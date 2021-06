Hannover

In der Ecke lehnen Gitarren an der Wand. Neben einem Plattenspieler stehen Vinyl-LPs mit Jazzmusik. Vor allem aber ist dieses etwas chaotische Büro die Höhle eines Büchermenschen. Neben Schiller und Shakespeare stehen in den überbordenden Regalen auch meterweise Krimis von Georges Simenon. „Das ist einer meiner Säulenheiligen“, sagt Matthias Wehrhahn.

Vor vier Jahren zog der Gründer des Wehrhahn Verlags mit seinem kleinen Team aus Mittelfeld in die Räume einer früheren Gummifabrik in Wülfel um. Hinter der Backsteinfassade des alten Industriegebäudes hat der 58-jährige auf gut 120 Quadratmetern ein Unternehmen etabliert, das sich ganz der Magie des Büchermachens verschrieben hat.

Preis ist mit 24 000 Euro dotiert

Dafür hat er jetzt einen Ritterschlag bekommen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird Wehrhahn am 1. Juli mit dem Deutschen Verlagspreis auszeichnen, der zum dritten Mal für besonderes Engagement um das Kulturgut Buch verliehen wird. Um die Auszeichnung hatten sich 366 Verlage aus ganz Deutschland beworben, 66 werden prämiert. Voraussichtlich erhält Wehrhahn ein Preisgeld von 24.000 Euro.

Historischer Industrie-Chic: Der Wehrhahn Verlag sitzt in dieser früheren Gummifabrik in Wülfel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Preis fällt mit einem Jubiläum zusammen: Vor genau 25 Jahren hob Wehrhahn seinen Verlag aus der Taufe. Der Landwirtssohn hatte in Hameln Abitur gemacht, anschließend studierte er Germanistik und Politik in Hannover – und 1996 machte er sich selbständig. „Nebenbei jobbte ich bei der Post und in einer Bibliothek“, sagt er. Und er kümmerte sich gemeinsam mit seiner Frau um die beiden Kinder, während der Verlag langsam größer wurde.

„Wenn man zu schnell wächst, ist die Gefahr des Absturzes groß“, sagt der bodenständige Unternehmer. Erst, als seine Stelle in der Bibliothek endgültig auslief und er 2006 den Niedersächsischen Verlagspreis bekam, startete der ruhige, unaufgeregte Intellektuelle geschäftlich durch.

Zwischen Büchern und Paketen: Matthias Wehrhahn in einem Raum seines Verlages. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Der Anfang war mühsam“, sagt er im Rückblick. Schnell musste er lernen, dass der ursprüngliche Plan, zwei bis drei Bücher im Jahr herauszubringen, wirtschaftlich nicht rentabel war. Wehrhahn zeigt auf eine Regalwand: „Hier steht alles, was bei uns mittlerweile erschienen ist“, sagt er. Derzeit sind es 947 Titel. „Das ändert sich aber schnell“, sagt er: Jahr für Jahr kommen etwa 50 neue Bände hinzu.

Loblied auf Bibliotheken

Wehrhahn hat sein Profil im Laufe der Jahre geschärft – und erfolgreich Nischen besetzt: Ein Schwerpunkt liegt bei sorgsam gestalteten Editionen zur Literatur- und Kulturgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Dazu kommen historische Fachbände und Reihen wie die „Hannoverschen Geschichtsblätter“ oder literarische Werke von Schriftstellern wie Oskar Ansull.

Verlag mit eigenem Profil: Das Wehrhahn-Logo an der Tür des kleinen Unternehmens. Quelle: Tim Schaarschmidt

Längst ist Wehrhahn gut vernetzt und kooperiert bei wissenschaftlichen Buchprojekten mit Stadtbibliothek und Leibniz-Uni, mit Musikhochschule und Kestner-Museum. Auffallend viele Titel haben einen Bezug zur Landeshauptstadt: „Wir machen Bücher für Hannover“, sagt der Verleger.

Auf seinem Schreibtisch hat er eine handgeschriebene Tabelle; eine Übersicht über alle aktuellen Projekte. „Derzeit sind es 24“, sagt er – vom 700-Seiten-Band über die Ständegleichheit um 1800 bis zum filmhistorischen Werk über Pasolini. Der Verleger muss viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten, denn die Auflagen seiner Bücher liegen meist nur bei 200 bis 300 Exemplaren. Wehrhahn weiß, dass wissenschaftliche Werke meist nur einen überschaubaren Leserkreis gewinnen. „Aber auch wissenschaftliche Werke müssen so sein, dass man sie gerne aufschlägt“, sagt er.

Ein Büchermensch: Verlagsgründer Matthias Wehrhahn. Quelle: Tim Schaarschmidt

Tatsächlich sieht man seinen Büchern an, dass sie mit Herzblut gemacht sind. Die Titel, die Wehrhahn mit seinen drei Angestellten herausgibt, sind liebevoll gestaltet, vom Satzbild bis zur Titelillustration. „Ich selbst bin praktisch ohne Bücher aufgewachsen“, sagt er – um dann ein Loblied auf Bibliotheken anzustimmen, die er als Mischung aus Werkstätten und Fantasiemaschinen beschreibt.

Bestseller sind nicht Wehrhahns Metier; seine Spitzentitel haben eine Auflage von 1500 Exemplaren. „Für Romane bräuchte ich eine ganz andere Verlagsstruktur“, sagt er. Gewinnsteigerung ist in seinem Betrieb jedoch nicht die alleinige Maxime; er ist nicht bereit, für das große Geld jeden Preis zu bezahlen. Unzufrieden wirkt der preisgekrönte Verleger dabei nicht: Der Deutsche Verlagspreis bestärke ihn in seiner Arbeit sagt er: „Und ich habe es immer mit Themen zu tun, die mich interessieren.“

Von Simon Benne