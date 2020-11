Hannover

Tim und Victor gießen die Hochbeete und schauen nach, was erntereif ist, während im Hintergrund das Rattern der Stadtbahn zu hören ist. Die beiden sind seit Projektstart Teil des Nachbarschaftsgartens Baulücke. Das 2019 ins Leben gerufene Gartenprojekt in der Nähe der Stadtbahnstation Glocksee ist eine Initiative junger Erwachsener, die eine grüne Oase mitten in der Stadt gestaltet haben. „Letztens hatte ich einen stolzen Moment“, sagt der 25-jährige Tim und lächelt: „Wir waren am Gärtnern, auf der Wiese haben Kinder gespielt, und am Tisch hat jemand seine Hausaufgaben gemacht.“ Da sei ihm klar geworden: Die bis vor einem Jahr noch ungenutzte Fläche wird jetzt angenommen und ist zu einem Ort geworden, an dem unterschiedliche Menschen zusammenkommen und miteinander Zeit verbringen.

Victors Fokus liegt auf dem Gärtnerischen. Er hatte vorher wenig Gartenerfahrung und probiert sich bei Baulücke aus. „Wir möchten einen Lernort schaffen“, sagt der 28-Jährige und zeigt auf die Hochbeete, während er weitererzählt. „Alles, was wir hier haben, kann auch zu Hause im Garten oder auf dem Balkon angebaut werden.“

Anzeige

Vereinsgründung geplant

Der Nachbarschaftsgarten ist als Teil eines gemeinsamen Projekts mit Transition Town zum Thema Ernährung entstanden. Transition Town ist ein Verein, der sich deutschlandweit für umweltgerechtere Städte einsetzt, wie Victor erläutert. „Auch wir sind momentan Teil des Vereins.“ Transition Town stellt der Baulücke ein Konto, um an Fördermittel zu gelangen, und eine Versicherung, damit das Projekt abgesichert ist, falls etwas passiert.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Am Anfang des Ernährungsprojekts kamen einige Leute, die Lust hatten mitzumachen, zu einer Auftaktveranstaltung in die Königsworther Straße. „Da haben wir uns überlegt, was wir zum Thema Ernährung machen können, und haben gemerkt, dass wir alle Lust auf einen Garten haben“, erzählt der 25-jährige Tim. „Die Idee des Nachbarschaftsgartens hat sich dann ziemlich schnell abgespalten und selbstständig gemacht.“ Ein eigener Verein ist in Planung. „Dadurch, dass wir gerade unter dem Schirm von Transition Town sind, stehen wir nicht unter Zeitdruck und können unsere Vereinsgründung sorgfältig machen.“

„Mitten im Quartier, aber trotzdem ländliche Ruhe“

Die Suche nach einer geeigneten Fläche ging schneller als erwartet. „Wir haben hier in der Calenberger Neustadt eine ungenutzte Baulücke gefunden“, sagt Tim, „Sie ist mitten im Quartier, aber trotzdem hat man ländliche Ruhe.“ Motiviert von den ersten sonnigen Tagen im März vergangenen Jahres zeigte das Team der Baulücke Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch ihr Konzept. „Wir waren damals etwas mehr als zehn Leute“, erzählt Victor. Viele haben vorher nichts miteinander zu tun gehabt. Auch Tim und er haben sich erst durch das gemeinsame Projekt kennengelernt. Zwei Monate nach der Vorstellung des Konzepts durfte schon das erste Inventar im Nachbarschaftsgarten gebaut werden: ein Hochbeet, ein großer Tisch, das Schild mit dem Schriftzug „ Baulücke“ und ein Mülleimer aus Holz. „Als wir hier zu zehnt gebaut haben, waren einige Passanten so begeistert von unserem Projekt, dass sie direkt mitmachen wollten“, erzählt Tim. Mittlerweile besteht das aktive Team aus ungefähr 30 Mitgliedern, die regelmäßig etwas im Garten machen.

Quelle: Lucas Kress

Wildblumenwiese in Planung

Das Grundstück, auf dem der Nachbarschaftsgarten entstanden ist, gehört der Stadt Hannover und wird vom Fachbereich für Umwelt und Stadtgrün verwaltet. In der Baulücke gibt es nicht ohne Grund nur Hochbeete: Alles muss rückbaubar sein. „Wir dürfen nichts fest in den Boden bauen“, sagt Tim und erklärt: „Für einen Schuppen dürften wir zum Beispiel kein Betonfundament gießen.“ Die Nutzungsvereinbarung könne die Stadt theoretisch jedes Jahr zum Herbst kündigen. Die Stadt hat das Projekt im Blick und meldet sich, wenn die Gärtner Auflagen verletzen. „An manche Sachen denken wir einfach nicht“, gesteht Tim und zeigt auf einen Baum am Weg: „Da hatten wir eine Schaukel befestigt, die den Baum leider etwas verletzt hat.“ Für eine Schaukel müssten zudem die Sicherheitsauflagen für einen Spielplatz erfüllt werden. Doch das Verhältnis zur Stadtverwaltung sei gut. In diesem Jahr hat das Projekt sogar noch einen Teil der Wiese auf der anderen Seite des Weges dazubekommen. „Da werden wir eine Wildblumenwiese pflanzen“, sagt Victor begeistert. Blühende Pflanzen seien auch im Interesse des Grünflächenamts.

Wer mitmachen möchte oder auf dem Laufenden bleiben will, kann sich für den E-Mailverteiler über bauluecke@posteo.de anmelden, über Instagram (@bauluecke) eine Nachricht schreiben oder der Facebook-Gruppe beitreten.

Lesen Sie auch

Von Lucas Kress