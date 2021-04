Hannover

Jahrelang war über die Bebauung des früheren Fabrikgeländes an der Kesselstraße diskutiert worden, bevor auch nur ein Klümpchen Erde bewegt wurde – es gibt sicher Projekte, die schneller in Gang gekommen sind. Inzwischen ist zu sehen: Am Ende dürfte es gut werden. Knapp 200 hochwertige Wohnungen samt Kita und Gewerbe sind eine schöne Perspektive für den Stadtteil, der vor wenigen Jahren noch Sanierungsgebiet war.

Nicht allein die Wasserstadt wird das Gesicht von Limmer nachhaltig verändern. Die Grundschule am Kastanienhof wird ausgebaut, und auch das Limmerquartier wird den Stadtteil ab 2023 mit rund 600 neuen Einwohnern allein zahlenmäßig nach vorne bringen. Doch lässt sich dabei das Ziel verwirklichen, das Stadt und die örtliche Politik sich einmal gesetzt haben? Es sollte Wohnraum entstehen, den sich nicht nur Besserverdienende leisten können.

Leise Zweifel daran kommen auf. Immerhin wird ein Viertel des Wohnraums sozial gefördert. Aber mal sehen, ob sich die Mieten der frei finanzierten Flächen am Ende noch im mittleren Segment bewegen werden, wie es ursprünglich geplant war. Meravis betont die hochwertige Ausstattung und stark gestiegene Baupreise. Und auch die Vorstellungen für die Gewerbeflächen sprechen eher für ein teureres Pflaster.

Von Karl Doeleke