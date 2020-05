Nele versteht nicht, warum sie nicht in die Schule gehen darf: Familien mit behinderten Kindern trifft die Krise oft besonders hart. Therapien fallen aus, von Lockerungen spüren sie bislang nur wenig. Ein Hausbesuch.

„Wenn sie in die Schule gehen kann, ist sie glücklich“: Carsten und Katrin Reineke mit ihren Töchtern Nele, Nora und Nina (v.r.) in ihrem Garten in Sehnde. Quelle: Katrin Kutter