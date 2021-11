Hannover Südstadt

Die „Agnes“-Skulptur des Hannoverschen Bildhauers Karl Gundelach steht nach 40 Jahren wieder an ihrem Platz auf dem Stadtfriedhof Engesohde. 1903 gab der Bankier Karl Bartels die Skulptur in Auftrag für die Grabstätte seiner Familie und benannte sie nach seiner Frau. In vermögenden Familien war es damals üblich, das Grab prestigeträchtig zu gestalten. In den 1980er-Jahren aber gaben seine Nachkommen die Grabstätte an den Friedhof zurück und nahmen die Skulptur mit in die Nähe von Hamburg. Dort war die Frauenfigur im fließenden Gewand von der Terrasse des Familienhauses aus zu sehen, wie Bartels’ Ururenkelin Silke Schröder berichten lässt.

„Fließende Leichtigkeit“

Ihr Grußwort zur Enthüllung der Skulptur kann sie aus beruflichen Gründen nicht selbst halten, lässt es aber von der Bereichsleiterin der städtischen Friedhöfe Cordula Wächtler verlesen. Früher hätten sich Gäste der Familie vor dem „weißen Gespenst“, wie sie es nannten, oft erschreckt. Dabei sieht Schröder heute in der Skulptur eine „fließende Leichtigkeit, Anmut und Trauer ohne Kitsch“. Die Nachfahrin freue sich, dass sie „wieder zu Hause ist und jeder, der vorbeigeht, sich an ihr erfreuen kann“. Die Horst und Dr. Ingrid Falkrenreck-Stiftung und die Gesellschaft für Denkmalpflege Niedersachsen hatten die Umsetzung und die Aufbereitung der Skulptur ermöglicht.

„Die weiße Frau“ des Hannoverschen Bildhauers Karl Gundelach steht wieder an ihrem Platz und blickt auf die Grabstätte der Familie Karl Bartels Quelle: Rainer Droese

„Der schönste Friedhof von Hannover“

Dass die Skulptur wieder an ihrem Platz ist, freut auch Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne. Der Stadtfriedhof Engesohde ist seiner Meinung nach der schönste in Hannover. Außerdem findet er: „Friedhöfe sind die Geschichtsbücher von Städten und die Grabmäler sind die Seiten darin“. Würde eine Seite herausgerissen, sei das traurig. Umso mehr ist die Enthüllung der Skulptur bedeutsam – ebenso wie die Würdigung des Bildhauers, von dem noch mehr Skulpturen auf dem Friedhof stammen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Interessierte können die „weiße Frau“, wie die Skulptur auch genannt wird, täglich zwischen 8 und 17 Uhr auf dem Friedhof besichtigen. Geht man vom Haupteingang an der Orli-Wald-Allee 2 aus oder vom Nebeneingang an der Hildesheimer Straße aus links an der Friedhofsmauer entlang, findet man die Skulptur an der Mauer.

Von Leonie Habisch