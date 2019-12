Hannover

Eigentlich sollte es keine große Sache werden. „Ich wollte es mir einfach ersparen, das Ganze 1000-mal zu erklären“, sagt der hannoversche Schlagzeuger Joschka Meier. Wer den 20-Jährigen im Horus Sound Studio erlebt, merkt schnell, dass das stimmig ist. Zu viel Aufhebens um sich selbst ist dem jungen Mann mit dem Käppi, das nie fehlen darf, offensichtlich fremd. Dazu passt, dass Meier am Abend des 8. September 2019 im Bett einen kurzen Text verfasst, ihn auf Facebook postet – und erst einmal schlafen geht.

„Mein Körper wird muskulöser“

Aber ganz so klein wie gedacht ist die Sache nicht. Kein Wunder – Joschka Meier verkündet seinen „lieben Freunden, Kollegen, Konzertgängern & Followern“ nichts weniger, als dass er lange Zeit als Celina im falschen Körper lebte – und das jetzt für immer ändern wird.

„Wie die meisten schon mitbekommen haben, hat sich meine kleine Welt , Celina On Drums‘ in , Joschka On Drums‘ umbenannt“, lautet der erste Satz seiner Nachricht. „Testosteronspritzen werden dafür sorgen, dass ich mein Babyface loswerde, in den Stimmbruch komme, wachse (yeah!) und mein Körper muskulöser wird“, schreibt Meier weiter.

Der junge Schlagzeuger ist in Hannovers Szene kein Unbekannter, trommelte bereits mit Juliano Rossi, Terry Hoax und Silbermond. Das Horus Sound Studio, in dem Meier als Studioassistent arbeitet, wurde ursprünglich von Eloy-Gründer Frank Bornemann betrieben; seit einigen Jahren ist Henning Rümenapp von den Guano Apes („Proud like a God“) Miteigner. Im Horus Studio produziert auch die Band Revolverheld ihre Alben.

„Ich muss diesen Weg jetzt gehen“

Umso wichtiger ist dem 20-Jährigen gerade in Zeiten, in denen transsexuelle Menschen sich für den „Playboy“ fotografieren lassen, bei „Germany’s next Topmodel“ oder „ Deutschland sucht den Superstar“ auftreten, dass er sich mit diesem Geständnis „nicht promoten oder ins Gespräch bringen will“. Der Hype um Transgender-Menschen, den manche Experten derzeit registrieren, ist ihm spürbar fremd.

„Mein Platz war immer bei den Jungs“, erläutert er schlicht seine Gefühle. „Meine Klamotten durften never ever Mädchenfarben haben!“ Warum macht er sein Seelenleben überhaupt öffentlich? Der Schlagzeuger will künftig für alle der sein, als der er sich fühlt: Joschka, ein Mann, nicht mehr und nicht weniger. „Ich muss diesen Weg jetzt gehen, damit ich selber mit mir klarkomme“, sagt er. „Wenn jemand mitgeht, ist es schön.“

Kein einziger Hater

Es gehen bemerkenswert viele mit, Freunde und Fremde. Die Reaktionen auf den Post kommen gefühlt einem Erdbeben gleich. Als Meier sein Handy am Morgen danach anschaltet, explodiert es förmlich. Likes, Kommentare, verpasste Anrufe, SMS, Mailboxnachrichten – auf allen Kommunikationskanälen melden sich Menschen zurück. „Wir werden Joschka genauso unterstützen wie Celina“, heißt es da. Oder: „Es ist mir egal, wer du bist, es muss einfach grooven.“ Kein einziger Hater, also ein hasserfüllter Kommentator, sei darunter gewesen, sagt Joschka Meier. In Zeiten in denen Hass und Drohungen die sozialen Medien immer stärker prägen, ist das bemerkenswert.

Meier hätte aber auch negative Reaktionen auf sein Outing in Kauf genommen. Einmal, auf einer Party, überzieht ihn ein Bekannter von früher lautstark mit Vorwürfen. Er könne doch nicht plötzlich behaupten, dass er ein Junge sei. Sein Freundeskreis dagegen habe „tolerant, liebevoll, verständnisvoll“ reagiert.

„Was soll das pinke T-Shirt?“

Und die Musikerszene? Unlängst war der leidenschaftliche Die-Toten-Hosen-Fan im Peppermint-Studio bei einem Privatkonzert der Band als Gast dabei. Als langjähriger Fan gehört er fast schon ein bisschen „mit zur Familie“. Wurde Aufhebens um seine Geschlechtsangleichung gemacht? „Irgendwann hat man das mal beiläufig gesagt. Aber ich bin und bleibe der Meier“, sagt Meier.

Junge im Mädchenkörper: Joschka Meier liebt als Kind schon das Trommeln. Quelle: Navid Bookani

Wann hat er gemerkt, dass er anders ist? Joschka Meier bringt zum Gespräch mit der HAZ ein Foto aus der Zeit mit, in der er äußerlich ein Mädchen war. Es zeigt ein auf einer Trommel spielendes Mädchen mit Zöpfen und rosa T-Shirt. Bemerkenswert ist: Wichtig ist ihm das Bild vor allem, weil es zeigt, wie früh er begann, das Trommeln zu lieben. Was denkt er, wenn er Celina sieht? „Ach, lass doch die Spangen weg! Was soll das pinke T-Shirt?“, sagt er.

Seine Eltern helfen ihm nicht

Meier betont, dass er statt mit Puppen mit Autos oder Fußball spielte. Als Kind sei es egal gewesen, in welchem Körper man stecke. Aber mit Beginn der Pubertät werde der Körper zum Gegner. Meier legt an Gewicht zu, sieht irgendwann aus wie ein dicker Junge, der eher zufällig „obenrum auch etwas hat“. Er umgibt sich nicht nur hauptsächlich mit Jungs, sondern geht noch einen Schritt weiter. Als ein Mädchen mit ihm anbandelt, weil sie einen Jungen vor sich glaubt, löst er diese Lüge lange nicht auf.

Seine Eltern helfen ihm nicht. Die Distanz zu seinen Erzeugern, wie er sie nennt, ist riesig. Seinen leiblichen Vater kennt Meier nicht. Weitgehend wächst er bei den Großeltern auf. Bei der Mutter, die seine jungenhafte Art ablehnt, lebt er nur zu Beginn der Pubertät. Irgendwann läuft er fort, kommt in Hannover zunächst bei wechselnden Freunden unter. Es ist der Frontmann von Terry Hoax, der hannoversche Musiker Oliver Perau, der ihn unter seine Fittiche nimmt: „Ihm habe ich sehr viel zu verdanken.“

Zwei Fußballtrikots, ein Leben: Celina/Joschka Meier. Quelle: Navid Bookani

Wie steht der Schlagzeuger heute zu Celina? Wie fremd sie ihm ist, merkt man auch, wenn er seine Fußballtrikots zeigt. Zwei Trikots von Fortuna Düsseldorf besitzt der in Hamm geborene Meier, eines ist mit dem Namen Celina, eines mit Joschka bedruckt. Den Namen Celina nimmt er nicht in den Mund, als er sie zeigt. „ Ja, man verbindet mit den Namen noch etwas, aber bei Joschka ist natürlich Stolz dabei.“

Meiers Traum: Eine kleine, heile Welt

Fußball ist auch ein Beispiel dafür, was für Wunden das Leben im falschen Körper schlägt. Meier ist lange selbst leidenschaftlicher Fußballspieler, ein guter, trotz Übergewichts. Aber irgendwann, noch als Mädchen, habe er nicht mehr mit „den Mädels“ trainieren wollen: „Das passte nicht.“

Was wünscht er sich für die Zukunft? Joschka Meier möchte alle medizinischen Schritte für eine Geschlechtsangleichung machen. Er träumt davon, eine Partnerin, irgendwann vielleicht sogar eine Familie zu haben. „Ich möchte meine kleine, heile Welt“, sagt er.

Der Post bei Facebook ist für ihn ein erster Schritt in diese Richtung gewesen.

Von Jutta Rinas