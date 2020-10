Stöcken

Das Zentrum von Stöcken befindet sich weiterhin im Umbruch: Während das Stadtteilzentrum bald bezugsfertig ist und auch die Modernisierung des Marktplatzes voranschreitet, soll nun – nach reichlich zeitlicher Verzögerung – die Sanierung der Weizenfeldstraße beginnen. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für 2023 geplant.

„Wir werden die Straße nicht mehr wiedererkennen“, kündigte Erik Scharlemann vom Fachbereich Tiefbau in der vergangenen Stadtbezirksratssitzung an. Scharlemann stellte die 2021 beginnende Baumaßnahme und die daraus resultierenden Einschränkungen für den Verkehr vor.

Grundstücke bleiben erreichbar

Zwei Jahre sollen die Bauarbeiten andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit teilweise umgeleitet. Den Anwohnern sicherte Scharlemann allerdings zu, dass ihre Grundstücke jederzeit problemlos erreichbar bleiben werden. „Die Straße wird je nach Bauabschnitt immer nur in Teilbereichen gesperrt“, erklärte der Stadtmitarbeiter. Nicht möglich sei in dieser Zeit allerdings der Durchgangsverkehr auf der Weizenfeldstraße zwischen Hogrefestraße und Alte Stöckener Straße.

Straße wird barrierefrei

Rund 6 Millionen Euro werden in die Sanierung der zentral gelegenen Straße investiert. Die Fahrbahndecke wird erneuert, bepflanzte Beete, Sitzgelegenheiten und sichere Übergänge für Schüler sollen entstehen. Durch eine Verengung der Fahrbahn soll die Geschwindigkeit der Fahrzeuge reduziert werden.

Mit Blick auf die vielen älteren Bewohner des Stadtteils, die ihre Wege mit einem Rollator beschreiten, wird die Straße außerdem barrierefrei angelegt. „Der Umbau ist auf jeden Fall eine zentrale Aufwertung für den Stadtteil“, sagte Scharlemann und versicherte den Bezirksratspolitikern, dass er für jegliche Hinweise und Ergänzungen aufgeschlossen sei.

Auswirkung auf den Busverkehr

Einfluss wird die Sanierung auch auf den Busverkehr haben. Gleich zu Beginn der Bauarbeiten wird die Buslinie 126 die Weizenfeldstraße für etwa vier Monate nicht durchfahren. Stattdessen steuert der Bus über die Mecklenheidestraße direkt den Endpunkt Stöcken an.

Der Schulbus wird für den Zeitraum der Umleitung die Haltestelle Am Stöckener Bach bedienen. Schüler können dort einen Fußgängerüberweg zur sicheren Straßenquerung nutzen.

Von Nina Hoffmann