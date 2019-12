Hannover: Weihnachtsdeko in Friseursalon fängt Feuer

Hannover

Beim Brand in einem Friseursalon ist am frühen Sonnabendmorgen erheblicher Schaden entstanden. Bewohner eines Hauses an der Prüßentrift (Isernhagen-Süd) riefen gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr, weil ihr Rauchmelder angeschlagen hatte. Der Qualm war vom Friseursalon im Erdgeschoss durch die Leitungsschächte nach oben gedrungen.

Laut Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak gingen die Retter umgehend mit schwerem Atemschutz in das Geschäft, um den Brand zu löschen. „Aufgrund der ausgedehnten Rauchausbreitung kontrollierten die Einsatzkräfte zudem weitere Wohnungen und eine angrenzende Arztpraxis“, sagt Pawlak. Durch den schnellen Löschangriff konnte aber verhindert werden, dass das Feuer sich ausbreitet. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

Erheblicher Schaden durch Rauch

Der Ursprung des Brandes: Eine Mehrfachsteckdose und darum befindliche Weihnachtsdekoration stand laut Feuerwehr in Flammen. Weshalb das Feuer allerdings ausbrach, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus belüftet, aufgrund der starken Verrauchung entstand laut Pawlak erheblicher Sachschaden.

Es ist bereits der zweite Brand an diesem Wochenende in Hannover, bei dem Schlimmeres durch einen Rauchmelder verhindert wurde. Wie die Feuerwehr bereits am Vormittag mitteilte, war am Freitagabend in Stöcken ein Küchenbrand ausgebrochen. Auch hier piepte das Gerät rechtzeitig, die Einsatzkräfte konnten den bereits bewusstlosen Bewohner aus der Wohnung retten.

Von Peer Hellerling