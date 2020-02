Hannover

Die Region hat am Freitag den Widerspruch des Fischereivereins gegen das geplante Surfprojekt Leinewelle am Hohen Ufer der Altstadt in Hannover zurückgewiesen. Die Genehmigungsbehörde macht allerdings zusätzliche Auflagen, um den Bestand der Fische in dem Flussabschnitt zu schützen. Die Angelfreunde haben die Möglichkeit, Klage einzureichen – und wollen das jetzt prüfen.

Leinewelle in Hannovers Altstadt nimmt weitere Hürde

Vor gut einem Jahr hatte die Region als zuständige Wasserbehörde bereits die Genehmigung erteilt, dass die Surfenthusiasten vom Verein Leinewelle nahe der Brücke Schlossstraße in der Altstadt eine Anlage errichten dürfen, die für Surfer und Kajakfahrer eine stehende Wasserwelle erzeugt. Es wäre die erste Anlage dieses Typs in einem norddeutschen Fluss. Allerdings gab es einen förmlichen Widerspruch vom Fischereiverein. Dort fürchtet man, dass sich die Gewässerökologie verschlechtert und sowohl Fischbestände wie auch geltende Fischereirechte beeinträchtigt werden.

Mit Sponsoren im Möbelhaus Steinhoff: Im März 2019 feierte der Verein Leinewelle den Fortschritt des Projekts. Quelle: Jens Niebuhr

Dem Widerspruch folgte die Region zwar nicht. Allerdings verhängt sie jetzt zusätzliche Auflagen.

Drei zusätzliche Auflagen:

Untersuchungen nötig: Vor Inbetriebnahme der Leinewelle ist der Genehmigungsbehörde ein mit dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) abgestimmtes fischereiliches Beweissicherungs- und Überwachungskonzept vorzulegen. Die Inbetriebnahme der Leinewelle beziehungsweise der Aufstau der Leine darf erst nach der ausdrücklichen Freigabe des Konzeptes durch die Untere Wasserbehörde erfolgen.

Monitoring nötig: Zusätzlich ist ein Monitoring vorgesehen, um die Wirksamkeit des neben der Anlage vorgesehenen Ökopasses für die Flussfauna zu beobachten. Sollte diese nicht gegeben sein, ist der Betrieb untersagt bis gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen abgeschlossen sind.

Verein nötig: Die wasserrechtliche Erlaubnis erlischt in dem Moment, zu dem der vom Verein Leinewelle mit der Landeshauptstadt geschlossene, gültige Gestattungsvertrag nicht mehr besteht. Der Verein kann die Rechte also nicht auf andere Organisationen übertragen.

Fischereiverein kann klagen

Die Auflagen wurden am Freitagmorgen im Büro von Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette mit Vertretern des Vereins Leinewelle und des Fischereivereins besprochen. Heinz Pyka, Vorsitzender des Fischereivereins, ist mit der Regelung unzufrieden. „Wir fordern weiterhin, dass als Ausgleich für dieses Bauprojekt das benachbarte Wehr am Landtag mit einem Fischpass durchlässig gemacht wird. Außerdem ist überhaupt nicht geklärt, wie es mit den Rechten der Angler an der Leinewelle weitergeht“, sagt Pyka. Einen Monat nach Zustellung des Bescheids kann der Verein Klage gegen die Zurückweisung des Widerspruchs einreichen.

Vereinschef und Unterstützer: Heiko Heybey (links) mit Lorenz Hansen von der Firma Gundlach. Quelle: Nancy Heusel

Der Verein Leinewelle um den Gastronomen Heiko Heybey hatte zuletzt mit einem Baustart im Mai 2020 gerechnet. Von den benötigten 1,2 Millionen Euro hatten die Aktivisten im Herbst Zusagen über etwa ein Viertel zusammen, waren aber zuversichtlich, den Rest kurzfristig zu organisieren, sobald die Genehmigung final erteilt ist. Das könnte nun im April der Fall sein, falls keine Klage eingeht.

Vorbild ist der Eisbach in München

Vorbild für das hannoversche Projekt Leinewelle ist der Eisbach in München – allerdings technisch deutlich aufwendiger. Mit einem hydraulischen Klappmechanismus auf dem Grund des Flusses soll die Höhe der Welle je nach Wasserstand und Können der Surfer reguliert werden können. Ein Fischpass führt die Tiere an der Stelle vorbei.

Lesen Sie auch

Das ist der Sachstand zur Leinewelle

Im Januar 2019 hat die Region die Genehmigung erteilt

Von Conrad von Meding