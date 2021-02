Hannover

Der Schnee hat Hannover fest im Griff. Während sich schlittenfahrende Kinder, schneeballfangende Hunde und Menschen auf Langlaufskiern an den weißen Massen erfreuen, bedeutet er für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Üstra vor allem eins: Stress. „Bei so einem Schneetreiben haben wir viele Störungen gleichzeitig. Das ist eine Herausforderung für alle“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Am frühen Montagmorgen meldet die Üstra noch, dass der am Sonntag komplett eingestellte Busverkehr wieder aufgenommen werde. Allerdings könnten nur kleinere Busse eingesetzt werden. Um 6.45 Uhr wird der Busbetrieb dann doch wieder komplett eingestellt. Die nur teilweise geräumten Straßen sind zu rutschig. Die Busse, die schon unterwegs sind, rollen zurück auf die Betriebshöfe. Solch eine vorübergehende Einstellung heißt für die Fahrerinnen und Fahrer aber nicht, dass sie Feierabend machen können. „Sie bleiben zunächst auf den Betriebshöfen, falls wir den Betrieb doch wieder aufnehmen können“, sagt Iwannek.

„Das Herz der Üstra“

Die Entscheidung darüber, ob der Busbetrieb eingestellt oder wieder aufgenommen wird, trifft der sogenannte Betriebsleiter in enger Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Leitstelle. „In der Leitstelle schlägt das Herz der Üstra“, sagt Iwannek. Fünf Fachleute beobachten hier rund um die Uhr auf vielen Monitoren den Betrieb. Wenn das Fahrpersonal ein Problem oder eine Störung feststellt, meldet es sich hier. „Die Leitstelle ergreift dann Maßnahmen und schickt etwa Personal raus, das die Störung beheben kann“, sagt Iwannek. Sie stehe zudem in engem Kontakt mit der Verkehrsmanagementzentrale der Region, Feuerwehr und Polizei. Auch der Twitter-Kanal, auf dem die Üstra über aktuelle Störungen und Ausfälle informiert, wird aus der Leitstelle bespielt.

Monitore über Monitore: In der Leitstelle wird der Verkehr der Üstra koordiniert. Quelle: Martin Bargiel / Üstra

Die Feuerwehr hinzuziehen muss die Leitstelle am Mittag. Eine Stadtbahn der Linie 6 ist in der Nähe der Tierärztlichen Hochschule entgleist. „An dieser Stelle fahren die Bahnen durch ein Rillengleis, das in die Straße eingelassen ist“, sagt Iwannek. Darin sammele sich der Schnee, der durch den Druck der durchfahrenden Bahnen erst zu Wasser und durch die Kälte dann zu Eis werden könne. Das könne dazu führen, dass die Räder aus der Schiene gehoben werden. Die Feuerwehr hilft mit schwerem Gerät, den Zug wieder ins Gleis zu setzen.

Es gibt noch ein weiteres Problem auf der Linie 6: Durch den Frost wurden Bodenplatten von Fußgängerüberwegen so angehoben, dass die Bahnen nicht mehr sicher drüberfahren können. „Das kann bei der Kälte passieren“, sagt Iwannek. Die Platten müssen entfernt und der Überweg gesperrt werden. Der Betrieb der Linie 6 wird zunächst ganz eingestellt und dann umgeleitet. Insgesamt seien an diesem Tag 20 Prozent der Stadtbahnverbindungen von Störungen betroffen, schätzt Iwannek.

„Kampf gegen Windmühlen“

Aber nicht nur der Verkehrsbetrieb selbst wird durch den Schneefall beeinträchtigt, sondern auch die Infrastruktur an den Haltestellen. Am Nordeingang des Bahnhofs am Aegidientorplatz sind die Rolltreppen eingefroren. Üstra-Techniker Michael Resler streut Salz und klopft Eis von den Stufen, um die Treppe wieder fahrtüchtig zu machen. Ein Erfolg dürfte aber nur von kurzer Dauer sein, schätzt er. Die fahrende Rolltreppe schaufle Schnee und Eis unter die Metallplatten am Ende, was früher oder später wieder zur Blockade führe. „Heute ist das wahrscheinlich ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt er und lacht. Es seien aber bei Weitem nicht alle Rolltreppen betroffen. „Probleme haben wir an den Stellen, wo der Wind besonders viel Schnee auf die Treppen geblasen hat“, sagt Resler.

Mit Streusalz: Üstra-Techniker Michael Resler versucht, eine eingefrorene Rolltreppe am Aegidientorplatz wieder fahrbereit zu machen. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Die Störungen halten bis zum Abend an. Ein Versuch, die Busse zumindest in einem Notbetrieb wieder fahren zu lassen, wird schnell wieder abgebrochen. Wann wieder Normalität einkehren kann, weiß Iwannek nicht: „Wir hoffen, dass sich die Straßenverhältnisse Stück für Stück bessern und wir wieder möglichst viel nach Fahrplan fahren können. Aber die Sicherheit geht immer vor.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe