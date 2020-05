Hannover

Mit einem guten Vorsatz fing alles an. Stefan Marxen hatte sich vorgenommen, häufiger Sport zu treiben. Er schnürte also seine Laufschuhe und wählte für den Anfang eine Strecke über die Felder gleich hinter seiner Wohnung im hannoverschen Stadtteil Wülferode. „Eigentlich eine schöne Gegend für Jogger“, sagt der 31-Jährige. Wäre da nicht der ganze Silvestermüll gewesen, der noch überall am Wegesrand lag. „Das geht gar nicht“, dachte sich Marxen. „Dagegen muss ich etwas unternehmen.“

Am 3. Januar war das. Noch am selben Tag entstand das Projekt „Laufen für das Meer“.

Anzeige

Einer läuft, viele spenden

Seither läuft Stefan Marxen nicht mehr nur für sich, er läuft für den guten Zweck. Pro Kilometer, den Marxen in seinen Laufschuhen zurücklegt, spendet er 5 Cent an die beiden Umweltschutzorganisationen Ozeankind und Deutsche Stiftung Meeresschutz – und jeder, der den jungen Hannoveraner bei seinem Projekt unterstützen möchte, legt denselben Betrag obendrauf. Nach dem Motto: Einer läuft, viele spenden.

Weitere HAZ+ Artikel

Daher auch der relativ niedrige Betrag von 5 Cent pro Kilometer. „Ich habe mir überlegt: Welche Summe können möglichst viele Menschen aufbringen und für den guten Zweck spenden?“, sagt Marxen, der dreimal in der Woche joggt und so auf rund 100 Kilometer pro Monat kommt – macht also 5 Euro. „Das ist doch ein überschaubarer Betrag“, findet Marxen – und so sehen es offenbar auch viele andere. Mehr als 50 Unterstützer hat Marxen inzwischen nämlich gefunden, angefangen in seiner Familie über Freunde und Studenten der Technischen Universität Clausthal, für die er als kommissarischer Leiter des Hochschulsports tätig ist, bis zu kleineren Unternehmen aus der Region, die ebenfalls auf das Projekt aufmerksam geworden sind.

Projekt findet erste Nachahmer

Einige Geldgeber sind inzwischen sogar dazu übergegangen, jeden Monat einen festen Betrag X zu überweisen – unabhängig davon, wie viele Kilometer Marxen tatsächlich zurückgelegt hat. Auch deshalb summieren sich die Spenden auf rund 300 Euro im Monat. „Die Resonanz ist überwältigend“, sagt Marxen, „ich bekomme richtig viele positive Nachrichten.“

Sogar erste Nachahmer hätten sich schon bei ihm gemeldet, sagt Marxen. „Die haben mir geschrieben, dass sie das jetzt auch machen wollen: Joggen, Schwimmen, Radfahren, was auch immer – und danach die Kilometer spenden. Das ist großartig. Da geht noch richtig was!“

Stefan Marxen joggt mehrmals in der Woche – und kommt so auf rund 100 Kilometer pro Monat. Quelle: Patrick Hoffmann

Kampf gegen Plastikmüll

Auch Marxen selbst hat noch viele Ideen, wie sich sein Projekt ausweiten ließe. Ursprünglich hatte er zum Beispiel geplant, in diesem Jahr am Hannover-Marathon teilzunehmen. Außerdem wollte er in Elternzeit gehen, um mit seiner Frau und seiner Tochter für mehrere Wochen ans Meer zu fahren – zum Surfen. In beiden Fällen wären ordentlich Kilometer für den guten Zweck zusammengekommen. Die Corona-Krise ihm jedoch vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Übrigens: Seine Leidenschaft für das Surfen ist auch der Grund dafür, warum sich Marxen letztlich für die Umweltschutzorganisationen Ozeankind und Deutsche Stiftung Meeresschutz als Profiteure seines Projekts entschieden hat. „Diese beiden Organisationen setzen sich gegen Plastikmüll ein, das finde ich wichtig“, sagt Marxen. Schließlich habe er bei seinen zahlreichen Surfurlauben gesehen, wo der viele Kunststoffmüll am Ende häufig landet: in den Meeren.

Wer Stefan Marxen bei seinem Projekt unterstützen möchte oder Fragen hat, kann ihm eine E-Mail an laufenfuerdasmeer@gmx.de schreiben.

Lesen Sie auch

Von Patrick Hoffmann