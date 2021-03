Hannover

Ein monatelanges Hoffen und Bangen soll es nicht geben: Schon früh im Jahr zieht der Verband Wettberger Vereine (VWV) die Notbremse und sagt das für September geplante Stadtteilfest ab. „Wir können dies erst planen, wenn die Pandemie vorbei ist“, sagt der Verbandsvorsitzende Roman Scheel. Zwar gebe es seitens der niedersächsischen Landesregierung Öffnungspläne auch für kulturelle Veranstaltungen. Doch seien diese so eng mit dem Corona-Infektionsgeschehen verbunden, dass eine Fortsetzung der Festplanung wenig Sinn habe.

Es ist schon das zweite Mal, dass das Fest der Wettberger Vereine und Verbände verschoben wird. Auch 2020 durfte es coronabedingt nicht stattfinden. Für das gesellschaftliche Leben im Stadtteil nimmt die Entwicklung langsam prekäre Züge an.

Keine Events bis Spätsommer?

Im Februar 2020 sah es für einen Moment so aus, als hätte der VWV eine Krise überstanden. Scheel kündigte für den 5. September vorigen Jahres die Neuausrichtung des Stadtteilfestes an. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wollte die Schirmherrschaft übernehmen. Es gab Kooperationen mit Radio Hannover, Schaustellern und Festwirten. Der Bezirksrat Ricklingen hatte finanzielle Zuschüsse zugesagt. All das hatte es 2019 nicht gegeben. Das Jahr, in dem das alle zwei Jahre stattfindende Fest turnusgemäß an der Reihe gewesen wäre.

Aber VWV und die Bezirksratsmehrheit lagen im Zwist miteinander. Bezirksbürgermeister Andreas Markurth (SPD) konnte keine Zuschüsse genehmigen, weil nicht alle Antragsunterlagen rechtzeitig eingetroffen waren. Das sah der VWV anders. Auch die CDU-Fraktion protestierte gegen die aus ihrer Sicht fehlerhafte Entscheidung. Der Streit wurde beigelegt und das Fest einfach um ein Jahr verschoben. Die Corona-Pandemie bereitete dem Plan jedoch ein vorzeitiges Ende. Auch für dieses Jahr. Scheel rechnet damit, dass mindestens bis zum Spätsommer Events dieser Größenordnung durch Auflagen eingeschränkt werden. Zu unsicher, zu unklar sei das alles.

Vereinen fehlt ein Versammlungsort

Schon im Januar dieses Jahres zog Scheel eine düstere Bilanz für das Vereinsleben in Wettbergen. Statt einer Einladung zum Neujahrsempfang des VWV schickte der Vorsitzende einen Brief in sein Netzwerk. Er zweifelt, ob 2021 überhaupt als Veranstaltungsjahr taugt. Noch mehr sorgt sich Scheel aber um die Bedingungen für ehrenamtliches Engagement im Stadtteil.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2018 beendete die Stadt Hannover den Mietvertrag für die Begegnungsstätte Edelhof Wettbergen. Dort arbeiteten außer städtischen Mitarbeitern auch mehrere Organisationen, darunter die Wettberger Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Sozialverbands Deutschlands (SoVD). Beide engagieren sich vor allem in der Seniorenarbeit. Einen Ersatz für die Begegnungsstätte gibt es bis heute nicht. Der Wettberger Ortsverband des SoVD arbeitet weiter. „Aber die Ortsgruppe des DRK gibt es quasi nicht mehr“, schrieb Scheel in seinem Brief. Seit die Stadt sich „klammheimlich aus der Seniorenarbeit in Wettbergen verabschiedet hat“, gebe es diese wichtigen Angebote für alte Wettberger praktisch kaum noch.

Angeblicher Investor verhindert Gastronomie im Sportpark

Seit langer Zeit drängten lokale Vereine und Verbände zudem darauf, dass die Stadt den Ausbau der Wettberger Grundschule vorantreibe und dabei auch Räumlichkeiten für Vereinsangebote schafft. Die Grundschule ist seit Jahren überfüllt; es gibt aber auf Jahre hinaus keinen Bautermin. Die CDU forderte daher in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ricklingen zum städtischen Haushalt, dass die Verwaltung mit der Planung eines neuen Stadtteilzentrums für Wettbergen beginnt. Die Bezirksratsmehrheit lehnte das Vorhaben als unrealistisches Unterfangen ab. „Die Vereine in Wettbergen brauchen endlich ein adäquates Zuhause“, fordert Scheel.

Ins Bild passt die Entwicklung der Gastronomie im Sportpark Wettbergen. Erst sollte die Turn- und Sportgemeinschaft (TuS) Wettbergen die Gaststätte übernehmen und damit eine seit April 2019 bestehende Lücke schließen. Solange gibt es schon keinen Pächter mehr. Anfang 2020 zog die Stadt diese Idee zurück, weil sich angeblich ein Privatinvestor mit kühnem Konzept gemeldet hatte. Die Sportvereine sowie der VWV zeigten sich skeptisch. „Wie alle vorausgesagt haben, sprang dieser Investor ab“, berichtet der VWV-Vorsitzende.

Von Marcel Schwarzenberger