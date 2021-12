Hannover

Wie erleben Kinder die Adventszeit? Die Freundinnen Romy (6), Leni (7) und Mirabell (6) wollen darüber erzählen. Zum Gespräch treffen sie sich bei Romys Familie, die erste Kerze am Adventskranz brennt, die Mädchen rühren in ihrem Kakao und knabbern Kekse. Auf der Fensterbank leuchtet ein Schwibbogen. Romy hat ein Heft mit Aufklebern hervorgeholt, das gleichzeitig ein Adventskalender ist, wie sie erklärt. Jeden Tag darf sie einige der Kleber auf Bildern in dem Heft verteilen.

Wie schön, dass ihr euch mit mir über Advent und Weihnachten unterhalten wollt. Habt ihr eigentlich alle einen Adventskalender?

Leni: Ich hab’ einen. Den hat meine Oma selbst gemacht, sie hat Beutel genäht. Heute war ein Armband drin, gestern auch: ein pinkes.

Romy: Ich hab vier. (Zeigt auf die Kalender) Eins, zwei, drei, vier. Ein Buch mit Aufklebern und ein Buch zum Auskratzen. Und ein Kalender mit Schokolade und einen mit Schleich (Anmerkung der Red.: Tierfiguren aus Hartgummi).

Warum hast du denn vier?

Romy: Einen hat Papi geschenkt bekommen, einen haben wir von meiner Babysitterin, einen von meiner Oma und einen von meiner Bomma, das ist die andere Oma. Dann sind es vier.

Mirabell: Ich hab noch keinen.

Romy: Sollte man eigentlich haben am zweiten Advent.

Mirabell: Unser Adventskalender fängt immer erst an Nikolaus an.

Vor dem Weihnachtsmann kommt der Nikolaus

Warum hat man denn Adventskalender?

Romy: Dass man die Freude schon auf Weihnachten vorbereitet.

Leni: Am vierten Advent ist Weihnachten.

Romy: Und am 6. ist Nikolaus.

Bringt der Weihnachtsmann die Geschenke? Darüber sind Mirabell, Romy und Leni uneins. Quelle: Samantha Franson

Genau, am 6. Dezember. Das ist ja jetzt schon bald. Nikolaus ist am Montag.

(Die Mädchen sehen sich erstaunt an und strahlen.)

Alle: Ja?

Was macht ihr Nikolaus? Stellt ihr dann Stiefel raus?

Alle: Ja. Schuhe.

Mirabell: Ich stelle manchmal meine Winterstiefel raus oder meine Gummistiefel.

Leni: Ich auch.

Und putzt Ihr die vorher?

(Da reden alle durcheinander. Geputzt wird wohl eher nicht oder wenn die Eltern Lust dazu haben.)

Romy: Ich putze die Stiefel, aber nur manchmal.

„Kinderstiefel klaut doch keiner“

Habt ihr keine Angst, dass die Stiefel geklaut werden, wenn sie draußen stehen?

Mirabell: Es kommt doch kein Mensch nachts zu unserem Haus und klaut Stiefel! Und vor allem keine Kinderstiefel.

Leni: Was soll man damit machen? Die passen Erwachsenen doch nicht.

Romy: Ich stelle immer nur einen Stiefel raus.

Mirabell: Ich zwei.

Und was findet ihr an Nikolaus dann darin?

Mirabell: Süßigkeiten.

Romy: Bei mir war schon mal ein Kissen drin. Das habe ich in mein Bett gelegt.

Mirabell: Ein Klebeheft.

Fröhliche Runde: Mirabell, Romy und Leni macht der Advent richtig Spaß. Quelle: Samantha Franson

Was gefällt euch an der Adventszeit?

Romy: Die Geschenke, die im Adventskalender sind.

Mirabell: Und die wir Nikolaus kriegen.

Romy: Und an Heiligabend.

Mirabell: Da gibt es 1000 Geschenke. Ich habe mal eine Spardose gekriegt.

Romy: Und ich einen Barbie-Camper. Das ist ein Riesenauto.

Mirabell: Ich habe eine elektronische Puppe gekriegt, die weinen und auch ein bisschen reden kann. Sie kann erkennen, wer ihre Mutter ist.

Wunschliste mit Keyboard und Elektrokatze

Was wünscht ihr euch dieses Jahr zu Weihnachten?

Leni: Ein Keyboard. Ich habe im Kindergarten mal Keyboard gespielt.

Mirabell: Eine elektrische Katze.

Romy: Viel Bastelzeug. Das kann man an die Wand hängen, und es ist ganz bunt.

Ach so, und vorher bastelst du es zusammen?

Romy: Nee, da habe ich mich vertan, das ist gar nicht zum Basteln.

Habt Ihr den Weihnachtsmann schon mal gesehen?

(Die Mädchen gucken leicht schockiert.)

Alle drei: Nein!

Leni: Meine Freundin Emma hat den mal gesehen.

Romy: Es gibt den Weihnachtsmann gar nicht.

Mirabell: Doch! Wer soll denn sonst die Geschenke bringen?

Romy: Das machen nur die Eltern.

Leni: Wirklich? Hast du deinen Vater erwischt?

Romy: Nein.

Mirabell: Wie kannst du das dann wissen, wenn du es nicht gesehen hast?

Romy: Weil meine Tagesmutter es mir gesagt hat.

Leni: Du kannst doch nicht alles glauben, was deine Tagesmutter dir sagt.

Mirabell: Ich sage, den gibt es!

Die Listen sind schon fertig: Mirabell, Romy und Leni haben rechtzeitig ihre wichtigsten Wünsche notiert. Quelle: Samantha Franson

Was macht eigentlich das Christkind?

Romy: Die Geschenke bringen die Eltern oder der Nikolaus oder das Christkind.

Mirabell: Meine Eltern sagen, dass sie dem Weihnachtsmann die Wünsche sagen und der die Geschenke dann bringt. Also gibt es den Weihnachtsmann.

Romy: Nein!

Leni und Mirabell: Doch! Doch! Doch! Doch! Doch!

Sind die Geschenke Weihnachten denn das Wichtigste?

Romy: Nee, der Spaß mit der Familie und den anderen Leuten.

Leni: Und dass ein Kind geboren ist von Maria und Josef.

Wem schenkt ihr denn was?

Mirabell: Meinen Patentanten und der von meiner Schwester. Die Geschenke habe ich selbst gemacht. Ich male Bilder und klebe ein bisschen drauf. Ich habe sie schon eingepackt.

Leni: Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich schenke Mama, Papa, den Patentanten und meiner Schwester Emelie was.

Romy: Meine Tagesmutter und ich basteln was für meine Eltern, Oma, Bomma und Bompa (Anmerkung der Red.: Das sind die anderen Großeltern). Das haben wir schon gemacht. Mama darf es nicht wissen.

Und bei deinem Papa ist das egal?

Romy: Er weiß es schon.

Mirabell: Wieso weiß es dein Papa?

Romy: Weil er mir nachspioniert hat.

Spionage für die Geschenke

Spioniert ihr auch Geschenke aus?

Romy: Ich weiß gar nicht, wo das Versteck sein soll.

Mirabell: Ich habe schon mal ausspioniert, was meine Geburtstagsgeschenke sind. Ich habe ins Zimmer meiner Schwester geguckt. Ich wusste nicht, dass sie da sind.

Leni: Ich habe mal in Mamas Schrank geguckt, wo ich nicht reingucken durfte, und habe eine Handyhülle da gesehen.

Feiert ihr auch in der Schule Weihnachten?

(Die Mädchen reden durcheinander.)

Alle drei: Äh, weiß ich nicht. Das können wir gar nicht wissen.

Romy: Wir sind doch erst seit drei irgendwas da.

Mirabell: Ich bin seit einem halben Jahr in der Schule.

Romy: Also, dann bin ich auch seit einem halben Jahr da. Wir sind gleichzeitig in die Schule gekommen.

Auch in der Schule weihnachtet es sehr

Also, eigentlich meinte ich auch, ob jetzt in der Adventszeit in der Schule dekoriert ist und ihr da bastelt.

Romy und Leni: In unserer Klasse ist ein Adventskalender. Jeden Tag darf ein Kind ihn aufmachen. Da waren immer Süßigkeiten drin. Immer so ähnliche.

Mirabell: Bei uns musste jeder ein Paar Socken mitbringen. Die Lehrerin lost, welches Kind in seine Socken gucken darf.

Gibt es noch was Wichtiges an Weihnachten?

Romy: Ja, dass Gott oder Jesus an Heiligabend geboren sind. Ich weiß nicht welcher, das kann ich mir nicht merken. Jesus, glaube ich.

Von Bärbel Hilbig