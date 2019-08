Wettbergen

Das ist keine schöne Überraschung: Als Eike Hamann Mitte Juli aus dem Urlaub zurückkommt, entdeckt er einen großen Ölfleck auf der Straße direkt vor seinem Haus. Ein Nachbar berichtet ihm: Einem Müllwagen von Aha ist dort bereits eine Woche zuvor ein Hydraulikschlauch geplatzt. Das bestätigt auch der Abfallentsorger auf Anfrage dieser Zeitung.

Straßenreinigung verteilt Bindemittel auf der Straße

„Unsere Mitarbeiter haben den Bereich abgestreut und anschließend das Bindemittel wieder aufgenommen und fachgerecht entsorgt“, sagt Aha-Sprecher Stefan Altmeyer. Aus Sicht der Anwohner wurde die „Sauerei“ dagegen nur notdürftig abgestreut. Eine Woche nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub sei dann die Straßenreinigung gekommen, erzählt Hamann. „Die haben das mit Wasser und Bürsten aber nur verschlimmert und noch schön auf der Straße verschmiert“, sagt er.

Nach der zweiten Reinigung sieht die Straße schon besser aus – doch der Fleck ist geblieben. Quelle: privat

Am meisten ärgert den Anwohner allerdings, dass der Abfallentsorger lange nicht auf seine E-Mails reagierte. Erst zwei Wochen nach Hamanns Anfrage bei Aha und damit fast vier Wochen nach dem Vorfall erhielt er eine Antwort. „Die ist allerdings wenig aufschlussreich“, findet Hamann. Ein Mitarbeiter schreibt ihm, dass er aus versicherungstechnischen Gründen keine Angaben zu diesem Schadensfall machen darf. Die Wartezeit begründet Aha mit der Urlaubszeit und bittet um Verständnis. „Ich bin sehr enttäuscht, dass ich so lange nichts gehört habe“, sagt Hamann.

Anwohner hofft auf neue Steine

Inzwischen habe zwar eine zweite Straßenreinigung das Bindemittel besser beseitigt, berichtet Hamann. Doch der Ölfleck ist geblieben. Der Straßenreinigung sei es nicht möglich, in die Straße eingezogenes Öl aufzunehmen und zu beseitigen, bestätigt auch Sprecher Altmeyer. Hamann schlägt daher vor, die Steine der gerade einmal fünf Jahre alten Straße in dem Neubaugebiet in Wettbergen auszutauschen. Da es sich um eine öffentliche Straße handelt, verweist Aha an dieser Stelle auf die Stadt Hannover. Stadtsprecherin Michaela Steigerwald teilte auf Anfrage allerdings mit: „Bisher hat sich Aha als Verursacher und Reinigungsverpflichteter bezüglich des Ölflecks nicht bei der Stadt gemeldet.“

Von Johanna Stein