Hannover

Mit Bratwurst, aber auch mit Bändchen. Mit Glühwein, aber eben auch mit 3 G. Das wird (vermutlich) das Weihnachtsmarkt-Erlebnis 2021. Wer darauf vertraut hat, dass es in diesem Winter endlich wieder Normalität geben wird, nach dem Lockdown des vergangenen Jahres, der dürfte enttäuscht sein. Braucht es so einen Bändchen-Weihnachtsmarkt überhaupt, oder ist das vertane Mühe? Und sollte man wirklich angesichts steigender Inzidenzen das Wagnis eines Weihnachtsmarktes eingehen? Die Antwort ist in beiden Fällen: Ja. Und zwar nicht nur, weil die Händler die Umsätze brauchen, sondern weil wir alle ein bisschen Licht und Wärme in diesem Winter gut gebrauchen können.

Die Hoffnung bei allen war groß, dass sich dank steigender Impfquote der Lockdown des vergangenen Winters in diesem Jahr nicht wiederholen werde. Vielleicht so groß, dass wir alle uns irgendwie darauf verlassen haben, dass die Pandemie ausklingen werde. Sie tut es nicht, und es wird immer wahrscheinlicher, dass wir Einschränkungen wieder einführen müssen, die wir eigentlich hinter uns gelassen haben wollten. Aber es darf nicht wieder einen Lockdown geben wie vor einem Jahr. Die Botschaft, dass ein Jahr Impfkampagne im Grunde gar nichts gebracht habe, wäre fatal, und sie wäre auch falsch.

Bessere Impfkontrollen nötig

Es kommt darauf an, dass wir genau schauen, wie wir mit dem Coronavirus und seiner Delta-Variante leben können. Im Sommer haben wir das schon ganz gut hinbekommen, nun müssen wir den Winter in Angriff nehmen. Weihnachtsmärkte, die sich im Freien abspielen, bei denen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, können dieses bisschen Freiheit erlauben, das wir dringend brauchen.

Doch dafür ist auch wichtig, dass regelmäßig kontrolliert wird, ob die Regeln eingehalten werden. Wer sich in den vergangenen Wochen in der Stadt bewegt, der merkt, dass das bei den Masken gut funktioniert – ob beim Bäcker, in der Bahn oder im Kino: Wer die Mund-Nasen-Bedeckung nicht trägt, wird darauf in der Regel sehr schnell angesprochen. Die Kontrollen der Impfzertifikate fallen dagegen leider zu oft zu lasch aus. Nicht immer wird der QR-Code wirklich angeschaut, noch viel seltener muss man dazu den Ausweis vorzeigen, um nachzuweisen, dass das Zertifikat keine Fälschung ist. Potenziellen Impfbetrügern wird das Leben oft zu leicht gemacht.

Der Winter wird nicht so unbeschwert werden wie erhofft. Aber ein paar Freiheiten scheinen noch möglich. Die Weihnachtsmärkte könnten dafür in Hannover ein Beispiel geben, wie es gehen kann.

Von Heiko Randermann