Frau Engelhardt-Tups, wie verändert Corona das Leben von Neugeborenen und Eltern?

Das geht schon viel früher los. Corona verändert schon das Leben der schwangeren Frauen stark.

Anzeige

Warum?

Sie sind isolierter. Viele Schwangere haben vor Corona wieder einen engeren Kontakt zur eigenen Mutter gesucht. Jetzt ist das kaum noch so, schon allein, weil die alten Menschen zur Risikogruppe gehören. Geburtsvorbereitungskurse finden zudem meistens online statt. Auch der direkte Kontakt zu anderen Schwangeren wird also heruntergefahren. Die Folge ist: Frauen suchen noch häufiger Rat im Internet. Unsere Erfahrung ist, dass das mehr verunsichert als hilft.

Isolation der Mütter wird nach der Geburt noch größer

Und wenn das Baby in der Pandemie geboren ist?

Dann geht es mit der Isolation nahtlos weiter. Die Krabbelgruppen fallen weg, Spielkreise, Babyschwimmen, die Pekipgruppe – und die Oma darf auch weiterhin nicht zu Besuch kommen. Was bleibt, ist die Unsicherheit der Mütter. Die überträgt sich auch auf das Baby.

Lesen Sie auch: Wie ist es, in der Corona-Krise ein Kind zu bekommen? Eine Hochschwangere berichtet

Wie das?

Wir wissen heute, dass Stress schon im Mutterleib eine verstärkte Ausschüttung bestimmter Hormone zur Folge hat. Wenn Schwangere sehr viel Stress haben, kommen Babys gestresster zur Welt. Wenn es dann zusätzlich mit dem Stillen nicht mehr klappt, wird das Hormon Oxytocin im Körper der Mutter nicht mehr oder nicht mehr so stark ausgeschüttet. Es hat normalerweise eine beruhigende Wirkung auf Mutter und Kind, baut Ängste ab. Wenn es fehlt, bleibt der Stress.

Mehr Anfragen wegen Schreibabys in der Säuglingsambulanz

Nun leiten Sie ja die Säuglings- und Kleinkindambulanz im Winnicott Institut. Kommen mehr Mütter mit Schrei-Babys oder anderen Problemen zu Ihnen als vor der Pandemie?

Es ist noch zu früh, das definitiv zu sagen. Es kommen ja erst seit etwa einem Monat Babys zur Welt, die während der Pandemie gezeugt wurden. Aber ja, wir haben einen Zuwachs an Anfragen von Eltern, die stark verunsichert, weil sie den Eindruck haben, dass ihr Kind die ganze Zeit schreit oder gar nicht mehr nicht schläft – und die Corona-Krise wirkt sich sicher aus.

Nennen Sie mal ein Beispiel.

Bei manchen Müttern, vor allem Erstlingsmüttern, kommt es fast zum kompletten Wegfall der sozialen Kontakte. Das geht über die Isolation vor der Geburt weit hinaus. Manche Mütter lassen aus Angst vor Ansteckung bei Neugeborenen keinerlei Besuch zu oder zeigen den Säugling nur den besten Freunden durch das offene Küchenfenster. Manche gehen wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen nicht mehr einkaufen, andere gehen nur abends mit den Baby spazieren, manche gehen sogar nur abends und nur alleine raus. Sonst sind sie den ganzen Tag zu Hause.

Verunsicherung überträgt sich aufs Baby

Was hat das für Konsequenzen?

Wenn die Mutter wegen Covid-19 stark verunsichert ist – und zugleich durch diese permanente Isolation gestresst –, dann überträgt sich das auf das Kind. Es schreit mehr, und die Mutter hat nicht mehr die innere Ruhe, es zu beruhigen. Es schläft schlecht ein, schreit sich vielleicht in den Schlaf, dann klappt es auch mit dem Stillen nicht mehr. Es beginnt ein Teufelskreislauf, an dessen Ende Mütter und Babys mit den Nerven fertig sind.

Quelle: Samantha Franson

Zur Person Renate Engelhardt-Tups (61) ist Diplom-Pädagogin und Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. 1959 in Grevenbroich geboren, kam sie 1998 zum Winnicott Institut. Sie leitet dort gemeinsam mit Ulla Krüger die Säuglings- und Kleinkind-Ambulanz. Das Winnicott Institut ist ein psychosoziales Zentrum mit breitem Therapie- und Beratungsangebot, Ambulanz und einem medizinischen Versorgungszentrum.

Was raten Sie?

Wir bestärken die Mütter, zeigen ihnen, was sie gut machen. Schreien bei Babys ist auch ein Zeichen von Stressabbau, Babys schlafen zudem in den seltensten Fällen von Anfang an durch. Oft hilft es schon, wenn Mütter unaufgeregt mit uns über ihre Ängste und Nöte sprechen können, wenn wir trotz ihrer großen Sorgen gelassen bleiben. Oft kommen die Mütter mit einem schreienden Baby zu uns und gehen mit einem schlafenden wieder weg.

Intuitive Elternkompetenz ist wichtig

Im Internet gibt es sehr unterschiedliche Empfehlungen dazu, wie Eltern von Neugeborenen mit Hygieneregeln in der Corona-Krise umgehen sollen. Manchmal liest man, dass Hautkontakte beim Kuscheln oder Stillen unproblematisch sind. An anderer Stelle wird empfohlen, dass Mütter weder das eigene Gesicht noch das des Babys berühren sollten, wenn sie sich nicht vorher die Hände gewaschen haben, weil sich das Virus auch über die Schleimhäute übertragt. Was sagen Sie?

Wir reagieren individuell. Wenn wir einer wegen Corona besorgten Mutter sagen würden, dass sie Hautkontakte zulassen soll, würden wir sie zu einem inkongruenten Verhalten verleiten. Dabei kommt es ja darauf an, dass sie eine eigene, intuitive Elternkompetenz entwickelt. Wenn einer Mutter also Hygienemaßnahmen wichtig sind, versuche ich, einen entspannten Umgang damit zu entwickeln. Prinzipiell ist Hygiene, Sauberkeit aber bei jedem Neugeborenen wichtig. Ich hätte auch vor Corona schon geraten, dass der Besuch sich die Hände wäscht, bevor er ein Neugeborenes anfasst.

Maske im Kinderzimmer? Auf keinen Fall!

Zur Maskenpflicht: Es gibt im Internet Seiten, auf denen Mütter explizit davor gewarnt werden, die Maske ständig im Umgang mit den Baby zu tragen. Bezug genommen wird dabei auf das sogenannte Still-Face-Experiment des US-Entwicklungspsychologen Edward Tronick. Das zeigte, wie verstört Babys auf das regungslose Gesicht ihrer Mutter reagieren – und wie wichtig Mimik für die Bindung zwischen Mutter und Kind ist...

Wenn eine Mutter auch zu Hause immer eine Maske trüge, hätte das fatale Folgen. Das zurücklächelnde Gesicht, der lächelnde Mund der Mutter: Das ist extrem wichtig. Das Kind orientiert sich an der Mutter, sieht sie sprechen. Dass eine Mutter tatsächlich zu Hause Maske trägt, habe ich aber in der Praxis noch nicht gehört.

Und Maske tragen beim Spaziergang, beim Einkaufen, im Bus oder Zug?

Das wirkt wie Mütze und Schal. Das kann ein Säugling sehr wohl sehr gut einordnen.

Väter müssen entlasten

Hat Corona womöglich auch positive Seiten? Aus Krankenhäusern hört man manchmal, dass die Besuchsverbote dort mehr Ruhe ins Wochenbett bringen ...

Das können wir so nicht bestätigen. Uns ist wichtig: Väter werden jetzt doppelt gebraucht. Wenn Mütter sich bei uns anmelden, sagen wir immer: Bringen Sie doch den Vater mit. Väter haben nicht wie die Mütter mit der hormonellen Umstellung zu kämpfen. Sie sind es, die – wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten – in der Regel weiter arbeiten und regelmäßig rauskommen. Wir zeigen den Vätern in der Praxis manchmal sogar, wie sie ihre Ruhe auf die Mütter übertragen können, durch kleine Berührungen, aber auch, in dem sie die Frau im Haushalt entlasten. Essen kochen oder Essen kommen lassen, hilft manchmal auch schon.

Von Jutta Rinas