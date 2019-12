Herrenhausen-Stöcken

Wertstoffinseln in Herrenhausen-Stöcken sollen in Zukunft mit Schildern gekennzeichnet werden – das verlangt die CDU-Fraktion des Stadtbezirksrates. Das Ziel: Telefonnummern und QR-Codes auf den Schildern sollen den Kontakt zum Abfallentsorgungsunternehmen Aha erleichtern. Rest- und Sperrmüll, der sich an überfüllten Containern ansammelt, soll so schneller beseitigt werden. „Es geht darum, dass gezielter mit Zuständigen gesprochen werden kann“, sagt Georgia Jeschke.

Anwohner hatten sich über Ratten beklagt

Grund für den Antrag an die Stadtverwaltung ist eine Anwohnerbeschwerde zu Ratten in der vergangenen Bezirksratssitzung. Eine Anwohnerin hatte auf Ratten nahe dem Netto-Parkplatz in Hannover-Marienwerder hingewiesen. Zahlreiche Kartons und Essensreste hätten neben der dortigen Wertstoffinsel gelegen. Wolfgang Neubauer, Fraktionsvorsitzender der CDU, kündigte daraufhin seine Unterstützung im Kampf gegen das Rattenproblem an.

Stadt verweist auf die App „ Hannover Sauber!“

Zwar verwies die Stadtverwaltung bereits auf die Müllmelde-App „ Hannover Sauber!“. Damit das Programm allerdings Wirkung zeige, müsse es von den Anwohnern angenommen werden, kritisierte die CDU-Fraktion. „Die App muss bekannter und besser beworben werden“, forderte Bezirksratspolitiker Norbert Dragon jetzt. Unterstützung fand die CDU auch bei den anderen Fraktionen. Der Antrag wurde einstimmig entschieden.

