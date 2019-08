Hannover

Die hannoversche Buchhandlung Leuenhagen & Paris ist seit einigen Tagen Opfer eines sogenannten Fakeshops. Ein vermeintlicher Onlinehändler bietet im Internet auf der Webseite buchliebe.eu Bestseller und Sachliteratur deutlich unter den aktuellen Verkaufspreisen an. Im Impressum wirbt der angebliche Verkäufer mit der Seriosität eines tatsächlich existierenden Unternehmens: Verzeichnet sind Name und Anschrift der Buchhandlung Beeck, einschließlich korrekter Handelsregisternummer sowie dem Namen von Geschäftsführer Dirk Eberitzsch. Das Geschäft am Lister Platz ist eine Filiale des Stammhauses Leuenhagen & Paris an der Lister Meile und hat mit der kriminellen Webseite nichts zu tun. Eberitzsch sagt: „Die haben unsere Daten einfach geklaut.“

Ein empörter Kunde beschwert sich

Der hannoversche Buchhändler wurde auf den Identitätsdiebstahl aufmerksam, als ein empörter Kunde aus Süddeutschland anrief. Der hatte bei buchliebe.eu einen Weltatlas gefunden und bezahlt, das Kartenwerk aber nie bekommen. Seine Beschwerde bei der nur scheinbar verantwortlichen Buchhandlung Beeck brachte ans Licht, dass der Besteller um sein Geld betrogen wurde. Im theoretischen Angebot dort sind etwa Biografien des Unternehmers Dirk Rossmann und von Fußballtrainer Jürgen Klopp. Sie werden, wie nahezu alle Bücher im sogenannten „Shop“, 30 bis 40 Prozent günstiger angeboten als in Buchhandlungen. Die bevorzugte Bezahlart ist die sofortige Überweisung, buchliebe.eu fordert Kunden auf, Kontodaten preiszugeben.

So sieht die gefälschte Seite aus:

So sieht die Online-Seite aus, die vortäuscht, von Dirk Eberitzsch verantwortet zu sein. Quelle: Michael Thomas

Kaum Hoffnung, Betrüger zu ermitteln

„Es ist spannend, schrecklich und logisch zugleich“, sagt Dirk Eberitzsch zum Missbrauch seiner geschäftlichen Identität. Der Inhaber des Familienunternehmens erstattete Anzeige gegen unbekannt und ist nun damit beschäftigt, die betrügerische Seite wenigstens in Deutschland aus dem Netz verschwinden zu lassen. Was sie bei Leuenhagen & Paris inzwischen herausgefunden haben, wirft ein Schlaglicht auf die Schwierigkeit, Betrügern habhaft zu werden.

Die kriminelle Internetseite wurde Ende Juli von einer namentlich nicht bekannten Person bei einem Internetanbieter in Großbritannien angemeldet. Bekannt ist nur deren E-Mail-Adresse, die wiederum bei einem Anbieter aus der Schweiz angemeldet ist. Auf Nachfrage von Eberitzsch wollte man dort den Namen des mutmaßlichen Betrügers aber nicht herausgeben. „Wir haben wenig Hoffnung, eine echte Person ausfindig zu machen“, sagte der Händler.

Börsenverein: „Übler Trickbetrug“

Opfer des Fakeshops wurde nicht nur die hannoversche Buchhandlung, sondern auch das Hamburger Fürstenberg-Institut. Ein Porträtfoto vom Gründer der Unternehmensberatung wurde zum Namen von Dirk Eberitzsch gestellt, Mitarbeiter von Fürstenberg tauchten auf der Webseite als angebliche Kontaktadressen auf. Inzwischen hat auch das Institut Strafanzeige gestellt. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels warnt vor dem „üblen Trickbetrug“, der einen „kalkulierten Verstoß gegen die Buchpreisbindung zum betrügerischen Geschäftsmodell“ mache.

Für die Staatsanwaltschaft Hannover sind Fakeshops kein ungewöhnliches Delikt. Zwei Modelle sind besonders gängig. Betrüger bauen eine eigene Internetseite auf, oder sie kopieren den Online-Auftritt eines tatsächlich existierenden Unternehmens. Staatsanwalt Oliver Eisenhauer bestätigt, was Eberitzsch schon ahnt: „Es ist schwierig, an diese Betrüger heranzukommen.“ Server stünden oft in den USA, in Russland oder der Karibik, Kriminelle meldeten sich unter falschem Namen an.

Von Gunnar Menkens