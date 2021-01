Hannover

Am 26. Februar 2016 sticht Safia S. im Hauptbahnhof Hannover einem Polizisten ein Messer in den Hals. Warum? Weil sie den Auftrag erhalten hat, einen islamistischen Terroranschlag zu begehen. Safia S. ist 15 Jahre alt.

Ihr Plan: Mit einem Messer will die Hannoveranerin einen Polizisten am Bahnhof überfallen, um an seine Waffe zu gelangen und dann möglichst viele Menschen zu töten. Angeworben hat sie der „Islamische Staat“ (IS) über Chats, Videos und zuletzt bei einer Reise nach Istanbul. Die Jugendliche ist der Terrororganisation verfallen. Ob sie sterben wird, ist ihr egal. Dennoch sitzt sie am Nachmittag des 25. Februar 2016, dem Tag vor der Tat, in der Schule und spricht mit ihrem Klassenlehrer und ihrer Mutter über eine geplante Marokkoreise und die Kurswahl für die Oberstufe.

Diese Szene wird im Urteil des Oberlandesgerichts ( OLG) Celle beschrieben, über das bislang so nicht öffentlich berichtet wurde. Es liegt der HAZ vor. Auf rund 80 Seiten führen die Richterinnen und Richter detailliert aus, wie ein junges, gläubiges Mädchen sich radikalisiert und am Ende beschließt, Menschen zu töten. Der Prozess gegen Safia S. fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil jedoch ermöglicht nicht nur, die Tat erstmals in einer Gesamtschau nachzuvollziehen, sondern eröffnet auch eine neue Perspektive auf die Person Safia S.

Neuanfang mit neuem Namen?

Safia S. wird wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Januar 2017 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Ihre Jugendstrafe wird sie im Februar 2022 vollständig verbüßt haben. Im Sommer vergangenen Jahres hat sie einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt.

Der Sprecher des zuständigen Amtsgerichts Vechta sagt, dass die gerichtliche Prüfung derzeit ruht. Im Einvernehmen mit allen Beteiligten solle zunächst die weitere Entwicklung im Strafvollzug abgewartet werden. „Mit einer Entscheidung des Gerichts innerhalb der nächsten drei Monate ist nicht zu rechnen“, sagt er. Safia S. will laut Recherchen des „Spiegel“ unter anderem Namen ein neues Leben beginnen.

Wie schwer das werden könnte, zeigt das Urteil. Die Richter und Richterinnen attestieren Safia S. zum Zeitpunkt des Urteils eine „gefestigte radikalreligiöse Motivation“ für die Tat, die auf „von frühester Jugend an geprägten Glaubensinhalten“ und damit in ihrer Persönlichkeit tief verwurzelten Überzeugungen beruhe.

Erziehung nach strengen islamischen Regeln

Bereits ab der dritten Klasse trägt Safia S. ein Kopftuch. Ihre Mutter nimmt sie laut Bericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses regelmäßig mit in die Moschee des deutschsprachigen Islamkreises in Hannover. Der Vater erzählt später im Prozess, die Mutter habe ihre Kinder nach strengen islamischen Regeln erzogen. Sie habe sie auch unter körperlicher Züchtigung gezwungen, Koransuren auswendig zu lernen. Suren trägt Safia S. auch in Youtube-Videos des Hasspredigers und Salafisten Pierre Vogel vor – da ist sie neun Jahre alt.

Mit dem salafistischen Prediger Pierre Vogel trat Safia S. in Youtube Videos auf. Quelle: Uli Deck / dpa (Archiv)

Bereits in der Grundschule hat Safia S. kaum soziale Kontakte, sie ist in den Pausen häufig in Konflikte mit Mitschülerinnen und Mitschülern verwickelt. Sie besucht trotz Realschulempfehlung das Gymnasium, wird sogar Klassensprecherin. Doch da sind auch die anderen Erfahrungen: Sie wird von einem Mitschüler mit einer in Schwefelsäure getauchten Pinzette in den Arm gestochen. In einer Diskussion über die Rolle der Frau im Islam im Januar 2016 trifft sie mit ihrer Haltung auf deutliche Ablehnung der Mitschülerinnen und Mitschüler – sie sieht darin eine Diskriminierung der Muslime. Sie fühlt sich einsam, missverstanden und nicht dazugehörig.

Safia S. kann Erwartungen nicht gerecht werden

Da ist auch noch der Bruder Saleh S., der später, am 5. Februar 2016, Molotowcocktails von der Ernst-August-Galerie werfen wird. Er gerät zunehmend außer Kontrolle und nimmt verstärkt Drogen. Die Geschwister werden schließlich in derselben Klasse unterrichtet. Die Mutter erhofft sich positiven Einfluss der Schwester – dem kann Safia S. nicht gerecht werden. Sie leidet darunter, mitansehen zu müssen, wie sich der Bruder entfremdet.

Dabei gibt es auch noch eine anderes Seite der Safia S. Das Gespräch in der Schule am Vortag der Tat im Hauptbahnhof war nicht ihr erstes. Sie hat schlechte Noten, die Pädagogen raten ihr zu einem Schulwechsel. Doch Safia S. beharrt darauf, auf dem Gymnasium zu bleiben. Sie möchte Pharmazie oder Medizin studieren.

Das Urteil zeigt: Safia S. ist eine zielstrebige junge Frau. Gleichzeitig ist sie eine Außenseiterin. Das macht diese Geschichte nicht einfacher, denn wer von Menschen im Abseits erzählt, der muss auch immer von denen berichten, die sich diesen Außenseitern und Außenseiterinnen zuwenden. In Safia S. Fall ist es die Rekrutierungsmaschinerie des IS.

Bilder von Enthauptungsszenen auf dem Handy

„Eine gefestigte fundamentalistische und militante Einstellung zum Islam“ attestieren die Richter Safia S. spätestens ab Herbst 2015. Wie sie sich abseits der Internetchats mit den IS-Mitgliedern radikalisiert hat, liegt noch weitestgehend im Dunkeln. Auf ihrem Handy speichert sie Bilder von Enthauptungsszenen aus IS-Videos, von Kämpfern mit der Flagge des IS, Kampfszenen des IS, einer vollverschleierten Frau mit Sturmgewehr AK 47, brennenden Fahnen Israels und der USA sowie Schusswaffen. Auch Videos von Osama bin Laden und den Attentätern des 11. September 2001, ein Enthauptungsvideo des IS und das Abschiedsvideo eines IS-Selbstmordattentäters sind später dort zu finden.

Mit ihrem Bekannten und Mitangeklagten Mohamad Hasan K. trifft sie sich bei der Koranverteilaktion „Lies!“. K. besucht mehrfach die Moschee des deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim, wo auch Abu Walaa predigt, der derzeit als mutmaßlicher IS-Rekrutierer in Celle vor Gericht steht.

Abu Walaa muss sich als mutmaßlicher IS-Anführer vor Gericht verantworten. Quelle: Ole Spata / dpa (Archiv)

Mit Mohamad Hasan K. steht sie in Chats im häufigen Kontakt. Das OLG Celle wird später zu dem Schluss kommen, dass Mohamad Hasan K. von ihren Anschlagsplänen gewusst hat.

Safia S. schlägt Anschlag vor

Der islamische Glaube ist Safia S. sehr wichtig. Für sie sind die im Koran niedergeschriebenen Gesetze Allahs denen der Menschen übergeordnet. Sie befürwortet den Kampf und die Ziele des IS und freut sich über das Attentat von Paris im November 2015. Safia S. schreibt: „Gestern war mein Lieblingstag, Allah segne unsere Löwen, die gestern in Paris im Einsatz waren.“ Ihrem Vater sagt sie, sie könne sich gut vorstellen, beim IS zu leben.

Einen Monat zuvor, am 2. Oktober 2015, erschießt der 15-jährige Farhad Khalil Mohammad Jabar in Parramatta, Australien, einen Polizisten, nachdem er die Moschee besucht hat. Zu diesem Zeitpunkt scheint ein Anschlag für Safia S. selbst noch nicht in Betracht zu kommen. Sie will stattdessen nach Syrien zum IS und kontaktiert eine deutsche Staatsangehörige, die dort für die Vermittlung heiratswilliger Mädchen an IS-Kämpfer zuständig war. Sie findet einen passenden Mann, doch im Januar 2016 zerschlägt sich die Hoffnung, der Mann chattet auch noch mit anderen.

Safia S. kontaktiert IS-Rekrutiererin

Safia S. gibt nicht auf. Sie fragt einen IS-Anwerber nach einem bestimmten Kontakt. Dem Urteil zufolge handelt es sich dabei um die Schwester des Parramatta-Attentäters. Laut Medienberichten heißt sie Shadi Jabar Khalil Mohammad und soll eine hochrangige IS-Rekrutie-rerin gewesen sein, deren Aufgabe darin bestand, muslimische Frauen und Mädchen zu einer Ausreise zum IS zu veranlassen.

Doch sie rät Safia S. davon ab, in die Türkei zu kommen. Trotzdem erschleicht sich Safia S. die Unterschrift des Vaters, bucht ein Ticket und fliegt am 22. Januar 2016 nach Istanbul. Als sie dort am Abend ankommt, hat ihre Mutter sie schon als vermisst gemeldet. Über Shadi Jabar Khalil Mohammad stellt Safia S. Kontakt zu einem Schleuser her, einem 26-jährigen Bosnier, und trifft ihn am Nachmittag des 23. Januar persönlich. Er soll sie zu einem Haus bringen, in dem Auswanderer aus Amerika und Europa wohnen. Kurz darauf erhält sie von einem IS-Mitglied über das Internet ein Einreiseformular des IS. Safia S. erklärt ihrer Mutter, dass ein Mitglied des „Staates“, ein Araber, es für sie vom Büro an der Grenze abgeholt habe, um sie dort zu registrieren.

Die Mutter der Angeklagten im Prozess vor dem OLG Celle. Quelle: Julian Stratenschulte / dpa (Archiv)

Safia S. möchte Mutter und Bruder mitnehmen. Sie bittet ihre Mutter um Hilfe beim Ausfüllen der Formulare. Die IS-Leute zeigen sich davon wenig begeistert. Die Mutter sagt, sie solle warten, bis sie da ist. Am Abend des 24. Januar trifft sie bei ihrer Tochter im Hotel ein und will Safia S. wieder mit nach Deutschland nehmen.

Safia S. berichtet Bekannten vom Auftrag für einen Anschlag

Noch am selben Abend schreibt Safia S. ihrem Bekannten Mohamad Hasan K.: „Bruder, ich bespreche mit Brüdern aus Asham, hohe Angestellte von Regierung. Sie haben mir gesagt, ich soll nach Deutschland zurückkehren. Damit mache ich Überraschung für den Ungläubigen. Sie haben mir gesagt, es hat einen größeren Nutzen.“ Mohamad Hasan K. erwidert: „Ok, gut, Du sollst auf Dich aufpassen.“ Das ist so viel wie ein Okay für Safia: Anstatt sich in Syrien dem IS anzuschließen soll sie ihm in ihrer Heimat Deutschland nützlich sein – indem sie ein Attentat begeht.

Am 23. Februar meldet sich ein männliches IS-Mitglied mit dem Telegram-Nutzernamen „L.“ bei ihr. Shadi Jabar Khalil Mohammad hat ihr den Kontakt übermittelt. Safia S. schickt ihm am 25. Februar ein Bekennerinnen-Video. Sie bittet darum, die Tat am kommenden Tag begehen zu dürfen. Sie möchte einem Polizisten oder einer Polizistin „an seinem Hals spielen“ und ihm seine Waffe wegnehmen. „L.“ fordert sie auf, in einen Geheimchat zu wechseln, um ihr zu erklären, wie man einen „Apfel“, also eine Polizeipistole, benutzt.

Ein kurzes Zögern

Am 26. Februar 2016, dem Tag der Tat, ist erstmals so etwas wie ein Zögern bei Safia S. erkennbar. Sie betritt an diesem Freitagmorgen um 9.11 Uhr den Hauptbahnhof Hannover. Sie geht ziellos durch den stark besuchten Bahnhof, für kurze Zeit bleibt sie stehen, dann läuft sie weiter. Sie verlässt den Bahnhof, kommt zurück, geht durch die Gänge. Sie verlässt ihn wieder, kehrt zurück und streift durch das Gebäude. Bei sich trägt sie ein Steak- und ein Gemüsemesser mit einer etwa sechs Zentimeter langen Klinge.

Mehrfach betritt Safia S. am Tag der Tat den Hauptbahnhof Hannover Quelle: Holger Hollemann / dpa (Archiv)

Gegen 14.20 Uhr fällt Safia S. ihrem späteren Opfer zum ersten Mal auf. Im Bereich des Reisezen-trums starrt sie den Polizisten bohrend an. Um 16.30 Uhr begibt er sich mit seinem Kollegen erneut auf Streife. Wenige Minuten später sieht Safia S. die beiden Beamten und folgt ihnen in einigen Metern Abstand. Sie passt ihre Schrittgeschwindigkeit an.

Gegen 16.55 Uhr positionieren sich die zwei Polizisten schließlich am Geländer des Abgangs zur Einkaufspassage. Safia S. bleibt links von den Beamten im Abstand von etwa zwei Metern am Geländer stehen und fixiert sie eine Minute lang. Dann wechselt sie auf die rechte Seite, bleibt wiederum stehen und starrt sie zehn Minuten an.

Polizist hat „akute Todesangst“

Das erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Die beiden fragen sie, ob alles in Ordnung sei. In ihrer rechten Hand hält Safia S. das Gemüsemesser. Als der eine Polizist sich schließlich zur Seite dreht, um ihren Schülerausweis zu kontrollieren, tritt sie einen Schritt nach vorn und holt aus. Als sie zusticht, lässt der Polizist die Schülermonatskarte fallen und stürzt einige Schritte vorwärts. Er geht auf ein Knie, will offenbar nicht ohnmächtig werden. „In diesem Moment hatte er akute Todesangst, weil er befürchtete, die Halsschlagader sei getroffen worden und er werde nun verbluten“, stellen die Richterinnen und Richter später im Urteil nüchtern fest.

Er wird überleben. In der Hauptverhandlung trägt der Beamte bewusst keine Uniform. Er will zeigen, dass in der Uniform immer auch ein Mensch steckt. Das Gericht beschreibt sein Aussageverhalten als insgesamt „noch von deutlicher Beeinträchtigung durch die Tat sowie von Verunsicherung und Ratlosigkeit angesichts des Erlebten und seiner Ursachen gekennzeichnet“.

Vielleicht könnte Safia S. etwas gegen die Ratlosigkeit tun. Im Prozess schweigt sie, entschuldigt sich zwar bei ihrem Opfer, gibt ansonsten aber nur Auskunft zu ihren persönlichen Verhältnissen. Doch bei ihrer polizeilichen Vernehmung hat sie offenbar etwas gesagt. Was, das ist in Gänze nicht mehr nachzuvollziehen, weil das Gericht ihre Vernehmung im Urteil nicht berücksichtigen kann. Der Grund: Safias Mutter wurde zu spät über die Vernehmung informiert.

„Anschlag hätte verhindert werden können“

Es ist nicht das erste Versagen der Ermittelnden: Der vom Landtag eingesetzte Untersuchungsausschuss rügt in seinem Bericht, dass die Behörden bereits nicht richtig auf die Rückkehr Safia S. aus der Türkei reagiert hätten. Nach der Rückkehr hatten die Ermittler zwei Mobiltelefone bei Safia S. sichergestellt. „Spätestens seit diesem Zeitpunkt hielten die Sicherheitsbehörden die entscheidenden Hinweise auf einen geplanten Anschlag bereits in ihren Händen“, heißt es dazu im Abschlussbericht. Doch nur die deutschsprachigen Textteile wurden teilweise ausgewertet. Die entscheidenden Textpassagen in anderen Sprachen nicht, obwohl sowohl die Großmutter als auch der Schulleiter vor Safia S. gewarnt hatten.

Im Bericht heißt es: „Hätte man die Telefone und vor allem die gespeicherten Datensätze mit den entscheidenden – fremdsprachigen – Chatinhalten sofort ausgewertet, hätte der Anschlag am Hauptbahnhof verhindert werden können.“

Safia S. hatte zu dem Zeitpunkt schon Kontakt zu mehreren IS-Mitgliedern. Sie war gut vernetzt. Sie erhielt konkrete Anleitungen und Anweisungen, und sie war eine zielstrebige junge Frau. Wurden deshalb die vielen Hinweise nicht ganz für voll genommen – weil sie ein 15-jähriges Mädchen war? Wie es scheint, haben viele sie einfach unterschätzt. Nur der IS nicht.

Von Alina Stillahn