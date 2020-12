Hannover

Die beiden Verkehrsunternehmen der Region Hannover, Üstra und Regiobus, könnten künftig von einer rein weiblichen Spitze geführt werden. Nach Informationen der HAZ möchte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz, dass Elke van Zadel, Regina Oelfke und Denise Hain künftig die Zusammenarbeit der beiden Verkehrsbetriebe forcieren.

Modell wie beim Klinikum?

Oelfke und van Zadel sind derzeit Geschäftsführerinnen bei Regiobus, zudem ist van Zadel in Personalunion auch Vorständin bei der Üstra und dort für Technik, IT und Infrastruktur zuständig. Hain ist im Üstra-Vorstand für Personal und Betrieb verantwortlich. Wie berichtet soll der Vertrag von Üstra-Vorstandschef Volkhardt Klöppner vorzeitig aufgelöst werden. Oelfke soll dann in den Üstra-Vorstand rücken, gleichzeitig aber Geschäftsführerin bei Regiobus bleiben. Hain soll neben ihren Aufgaben bei der Üstra zusätzlich auch in der Regiobus-Geschäftsführung den Personalbereich übernehmen.

Noch nicht entschieden ist, wer in den beiden identischen Führungsspitzen die letzte Entscheidung haben soll. Vorstellbar ist, dass van Zadel, eine enge Vertraute von Verkehrsdezernent Franz, die Führungsrolle übernimmt. Denkbar ist aber auch ein Modell wie beim Regionsklinikum, das ebenfalls ein Unternehmen der Region ist. Dort bilden drei gleichberechtigte Geschäftsführer die Führungsspitze und geben zumindest in dieser personellen Konstellation ein harmonisches Bild ab.

Stärkere Synergieeffekte dringend erwünscht

Allerdings wird auch über eine andere Variante diskutiert. Demnach ist möglich, dass Hain, Oelfke und van Zadel die Geschäftsführung bei Regiobus bilden sowie Hain und van Zadel bei der Üstra. Der dritte Vorstandsposten bei der Üstra bliebe dann zunächst unbesetzt, heißt es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats.

Die Regionsverwaltung erwartet durch die neue Führungsstruktur eine wesentlich engere Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen, auch um Kosten durch Synergieeffekte einzusparen. Immer wieder war in den vergangenen Jahren über eine Verschmelzung der beiden Firmen nachgedacht worden. Das ist allerdings mit großen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. Einer einfachen Fusion stehen unter anderem die unterschiedlichen Rechtsformen entgegen. Die Üstra ist eine Aktiengesellschaft, Regiobus dagegen eine GmbH.

Juristisch sehr verzwickt wäre auch eine andere rechtliche Situation: Die Üstra befindet sich ebenso wie die Stadtwerke unter dem Dach einer Holding, der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover (VVG), Regiobus könnte dort nicht so einfach eingebunden werden. Außerdem gelten in beiden Unternehmen unterschiedliche Tarifverträge.

Zu wenig Impulse von Klöppner

Der Vertrag des derzeitigen Üstra-Vorstandsvorsitzenden Klöppner soll im Laufe des kommenden Jahres aufgelöst werden. Aus dem Umfeld des Aufsichtsrats ist zu hören, Klöppner habe zwar der Üstra nach unruhigen Zeiten mit den beiden ehemaligen Vorständen André Neiß und Wilhelm Lindenberg aus der Führungskrise geholfen. Aber der alte Schulfreund von Verkehrsdezernent Franz gilt offenbar in der Regionsverwaltung nicht als der Mann, der das Unternehmen im Zusammenspiel mit Regiobus in die Zukunft führen soll.

„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan“, sagt ein Kenner der Vorgänge beim Verkehrsunternehmen. Es heißt, der ehemalige Manager des Parfümerieunternehmens Douglas habe in den bisherigen drei Jahren bei der Üstra zu wenig Impulse gesetzt.

