle: Tim Schaarschmidt

Industriekartoffeln. Allein das Wort klingt für viele nach einem Widerspruch in sich. Städter haben da manchmal eine ziemlich romantische Vorstellung. Einige gehen unbewusst davon aus, dass eine grundgütige Bauersfrau mit Kopftuch jede Kartoffel sorgsam aus der Krumme birgt, an der Kittelschürze blank reibt und eigenhändig im Weidenkorb zum nahen Biomarkt trägt.

Fragiles weltweites Wirtschaftssystem

In Wirklichkeit ist Landwirtschaft längst ein Industriezweig; ein global vernetztes und zugleich sehr fragiles Wirtschaftssystem, in dem schon kleine Unwuchten zu großen Verwerfungen führen können. „Bei uns hängt längst alles mit allem zusammen“, sagt Thieleking.

Er erzählt von Kartoffeln, die alljährlich aus Spanien und Ägypten nach Deutschland importiert werden, ehe im Juli dann die deutschen in die Supermärkte kommen. Davon, dass der Kartoffelexport in der Corona-Krise eingebrochen ist, weil keine Transporte von deutschen Chipskartoffeln in die italienischen Chipsfabriken mehr gab. Davon, dass Märkte von China bis Sri Lanka für deutsche Kartoffelbauer plötzlich weggefallen sind.

Niedersachsen ist Kartoffelland Nummer eins – hier sind 45 Prozent der deutschen Anbauflächen. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der globalisierten Landwirtschaft hatten deutsche Obst- und Gemüsebauern darunter zu leiden, dass die Grenzen für Erntehelfer aus Osteuropa lange geschlossen blieben. Und schon vor der Afrikanischen Schweinepest brach der Export von Schweinefleisch nach Asien ein, weil Container nicht mehr abgefertigt wurden. Da wegen der Pandemie zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt wurden, ging der Verkauf von Bier zurück – und dadurch sanken die Preise, die Landwirte für Braugerste erzielen konnten.

„Anderswo verhungern Menschen“

„Und wir haben jetzt, weil der Export stockt, einfach zu viele Kartoffeln in Deutschland“, sagt Thieleking. Er rechnet vor, dass er in dieser Saison für ein Kilo Speisekartoffeln vielleicht noch 8 Cent bekommt. Er zeigt auf einen Haufen Kartoffeln, für die er jetzt gar keine Abnehmer mehr findet. „Normalerweise hätten die mir 11 bis 12 Euro je 100 Kilo gebracht“, sagt er. „Wenn sie in die Biogasanlage kommen, verdiene ich vielleicht noch 2,50 Euro daran.“

„Unter anderem für Südkorea“: In Andreas Thielekings Acker schlummern noch Kartoffeln, aus denen Stärke für Exportprodukte gewonnen werden soll. Quelle: Tim Schaarschmidt

Immer wieder entzündet sich ethische Kritik daran, dass Mais oft nur angebaut wird, um daraus Energie zu gewinnen. Der Weg in die Biogasanlage – ist das ein verantwortlicher Umgang mit Lebensmitteln? Landwirt Thieleking atmet einmal durch. Wie wertvoll Lebensmittel sind, ist ihm durchaus bewusst. „Wenn mir auf dem Acker ein paar Kartoffeln vom Hänger rutschen, lade ich sie wieder auf“, sagt er, „weil ich weiß, dass Menschen anderswo verhungern.“

Durchwachsene Erntebilanz Zum dritten Mal in Folge hatten es die Landwirte in Niedersachsen mit einem ausgesprochen trockenem Jahr zu tun. „Entsprechend durchwachsen fällt die Erntebilanz aus“, sagt Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer. Wo Bauern die Möglichkeit hatten, ihre Felder zu bewässern, hätten sie häufig ihre Erträge sichern können. „Doch wer auf leichten Böden ackert, hatte oft das Nachsehen“, sagt Schwetje. Dazu hätte die Corona-Pandemie Landwirte vor neue Herausforderungen gestellt: „Wir sind wie viele andere Wirtschaftszweige auch auf fleißige Menschen und funktionierende Logistikketten angewiesen.“ Dass bei der Obsternte teils einheimische Helfer die osteuropäische Stammbelegschaft ersetzten, habe auch positive Effekte gehabt, sagt Schwetje. „Sie haben durch diese Erfahrung gesehen, wie viel Qualität und wie viel Arbeit in unseren heimischen Produkten steckt.“ Die Wertschätzung für die Landwirtschaft sei dadurch gewachsen.

Er steht auf seinem Acker und wiegt eine Kartoffel in den Händen. „Ich habe ja aber nicht in böser Absicht so viele Kartoffeln angebaut“, sagt er. „Und in der Biogasanlage liefern sie wenigstens noch Strom und Wärme.“ Dass sich unverhofft noch eine Alternative auftut, glaubt er nicht. „Ein Corona-Impfstoff auf Kartoffelbasis“, sagt er mit Galgenhumor, „das wäre jetzt die Lösung.“

Von Simon Benne