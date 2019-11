Hannover

Das Fahren auf E-Rollern hat sich auch in Hannover zu einem neuen Trend entwickelt. Immer öfter sind im Stadtgebiet Menschen zu sehen, die auf den Scootern durch die Straßen flitzen. Die Verleih-Anbieter erhöhen regelmäßig die Zahl der Fahrzeuge, die per Handy-App kurzfristig gemietet werden können. Doch so groß die Begeisterung über die neue Form der Fortbewegung auch sein mag – Stadt, Polizei und den Krankenhäusern bereitet sie auch immer mehr Probleme.

In den Kliniken des Diakovere-Verbundes in Hannover, also dem Friederiken-, dem Henrietten- und dem Annastift, sind seit Zulassung der E-Roller im Juni bislang 110 Verletzte nach Unfällen mit Elektro-Scootern behandelt worden. „23 von ihnen mussten stationär aufgenommen werden“, sagt Maren Salberg, die Diakovere-Sprecherin, der HAZ. Ärztlich versorgt wurden ihren Angaben zufolge insbesondere Wunden an den Händen und Knien sowie Brüche im Bereich der Schultern und der Handgelenke.

MHH erforscht Rollerunfälle

Das Team der Verkehrsunfallforschung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untersucht neuerdings auch Unfälle, an denen E-Rollerfahrer beteiligt sind. „Kurios dabei ist, dass es die meisten verletzten Rollerfahrer mit der Ausrede versuchen, sie hätten die Fahrzeuge geschoben“, sagt Heiko Johannsen von der MHH – ein Umstand, der darauf hindeutet, dass bei dem Unfall möglicherweise Alkohol im Spiel gewesen ist. Insgesamt neun Unfälle mit Elektrorollern haben die Unfallforscher der MHH bislang genauer untersucht. Bei acht davon wurde jeweils der Fahrer des Rollers verletzt, in einem weiteren Fall ein Fußgänger. Das Team der MHH registriert bei der Forschungsarbeit ähnliche Verletzungen wie die Helfer in den Diakovere-Kliniken: Schürfwunden und Prellungen, Arm- und Beinbrüche.

Ärgernis: E-Scooter-Fahrer in Hannovers Fußgängerzone. Quelle: Rainer Dröse

Immer mehr Alkoholfahrten mit E-Rollern

Unfälle mit E-Scooter-Fahrern beschäftigen zunehmend auch die Polizeidirektion Hannover. Seit Genehmigung der Fahrzeuge Mitte Juni zählte die Behörde bis Mitte Oktober 117 Alkoholfahrten mit Elektrorollern im Stadtgebiet. Unter den Fahrern, die von den Beamten betrunken auf einem Roller erwischt wurden, war eine 22-Jährige, die an der Berliner Allee mit 2,9 Promille aus dem Verkehr gezogen wurde. Anfang Oktober prallte ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer betrunken gegen ein Auto an der Celler Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Am Reformationstag nahm die Polizei in der Nordstadt einen 25-jährigen Betrunkenen fest, der mit einem E-Roller einen geparkten Jeep beschädigt hatte und anschließend geflüchtet war. In diesem Zusammenhang weist die Behörde immer wieder darauf hin, dass für Rollerfahrer dieselbe Promillegrenze gilt wie für Autofahrer – das bedeutet: Der Führerschein kann auch bei Verstößen mit E-Rollern entzogen werden.

17-Jährige bricht sich bei E-Scooter-Fahrt den Oberschenkel

Zu schaffen macht der Polizei auch die steigende Zahl der Unfälle mit Elektrorollern. Bis Mitte Oktober zählte die Behörde 18 Unfälle, an denen E-Scooter beteiligt waren. 16 davon wurden von den E-Rollerfahrern verursacht. Insgesamt wurden dabei 15 Menschen verletzt. So brach sich eine 17-Jährige, die als Beifahrerin auf einem Leihroller unterwegs war, den Oberschenkel, als der Fahrer den Roller in der Sedanstraße in der List zwischen zwei Metallpfosten hindurchsteuern wollte. In Lehrte war Ende August eine 52-Jährige verletzt worden, weil sie verbotenerweise mit ihrem E-Roller auf einem Radweg unterwegs war und dann von einem Auto angefahren wurde.

Dazu kommen nach Angaben der Polizeidirektion deutlich steigende Zahlen bei den Verkehrsvergehen durch Scooter-Nutzer. Bislang sind in der Polizeistatistik 103 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingetragen. Die Polizei hat bereits mehrere Kontrollen durchgeführt, bei denen sich die Beamten ausschließlich auf E-Rollerfahrer konzentriert haben. Diese Art von Kontrollen sollen in der Zukunft deutlich verstärkt werden, kündigte die Behörde an.

Ärgernis: Die E-Scooter werden oftmals achtlos zurückgelassen. Quelle: Irving Villegas

Probleme mit E-Rollern auf der Limmerstraße

Probleme bereitet der falsche Umgang mit den neuen Fortbewegungsmitteln auch der Stadt. So erregten die Roller bereits großen Unmut beim Lindener Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube. Er hatte insbesondere auf der Limmerstraße zahlreiche Unfälle mit Beteiligung der neuen Fahrzeuge beobachtet. Unterstützung bekommt der grüne Politiker von der CDU im Bezirksrat: „Fußgänger und Radfahrer haben es ohnehin schon schwer auf der Limmerstraße, und jetzt brettern da auch noch die E-Scooter herum“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende im Bezirksrat Linden-Limmer, Gabriele Steingrube, der HAZ.

Für zusätzlichen Ärger sorgt auch die Tatsache, dass die neuen Roller, ähnlich wie viele Leih-Fahrräder, regelmäßig wild in den Straßen abgestellt werden, beispielsweise im Von-Alten-Garten oder am Lindener Marktplatz. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben die Verleihfirmen der Roller wie auch der Fahrräder die Auflage bekommen, dass die Fahrzeuge andere Verkehrsteilnehmer weder behindern noch gefährden dürfen. Verstößt ein Unternehmen gegen diese Auflage, könnte die Stadt Strafen verhängen. Bislang sei dies allerdings noch nicht notwendig gewesen.

Von Tobias Morchner