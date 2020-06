Hannover

Ganz ohne Zirkus ging dann doch nicht: Seit mehr als 35 Jahren zeigen die jungen Artisten und Artistinnen des Kinderzirkus Giovanni in ihren Shows, was sie monatelang geprobt haben. „Das konnten wir auch wegen Corona nicht ausfallen lassen“, sagt Nina Weger, Mitglied der Projektleitung des Kinderzirkus. Deswegen haben Weger und ihr Team ein Open-air-Konzept erarbeitet und es dem Gesundheitsamt vorgestellt – mit Erfolg.

Am Sonnabend, den 20. Juni, zeigen die fünf- bis 19-jährigen Akrobatinnen und Akrobaten des Zirkus Giovanni das erste Mal, was sie seit Herbst für die Show „Poesie“ einstudiert haben. Um den Hygieneregeln zur Vorsorge gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu entsprechen, ist einiges anders als sonst.

Poolnudeln in der Manege

„Ich glaube, dieses Jahr werden wir mehr Choreografie Backstage befolgen müssen als auf der Bühne“, sagt Weger. Das Zirkusteam hat bereits in den Proben darauf geachtet, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden, etwa mit Poolnudeln, die in die Akrobatiknummern integriert wurden. Zum anderen wird es dieses Jahr keine Einlagen mit vielen Menschen auf der Bühne geben.

Auch für das Publikum ist etwas neu bei der Open-air-Veranstaltung: Sie können keine einzelnen Plätze, sondern Bänke für fünf Personen kaufen. Diese kosten 35 Euro pro Bank. „Erfahrungsgemäß besteht unser Publikum aus Familien“, sagt Weger. „Da bekommt man die Bank schnell voll.“ Die Bänke stehen in einem Abstand von 1,5 Meter zu allen Seiten.

Die Gedichte, die die Kinder in „Poesie“ vortragen und dazu Einlagen zeigen werden, haben sie selbst ausgewählt. „Das Publikum kann sich auf die verschiedensten Stücke freuen, vom Zauberlehrling bis Rilke“, sagt Weger. Mehr verrät sie vorerst nicht.

Das sind die Termine

Der Kinderzirkus Giovanni tritt an folgenden Tagen am Hohmannhof 10 in Wettbergen auf: am Sonnabend, 20. Juni, um 11, 14 und 16 Uhr; am Sonntag, 21. Juni, um 11, 14 und 16 Uhr; am Freitag, 26. Juni, um 16 Uhr; am Sonnabend, 27. Juni, um 11, 14 und 16 Uhr sowie am Sonntag, 28. Juni, um 14 und 16 Uhr.

Das Programm dauert etwa eine Stunde ohne Pause. Kartenvorbestellung sind unter Telefon (0175) 1507062 oder per E-Mail an info@kinderzirkus-giovanni.de möglich – oder Besucher können Tickets jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse kaufen.

Von Nadine Wolter