Die Gastronomie im Sportpark Wettbergen soll in neue Hände kommen. Die Stadt verhandelt derzeit mit einem privaten Investor. Der Ausgang ist noch offen. Und selbst wenn die Verhandlungen gut laufen: „Realistischerweise ist nicht vor Ende 2020 mit einer Inbetriebnahme zu rechnen“, teilte Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage mit. Die beiden vor Ort residierenden Vereine sollen eine Zwischenlösung bekommen. Glücklich sind die Clubs mit der Lage allerdings nicht. Vor allem für die Turn- und Sportgemeinschaft (TuS) Wettbergen birgt die Situation viel Anlass für Frust. Der Sportverein fühlt sich von der Stadt ausgebootet.

Immer wieder stand das Clubheim leer

Bereits seit April haben die beiden Vereine – neben der TuS sind auch die Wettberger Schützen vor Ort – keinen Vereinswirt mehr. Die frühere Pächterin ist gestorben. Eine Nachfolge wurde nicht geregelt. Auch zuvor war die Bewirtschaftung oft problematisch. 2008 stand das Lokal mehrere Monate leer. 2012 war der damalige Wirt kurz davor, das Handtuch zu werfen. Ihm machten die zwischen der Stadt und dem einstigen Hauptpächter, dem Brauereikonzern Inbev, ausgehandelten Bedingungen zu schaffen. 2019 schien es, als würden sich Stadt und TuS auf einen Kompromiss einigen können. „Wir sollten als Verein die Gaststätte übernehmen“, berichtete der TuS-Vorsitzende Wolfgang Neumann. Es gibt inzwischen keine Anbindung an eine Brauerei mehr. Der Club machte Vorschläge, wünschte sich unter anderem das Recht zur Untervermietung des Lokals. Der Sportverein bestand zudem darauf, dass sein wirtschaftliches Risiko auf ein Minimum beschränkt bliebe.

Vorschlag der TuS bleibt lange unbeantwortet

„Auf unseren Vorschlag hat die Stadt viele Monate nicht reagiert“, kritisierte Neumann. Dann habe das städtische Sport- und Bäderamt mitgeteilt, dass sich ein Investor gemeldet habe. Der wolle bis zu einer Million Euro in den Sportpark investieren, brauche aber Zeit bis März 2020 für die Erstellung eines Konzepts. Mehr wisse er nicht, betonte Neumann. Vorerst bleibt es daher dabei, dass sich die Sparten selbst versorgen müssen. Vereinsfeiern müssen ohne gastronomische Unterstützung organisiert werden. „Und wir wollen dieses Jahr unser 111. Vereinsjubiläum auf dem Sportparkgelände feiern“, sagte Neumann.

Auch auf Anfrage der CDU-Fraktion im Bezirksrat Ricklingen gab die Stadt im Dezember noch keine Details preis. Sie verwies auf die laufenden Verhandlungen mit dem Investor. TuS-Chef Neumann kann sich nicht vorstellen, dass jemand tatsächlich viel Geld in ein Gebäude investiert, das der Stadt gehört. „Wir sind sehr skeptisch, ob es diesen Investor überhaupt gibt“, sagt er. Für Neumann bedeutet das Warten auf ein Ergebnis vor allem Zeitverlust. Denn die Stadt schließt derzeit nicht aus, dass es am Ende doch noch eine Fortsetzung der Gespräche mit der TuS Wettbergen geben könnte.

Sporthalle im Sanierungsstau

2006 hatte die Stadt angekündigt, den kompletten Sportpark in die Hände der TuS Wettbergen zu geben. Etliche Sportanlagen sollten stadtweit privatisiert werden, um Kosten zu sparen. Der Club lehnte stets ab, weil vor allem die Sporthalle im Sanierungsstau steckt. Zuletzt kalkulierte die Stadt die Sanierungskosten mit gut 7 Millionen Euro. Das Geld stand bislang nicht bereit, es gibt immer nur Teillösungen. So will die Stadt in diesem Jahr zumindest in die Erneuerung des Sporthallendachs investieren. Auch in den vergangenen Jahren floss manchmal Geld; unter anderem in die Modernisierung der Heizung. Der ganz große Wurf einer Komplettsanierung steht aber noch aus. Die TuS Wettbergen ist deshalb weit davon entfernt, den Sportpark in Eigenregie übernehmen zu wollen. Bis auf eine Ausnahme: die Gastronomie.

