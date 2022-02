Hannover

Seit mehr als einem Jahr ist der Umbau der Trasse In der Rehre im hannoverschen Stadtteil Wettbergen abgeschlossen – perfekt läuft der Verkehr dort aber aus Sicht des Bezirksrats Ricklingen immer noch nicht. Vor allem rund um die Kreuzung Bergfeldstraße und Poggendiek sehen die Lokalpolitiker Verbesserungsbedarf. Einen Beschluss des Gremiums, der Radfahrer und die Verkehrssicherheit entlang der Grundschule Wettbergen in den Fokus rückt, lehnte die Stadt Hannover jetzt allerdings ab. Das will der Bezirksrat nicht auf sich sitzen lassen. Er will nun einen Ortstermin arrangieren – auch mit Beteiligung der Stadtverwaltung.

Einstimmiger Beschluss im Bezirksrat

Einstimmig hatte das Gremium im Dezember 2021 eine Nachbesserung an der Kreuzung Bergfeldstraße beschlossen. Auf Antrag der Fraktion FDP und Volt soll es dort Verbesserungen für Radfahrer geben. Wer auf der Straße In der Rehre in Richtung Westen unterwegs ist – üblicherweise wäre das die Nordseite der Trasse –, habe derzeit mangels klarer Radwege wenig Orientierung, notierten die Antragsteller in ihren Auftrag an die Stadt.

Im neu ausgebauten Abschnitt der Trasse gibt es lediglich auf der Südseite einen Radweg. Im alten, nicht umgebauten Straßenabschnitt westliche der Kreuzung Bergfeldstraße müssten sich Radfahrende die Fahrbahn mit dem Kraftverkehr teilen. Aus Sicht der Stadt Hannover sind die Gegebenheiten allerdings ausreichend; die Notwendigkeit für weitere Veränderungen sieht sie nicht.

Bezirksbürgermeister Wigbert Mecke äußert Kritik

„Ich sehe nicht ein, dass wir das so stehen lassen“, kritisierte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wigbert Mecke (Grüne). Volt-Bezirksratsherr Erik Breves wunderte sich über die Ablehnung eines einstimmig beschlossenen Antrags. „Ich schlage vor, dass wir uns mit Fahrrädern vor Ort treffen“, sagte er. Dann, so seine Hoffnung, würde auch den Vertretern der Stadtverwaltung die Lage klarer.

Entlang der Straße In der Rehre ist die Geschwindigkeit vieler Autofahrer ein Problem. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Entlang der Straße In der Rehre, so sieht es die Bezirksratsmehrheit, ist auch die Geschwindigkeit vieler Autofahrer ein Problem. Die Stadt soll, so ein weiterer Beschluss des Gremiums, vor der Grundschule Wettbergen eine temporäre Geschwindigkeitsmessung vornehmen. Die Zahl der Fahrzeuge vor der Einrichtung und ihr Tempo sollen geprüft werden. Den Antrag brachten SPD und Grüne ein. Ihr Ziel: Je nach Ergebnis sollen Maßnahmen für einen sanfteren Verkehr getroffen werden.

Zebrastreifen soll Weg zum Rewe-Markt erleichtern

Die vorhandenen Aufpflasterungen reichen den Bezirksratspolitikern nicht. Die CDU hatte schon im vergangenen Sommer einen neuen Zebrastreifen in Höhe Lina-Hähnle-Weg vorgeschlagen. Der soll Passanten den Weg zum Rewe-Markt erleichtern. Die Stadt lehnte das zwar nicht ab, sie will aber am betroffenen Standort erst eine Verkehrszählung vornehmen. Die aber soll es erst geben, wenn der Verkehr auf der Trasse In der Rehre nicht mehr vom Baugeschehen entlang der Göttinger Chaussee beeinflusst wird. Dort baut die Region die neue Stadtbahntrasse nach Hemmingen, was noch bis 2023 dauert.

Ende 2019 hatte die Stadt den Umbau der Straße In der Rehre begonnen. Dabei wurden die Fahrbahn sowie die Nebenanlagen zwischen der Kreuzung Bergfeldstraße im Westen und der neuen Einmündung in die Göttinger Chaussee im Osten komplett erneuert. Breiter ist die Straße geworden, mit mehr Raum für den Anliegerverkehr.

Die Trasse stand aber seit jeher nicht nur wegen ihres veralteten Zustands in der Kritik. Sie ist bei vielen Durchreisenden als Schleichweg beliebt, die zwischen den Bundesstraßen 217 und 3 abkürzen – und so den häufigen Staus auf der Hauptroute über die Bundesstraße 65 ausweichen wollen. Es ist auch diese Gemengelage, die der Bezirksrat durch zusätzliche Maßnahmen zugunsten von Radfahrern und Fußgängern entschärfen will.

