Ein Held? Nein. Konrad Baumer sieht sich eher nicht in der Heldenrolle. Vielleicht würde er über so einen Titel sogar lachen. Dennoch kann man mit Fug und Recht behaupten, dass er vielen Menschen dabei hilft, in diesen schwierigen Zeiten nicht schwermütig zu werden. Er ist für all jene da, die notorisch gern lesen, und für jene, die die Lust am Buch neu entdeckt haben. Das sind nicht Wenige. 30 Prozent mehr Umsatz als im vergangenen Jahr haben die Buchhändler im Schatten der Corona-Pandemie erzielt.

Konrad Baumer gehört zu diesen Buchhändlern. Aber er zählt zu einer Sparte, die seit Jahren vom Aussterben bedroht ist. Die Sternschnuppe im alten Ortskern von Groß-Buchholz ist keine Filialbuchhandlung, sondern inhabergeführt. Baumer steht selbst hinterm Ladentisch, drei Teilzeitkräfte unterstützen ihn. Auf kleinstem Raum bietet er dort ein ausgefeiltes Sortiment – vom Kinderbuch über Belletristik bis zu Sachbüchern, vom Bestseller bis zum ausgefallenen Titel kleiner unabhängiger Verlage. Im Onlinegeschäft ist er genauso schnell wie jeder Internetriese. „Es passt finanziell“, wie er als gebürtiger Bayer sagt. Aber das Überleben fordert viel Einsatz und Kreativität. Das war bei seiner Vorgängerin so – und ist heute nicht anders.

Baumer bringt die Bücher persönlich vorbei

Ganz besonders natürlich, wenn besondere Zeiten besondere Auflagen wie eine Ladenschließung mit sich bringen. Bereits während des ersten Lockdowns im März fuhr der 63-Jährige quer durch die Stadt, um Kunden das bestellte Buch vor die Wohnungstür zu legen. Auch in den folgenden Monaten, in denen das Geschäft wieder öffnen durfte, hielt er den Lieferservice aufrecht und suchte nach Feierabend jene Kunden auf, die die Wohnung aus Sorge um ihre Gesundheit nicht verlassen wollten.

Da der Laden klein ist, was häufig zu Warteschlangen vor der Tür führt, erfand Konrad Baumer außerdem die „ Stöberzeit“. Paare, Familien und Einzelpersonen konnten außerhalb der Öffnungszeiten Zeit buchen, um allein in den Büchern zu blättern und nach Lesestoff zu suchen. Hinzu kam eine Kooperation mit dem Literaturhaus, das seine Lesungen ins Internet verbannen musste. Der Sternschnuppen-Chef sorgte dafür, dass die vorgestellten Bücher vom Autor signiert wurden und in den Handel kamen.

„Ohne Herzblut kann man diesen Job nicht machen“

„Ohne Herzblut“, sagt Konrad Baumer, „könne man diesen Job nicht machen.“ Er investiert viel davon. Die Buchhandlung ist seine Erfüllung. Dabei hat er ein halbes Leben lang nichts mit Kultur am Hut gehabt. Der gelernte Bauingenieur arbeitete als Programmierer in München, leitete eine EDV-Firma in Stadthagen und machte sich zuletzt als IT-Berater im Zooviertel von Hannover selbstständig.

Für die HAZ-Weihnachtshilfe haben die Buchhändler der Region gemeinsame Sache gemacht. Denn zusammen mit Kinderbuchautor Ingo Siegner engagierten sie sich für Menschen in Not und verkauften das Buch „Erdmännchen Gustav: Kunstraub im Sprengel-Museum“. Insgesamt kamen sensationelle 1500 Euro zusammen, und Konrad Baumer war dabei. Quelle: Samantha Franson

Den Berufswechsel vor vier Jahren hat er nicht bereut. Auch weil die Welt der Literatur anders tickt als die Welt der Technik. Statt zur Cebit fährt er nun zur Buchmesse und lernt Verleger und Autoren kennen. „Der Umgang untereinander ist ein komplett anderer, und es gefällt mir.“ Und die Schriftsteller erweisen ihm auf augenzwinkernde Weise Respekt. Im Haarmann-Krimi des Autorenehepaares Ulrike Gerold und Wolfram Hänel kommt auch die Sternschnuppe vor.

Buchholzer sammeln Geld für den Laden

Sicherlich, der neue Lockdown schmerzt. Konrad Baumer wird wieder erfinderisch sein und sich nicht unterkriegen lassen. Das hoffen auch die Buchholzer. Im Frühjahr hinterließen einige von ihnen in seinem Briefkasten Geldspenden mit der Aufforderung „Bitte weitermachen!“. Baumer hat sich riesig gefreut. Die meisten Spenden hat er allerdings in eine Buchgutschrift umgewandelt. Und wenn jemand partout auf seiner Spende beharrte, habe er das Geld an andere weitergereicht. Die es dringlicher brauchen.

