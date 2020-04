Hannover

Es war Fieber, das Astrid Höfer alarmierte. Hartnäckig quälte hohe Temperatur ihren sieben Monate alten Sohn Lennet, die Hitze wollte nicht weichen aus seinem kleinen Körper. Die Situation wurde dramatischer, bis eine Kinderärztin riet, den Säugling schnell ins Kinderkrankenhaus zu fahren. Es gab einen kurzen Moment, erzählt Astrid Höfer, da habe sie sich gefragt, ob das unbedingt sein müsse. Sie hatte von Kliniken gelesen, in denen sich das Coronavirus rasend schnell verbreitete und diese Häuser plötzlich selbst in bedrohliche Orte verwandelte.

Doch was kann Eltern wichtiger sein als das Leben des eigenen Kindes? Sie brachten Lennet Auf die Bult, hörten die Diagnose, bakterielle Meningitis, akute Lebensgefahr, dann spielte alles andere keine Rolle mehr. „All das Chaos da draußen wird nebensächlich, wenn es um Leben und Tod geht.“ Kortison half, auch das eingesetzte Antibiotikum wirkte. Seit zwei Wochen liegt Lennet in seinem Bettchen, das Kind überstand die Intensivstation, seit elf Tagen lebt und schläft Astrid Höfer im Krankenzimmer bei ihrem Sohn.

Patienten bleiben weg

Was Lennet durchlitt, hatte mit dem Coronavirus nichts zu tun. Im Kinderkrankenhaus auf der Bult gab es bislang noch keinen Patienten mit einer Covid-19-Infektion. Eine Folge der Pandemie ist jedoch, dass deutlich weniger Mütter und Väter mit ihren Kindern zur Erstuntersuchung kommen. Familie Höfer hat alles richtig gemacht, Lennet kann weiterleben. Andere entscheiden sich vielleicht falsch, fürchtet Olga Kordonouri, die ärztliche Direktorin der Klinik: „Wir machen uns Sorgen, dass Eltern zu Hause wichtige Zeit versäumen, wenn ihr Kind krank ist, weil sie sich aus Angst vor Infektionen nicht in die Klinik trauen.“ Wie schnell ist etwa eine beginnende Zuckerkrankheit übersehen, wenn das Kind plötzlich viel trinkt und oft auf die Toilette muss.

Chefärztin Prof. Olga Kordonouri: „Das Virus hat unseren Alltag massiv verändert.“ Quelle: Samantha Franson

Donnerstag, 8.30 Uhr, ein Besprechungszimmer in der Kinderklinik. Jeden Morgen berät hier eine kleine Runde über jüngste Entwicklungen, es ist die „Corona Task Force“. Sitzungen sind inzwischen Routine, seit sechs Wochen trifft sich Olga Kordonouri mit Pflegedienstchefin Annegret Hesemann und deren Stellvertreterin, Diana Scheffer. Dauerthema ist das Material. Reicht die Ausrüstung mit Schutzkleidung? Ja, für die nächsten paar Wochen ist genug da, obwohl Ärzte und Pflegekräfte sechsmal so viel Material verbrauchen. Wie sieht es beim Personal aus? Zwei Infizierte gab es, sie hatten keinen Kontakt mit Kollegen, also keine Engpässe. Nach der Sitzung sagt Olga Kordonouri am Telefon, das Coronavirus habe den Alltag im Haus massiv verändert.

Mitarbeiter wachen am Eingang

Das Wichtigste ist, den Erreger auszusperren. Die Klinikleitung hat deshalb Besuchsregeln verschärft. Ein Piktogramm mit sehr vielen Kreuzen und nur zwei Häkchen darauf erläutert grafisch, was erlaubt ist: Innerhalb der Klinik darf nur noch ein Elternteil sein Kind besuchen. Ausnahmen sind geduldet, wenn neu- und frühgeborene Babys längere Zeit im Krankenhaus bleiben müssen, dann dürfen Mutter und Vater wenigstens nacheinander einen Blick auf ihren Säugling werfen. Um den Zugang kontrollieren zu können, ist nur noch der Haupteingang geöffnet. Vor der Tür stehen Mitarbeiter der Klinik und achten darauf, dass niemand unberechtigt das Krankenhaus betritt. Und es gilt: Wer nicht gesund ist, darf nicht rein.

Nicht für alle Kinder sind diese Regeln gut. Im Schnitt liegen Patienten weniger als fünf Tage auf einer Station, doch viele Mädchen und Jungen können sich an die neue Situation kaum gewöhnen. Manche Patienten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie leiden unter der neuen Strenge. Diana Schaffer sagt: „Einige Kinder, die in der psychiatrischen Abteilung behandelt werden, haben so großes Heimweh bekommen, dass wir sie entlassen haben.“

Kontakt vermeiden: Spielecken sind abgesperrt. Quelle: Samantha Franson

Olga Kordonouri geht über Flure, die deutlich leerer sind als üblich. Das liegt nicht allein an weniger Besuchern. Verschoben wurden Behandlungen, die nicht am Tag hängen. Es geht nach medizinischer Dringlichkeit, und dringlich ist eine Herzmuskelentzündung und kein orthopädischer Fall, der später nicht schlechter therapiert werden kann. Was Eltern womöglich für den Ernstfall halten, gilt Ärzten oft als Bagatelle. Auch die Ambulanz für chronisch Kranke wurde runtergefahren, Sprechstunden laufen jetzt über Videochats. Im Krankenhaus sollen sich so wenig Menschen aufhalten wie nötig.

Draußen spielen? Nicht erlaubt

Auch intern hat die Klinik den Betrieb geändert. Über 60 Pflegekräfte und Ärzte, die bislang keine Erfahrung mit den zwölf Beatmungsgeräten hatten, wurden geschult. Eine Station allein für Patienten mit Covid-19-Verdacht ist eingerichtet. Hierhin kommen Jungen und Mädchen mit Symptomen, die nach Coronavirus aussehen, es aber nicht sein müssen. Wer Fieber hat, wird auf Covid-19 getestet. Über die kleinen Patienten beugen sich dann vermummte Ärztinnen und Pfleger, die angezogen sind, als stünde es schlecht um den Patienten: Mundschutz, Handschuhe, OP-Haube, Schutzbrille und Kittel. Kinder sehen diese Gestalten solange, bis ihr Testergebnis vorliegt.

Draußen spielen mit den anderen? Auch das ist jetzt verboten. In der Klinik sind Spielecken mit rot-weißem Flatterband zu verbotenen Zonen erklärt, wie gefährliche Baustellen auf der Straße. Mitarbeiter erklären Eltern, dass jetzt Abstand wichtig ist zwischen Menschen und Händewaschen. Und wie gefährlich Nähe manchmal sein kann, erzählt Pflegedirektorin Annegret Hesemann. Politisch Verantwortliche sollten genau zuhören. Sie sagt: „Seit Schule und Kitas ausfallen, stecken sich die Kinder untereinander seltener an. Es kommen weniger Patienten mit Atemwegserkrankungen, grippalen Infekten oder Durchfall.“

Lennets Geschichte auf der Bult geht am Ende gut aus. Er darf wohl bald zurück nach Hause. Das Gröbste sei überstanden, sagt Astrid Höfer. Sie selbst hat gelernt, dass man im Krankenhaus nicht zwangsläufig Angst vor einem Virus haben muss.

Von Gunnar Menkens