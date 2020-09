Hannover

Autofahrer und Berufspendler müssen sich ab Mittwoch rund um den Weidetorkreisel in Hannover auf Behinderungen einstellen. Die marode Brücke über den Kreisel wird dann in beide Richtungen bis auf Weiteres nur einspurig befahrbar sein. Da teilte die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Verkehrsplaner raten Fernfahrern, die Weidetorbrücke großräumig über die Autobahn 2 und die Autobahn 7 zu umfahren.

Lkw halten sich nicht an Gewichtsbeschränkungen an der Brücke

Seit dem 10. Juli ist die Brücke für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt. Denn das Bauwerk ist so marode, dass es diese Belastungen schlicht nicht mehr lange aushalten würde. An dieses Verbot halten sich aber längst nicht alle und fahren weiterhin mit schweren Lastwagen über die Brücke. Das hatten Verkehrszählungen Anfang August gezeigt.

Die Landesbehörde sei deshalb unter Abwägung aller Vor- und Nachteile zu dem Schluss gekommen, dass eine für alle geltende einspurige Verkehrsführung die einzige Möglichkeit sei, die schweren Fahrzeuge vom Überqueren der Brücke abzuhalten, teilte die Behörde mit. Es bestehe weiterhin die Möglichkeit, jeweils vor der Brücke den Schnellweg zu verlassen, das Bauwerk auf dem Weidetorkreisel zu umfahren und anschließend wieder auf den Schnellweg aufzufahren. Die Landesbehörde rechnet dennoch in diesem Bereich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere im morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehr.

Brücke am Wochenende sogar voll gesperrt

Am Wochenende wird die Brücke zudem vollständig für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag gegen 15 Uhr und endet am Montag, gegen 5 Uhr. In dieser Zeit soll ein Belastungstest auf der Brücke vorgenommen werden. Auch für das Wochenende rät die Landesbehörde dazu, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Von Tobias Morchner