Welche Ausmaße das Ganze annehmen würde, war wohl niemandem so richtig bewusst. Als 14 Männer und Frauen des Posaunenchors der Stadtmission Hannover 1978 ihrem Freund Koku Klutse nach Togo folgten, begann eine beinahe märchenhafte Geschichte, die inzwischen 40 Jahre alt ist. Klutse kam aus seiner Heimatstadt Sodo aus Süd-Togo nach Deutschland, um seine medizinische Ausbildung zu beenden. In Hannover fand er im Posaunenchor Anschluss, erzählte von seinem Land und lud die Sänger nach seiner Rückkehr nach Afrika ein, ihn in seiner Heimat zu besuchen.

Heinz Baumgardt, ehemaliger Vorsitzender der Togo-Freunde Hannover, erinnert sich noch genau daran, wie es war, aus dem ärmlichen afrikanischen Land wieder zurück ins reiche Deutschland zu kommen. Der Chor war geradezu infiziert. „Wir nannten es das Sodo-Virus“, erzählt Baumgardt. Die Besucher waren verzaubert vom Land, beeindruckt von der Gastfreundschaft der Menschen und entsetzt über die schreckliche Armut, in der sie lebten. Aus dem neuen Bewusstsein entwuchs Pflichtgefühl – und der Verein der Togo-Freunde. Der Rest ist eine wunderbare Geschichte: Seit der Vereinsgründung 1979 sammelten die Togo-Freunde, die ihren Sitz in Linden-Mitte haben, mehr als 2,3 Millionen Euro Spenden für das afrikanische Land.

Fahrräder , Werkzeuge, Tafeln, Nähmaschinen

„Wir wollen Togo nicht unsere Werte aufzwingen oder sagen, was richtig oder falsch ist“, sagt Angelika Schammert-Prenzler, heute Vorsitzende der Togo-Freunde Hannover. „Es geht darum, ihnen zu zeigen, was möglich ist, und darum, sie bei der Umsetzung zu unterstützen.“ Klutse wurde zur Stimme seiner Dorfbewohner. Als Projektleiter und deutscher Botschafter des Vereins in Togo vermittelte er den Bedarf nach Deutschland. Über die Jahre schickten die Togo-Freunde containerweise Ausrüstung ins Land – darunter mehr als 1000 Fahrräder, mehrere Dutzend Nähmaschinen und alte Werksmaschinen aus der ehemaligen DDR. Tafeln für Schulen, einen Zahnarztstuhl, einen OP-Tisch, sogar zwei ganze Autos: In Togo mangelt es an vielen Ecken und Enden.

Landeskrankenhaus ist größtes Projekt

Das erste – und größte – Projekt der Togo-Freunde war das Errichten eines Landkrankenhauses zur Behandlung und Ausbildung in Klutses Heimatdorf Sodo. Das Centre medico-social (CMS) wurde dank moderner Ausrüstung zu einem Knotenpunkt der Region. Es wurde auf den Namen Siloah, Klutses Ausbildungsstätte in Hannover, getauft. Die Behandlungs- und Entbindungsstation, der Krankenflügel und die Apotheke wurden durch notwendige Ausrüstung, darunter ein Ultraschallgerät, Solarzellen sowie ein Notstromaggregat, nach und nach ergänzt. Da die Menschen vor Ort über keinerlei Krankenversicherungen verfügen, erhält das Krankenhaus jährlich 4000 Euro, um Behandlungskosten für Bedürftige vorzuschießen. „Ohne dieses Geld würden Kranke von den Einrichtungen einfach abgewiesen werden“, erläutert Schammert-Prenzler.

Seit nunmehr 40 Jahren hilft der Verein der Togo-Freunde beim Bau von Erste-Hilfe-Stationen und Brunnen, beim Ausheben von Latrinen und beim Bestellen von neuen Feldern. Neben der medizinischen Versorgung ist die Bildung sein zweites großes Betätigungsfeld. Der Verein errichtet auch Kindergärten und Schulen. 2002 eröffnete er mit der Bingo-Umweltstiftung ein Handwerkszentrum in Sodo, das später zu einer staatlich anerkannten berufsbildenden Schule zur Weiterbildung junger Afrikaner wurde. Noch heute werden dort Tischler, Maurer, Elektrotechniker und Autoschlosser ausgebildet, das Lehrgeld wird bei Bedarf vom Verein getragen.

Musik als Brücke

Das erste Handwerk, das der Chor 1978 bei seiner Reise nach Togo etablierte, aber galt der Musik. Nach der Abreise blieben die Instrumente für die Dorfbewohner zurück. Die Musik verband die beiden Kulturen von Anfang an und wurde zum gemeinsamen Anliegen. Mit der Zeit wurden mehr als 200 Blasinstrumente nach Togo verschickt. Nach der Einrichtung einer Instrumentenbauwerkstatt in Lomé konnten die Musikinstrumente gewartet und sogar eigens hergestellt werden.

Der Verein der Togo-Freunde Hannover zählt mittlerweile 222 Mitglieder sowie zahlreiche regelmäßige Spender, verteilt über ganz Deutschland. Sie wollen ihre Mittel nachhaltig verwenden. „Wir sehen uns in einer Dauerverantwortung gegenüber Togo“, sagt die Vorsitzende Schammert-Prenzler. „Ungefähr 50 Prozent unserer Spenden werden für die Instandhaltung und Betreuung der Projekte über die Zeit hinaus verwendet.“ Trotz all der Erfolge des Vereins fühle sich die Arbeit oft wie Tropfen auf dem heißen Stein an. Togo habe noch einen weiten Weg zum Anschluss vor sich. Für die Zukunft stehen trotzdem bereits die nächsten Projekte fest – zum Beispiel die Sanierung des CMS.

