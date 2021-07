Hannover

Die Panne kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Bundesweit können Apotheken ausgerechnet am Beginn der Sommerferien derzeit keine digitalen Impfzertifikate ausstellen. Der Grund dafür liegt in einer Sicherheitslücke: Es gebe Hinweise „auf eine potentielle Schwachstelle“ beim Webportal des Deutschen Apothekerverbands (DAV), teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. „Daher wurde die Ausstellung von Impfzertifikaten über dieses Webportal vorübergehend deaktiviert“, heißt es. In Hannovers Apotheken löste dies teils großen Unmut aus.

„Wir mussten schon viele Kunden fortschicken“

„Wir mussten schon viele Kunden fortschicken, die sich einen digitalen Impfnachweis holen wollten“, sagt Stefani Krumwiede, Filialleiterin der Südstadt-Apotheke. „Gerade am ersten Ferientag war der Andrang groß, da viele Menschen verreisen wollen.“ Am Mittwoch habe der Ausdruck der QR-Codes, mit dem Geimpfte den Nachweis in ihre App einscannen können, noch funktioniert, sagt die Apothekerin.

Seitdem jedoch zeige das Computersystem an, dass die Ausstellung der digitalen Impfnachweise derzeit nicht möglich sei. Geimpfte können mit dem digitalen Zertifikat auch ohne den gelben Impfausweis nachweisen, dass sie geimpft sind – etwa auf Urlaubsreisen oder beim Eintritt zu bestimmten Veranstaltungen.

Keine Probleme beim Impfzentrum in Hannover

Der Grund für die Probleme liegt in einer Sicherheitslücke, die das „Handelsblatt“ aufgedeckt hat. Der DAV erklärt in einer Stellungnahme, dass die Zeitung sich mithilfe professionell gefälschter Dokumente einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apothekeninhaber beschafft und mit der gefälschten Apotheken-Identität zwei Impfnachweise ausgestellt habe. Daher habe man die Ausstellung von Zertifikaten am Mittwoch gestoppt, um zu überprüfen, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen implementiert werden können. „Wann die Ausstellung von Zertifikaten wieder aufgenommen wird, steht noch nicht fest“, heißt es beim DAV.

Im Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände hingegen laufe die Ausstellung der Impfzertifikate reibungslos, erklärt Sprecher Michael Hintz. Außerdem stellen auch Arztpraxen die Zertifikate aus. Von Problemen dort ist weder bei der Ärztekammer Niedersachsen noch bei der Kassenärztlichen Vereinigung etwas bekannt.

„Kriminelle Energie“

Die Infrastruktur, mit der die einzelnen Apotheken digitale Impfzertifikate erstellen können, war nach Darstellung des DAV zunächst für Apotheken vorgesehen, deren Inhaber Mitglied in den Landesapothekerverbänden sind. Später wurden aber auch Gastzugänge für andere Apotheken geschaffen. Einen solchen Gastzugang hätten Journalisten des „Handelsblatt“ jetzt genutzt, um mit einer gefälschten Betriebserlaubnis Impfzertifikate auszustellen.

Nach einer entsprechenden Information durch das „Handelsblatt“ habe der Apothekerverband in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium die Ausstellung von Zertifikaten dann am Mittwoch gestoppt, erklärt der DAV. Bis Donnerstagmittag hätten sich keine Hinweise auf andere unberechtigte Zugänge ergeben. Diese zu erstellen sei „nur mit erheblichem Aufwand und krimineller Energie“ möglich. Es sei davon auszugehen, dass bislang mehr als 25 Millionen Impfzertifikate allesamt von berechtigten Apotheken ausgegeben wurden.

Von Simon Benne