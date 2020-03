Südstadt

Mit diversen Maßnahmen will die Stadt das Maschseefest für die Bewohner der westlichen Südstadt erträglicher machen. Diese haben allerdings Bedenken, ob die Neusortierung von Ständen und die Verkürzung von Ausschankzeiten tatsächlich zu einer Reduzierung des Festlärms führen. Es bleibe ein grundsätzliches Problem, sagt Bewohner Rudi Zimmeck: Ein Fest mit Millionen von Besuchern sei „direkt an ein Wohngebiet mit Pflegeeinrichtungen, Begegnungsstätten, Schulen, Kita, Spielplätzen und Kircheneinrichtungen gelegt“ worden.

„Konflikte sind vorprogrammiert“

Das Fest sei nach Ansicht von Zimmeck zu groß und dauere einfach zu lange. „Konflikte sind damit vorprogrammiert“, betonte er in einer Stellungnahme zu den Plänen der Stadt, Lärm und Verkehr einzudämmen. Zimmeck kämpft seit Jahren für weniger Lärm und weniger Autoverkehr während des Maschseefests. Es sei jedoch positiv, dass die Stadtverwaltung jetzt auf die Bewohner der westlichen Südstadt zugehe. „Vielleicht kann dadurch auch wieder Vertrauen zurückgewonnen und eine bessere Zusammenarbeit begründet werden“, betonte Zimmeck.

Forderung der Anwohner erfüllt

Zimmeck lobte die von der Stadt angekündigte Errichtung von Sperrzonen gegen den Parkraumsuchverkehr in den Wohnvierteln während des Maschseefests. Damit werde eine jahrelange Forderung der Anwohner und des Bezirksrats Südstadt erfüllt. „Insofern sind wir froh, dass die Stadtverwaltung endlich einlenkt und damit die Verkehrssituation hoffentlich verbessert wird“, sagte Zimmeck dem Stadt-Anzeiger.

Wie berichtet, müssen die Gastronomen am Geibeltreff an Abenden vor einem Werktag ihren Betrieb um 22.20 Uhr einstellen. Ausnahmen gelten zu Beginn des Maschseefests am Mittwoch, 29. Juli, sowie am ersten und letzten Wochenende der gesamten Veranstaltung. Für alle anderen Standorte des Maschseefests gilt eine Sperrstunde sonntags bis donnerstags ab 1 Uhr beziehungsweise von Freitag bis Sonnabend ab 2 Uhr.

Funkhaus wird zur Lärmbarriere

Geplant ist auch, das Funkhaus als Lärmschutzbarriere zu nutzen. So soll der Hamborger Veermaster einige Meter versetzt werden, sodass sich die Schallwellen am NDR-Gebäude brechen. Im vergangenen Jahr hatten Shantychöre auf der Bühne des Veermasters für gute Stimmung gesorgt. Etliche Fans sangen lautstark mit – und das war offenbar bis tief in die Südstadt zu hören.

Mittwochs, donnerstags und freitags, jeweils von 19 bis 22 Uhr, wird die westliche Südstadt für den Besucherverkehr gesperrt. Sonnabends gilt das Durchfahrverbot von 18 bis 22.30 Uhr. In diesen Zeiten gibt es das größte Verkehrsaufkommen. Die Sperrzone reicht vom Altenbekener Damm bis zum südlichen Aegidientorplatz sowie vom Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis zur Hildesheimer Straße.

In diesem Teil der Südstadt gilt während des Maschseefests an vier Tagen in der Woche ein Einfahrverbot für Besucher. Quelle: LHH

Bewohner bekommen Durchfahrtsscheine

Alle Bewohner des Gebiets schreibt die Stadt jetzt an und stellt Durchfahrtsscheine aus. Rund 3500 Südstädter sind betroffen. Auch auf Gewerbetreibende, etwa Pflegedienste, werde man Rücksicht nehmen. „Wer in der Sperrzeit Verwandte und Freunde in der westlichen Südstadt besuchen will, sollte aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen“, sagt Ralf Sonnenberg, Eventmanager der Stadt Hannover. An den Zugangsstraßen werde man Absperrbaken sowie Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aufstellen. Die Kosten für die Maßnahme liegen insgesamt bei 35.000 Euro.

Um den Verkehr während des Maschseefests, aber auch bei anderen Großveranstaltungen, besser lenken zu können, installiert die Stadt zudem sieben LED-Tafeln an Hauptverkehrswegen im südlichen Teil der Innenstadt. Sie sollen im April in Betrieb gehen.

