Vor dem Zimmerfenster von Luise Beil in der Seniorenresidenz Lindenhof ist es ruhig geworden. Eigentlich herrscht draußen auf der Hauptstraße am östlichen Rand der Region reger Verkehr wegen der nahen A 2. Doch nicht dieser Tage. Und auch im Heim selbst ist weniger los, seit Enkelkinder, Angehörige und Freunde die Bewohner nicht mehr besuchen dürfen, erzählt die 86-Jährige. „Es ist langweilig, nichts geht da draußen mehr voran“, sagt sie.

Altenheime in Corona-Zeiten: Bewohner sollen sich frei bewegen

99 Bewohner leben im Lindenhof, einer Seniorenresidenz in Lehrte-Hämelerwald. 80 Angestellte arbeiten in der Einrichtung. Die Nachrichten aus dem Wolfsburger Seniorenheim sind natürlich Thema: Im dortigen Hanns-Lilje-Heim waren über das Wochenende 17 Menschen gestorben. Etwa die Hälfte der 165 Bewohner wurde positiv auf Covid-19 getestet. Wie viele der Verstorbenen ausschließlich an den Folgen des Virus starben, steht laut dem Wolfsburger Gesundheitsamt noch nicht fest. Ein Rechtsanwalt hat derweil Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen die Diakonie, den Träger der Einrichtung, gestellt.

Die Heimleitung des Hämelerwalder Lindenhofs hält solche Zustände im eigenen Haus für unwahrscheinlich. „Wir haben keinen Corona-Fall im Haus. Uns geht es hier sehr gut“, sagt Einrichtungsleiter Detlef Eikmeier. Abgesehen vom Besuchsverbot soll das Leben in der Einrichtung seinen gewohnten Gang nehmen: Die Bewohner dürfen sich innerhalb der Residenz frei bewegen, gemeinsam essen und an Beschäftigungsangeboten wie Lesen oder Singen teilnehmen. „Solange wir unter uns sind, gibt es keine Notwendigkeit, das zu ändern.“

„Die Angehörigen akzeptieren das Besuchsverbot“, sagt Einrichtungsleiter Detlef Eikmeier: Pfleger des Lindenhofs rufen zur Solidarität auf. Quelle: privat

So wenig neue Bewohner wie möglich

Gestrichen wurden hingegen alle Angebote, bei denen Menschen von außerhalb ins Heim kommen sollten: Konzerte oder das Oster-Essen mit den Familien. „Die Angehörigen gehen sehr vernünftig mit dem Besuchsverbot um und haben Verständnis“, sagt Eikmeier. Viele gäben Geschenke und Pflegeartikel für die Bewohner ab. „Und für das Personal gibt es die eine oder andere Kalorienbombe. Das ist total lieb.“

Um zu verhindern, dass das Virus einen Weg in die Einrichtung findet, werde allerdings genau überprüft, ob derzeit neue Bewohner einziehen sollen. Ein generelles Aufnahmeverbot, wie Sozialministerin Carola Reimann es am Montag für Pflegeheime erlassen hat, gebe es in der Seniorenresidenz zwar nicht, sagt Eikmeier. „Wir würden aber niemanden mit Corona-Verdacht aufnehmen.“ So sei ein Einzug nur möglich, wenn die Betroffenen nicht länger anderweitig versorgt werden können. Einige ältere Menschen, die in nächster Zeit in den Lindenhof ziehen sollten, hätten den Einzug auf eigenen Wunsch verschoben.

„Wir haben schon so viel hinter uns – auch einen Krieg“

Derweil hält Luise Beil den Kontakt zu ihren Familienmitgliedern und Freunden nur noch über das Handy – so gut es eben geht: „Letztens war das Gespräch einfach so beendet. Keine Ahnung, was ich dem doofen Ding da wieder getan habe.“ Mit den anderen Bewohnern und den Pflegern habe sie sich den Tag gut strukturiert. „Ich bin kontaktfreudig“, sagt sie. Um 6.30 Uhr steht sie auf, dann gibt es Frühstück. Im Anschluss wird gemeinsam Zeitung gelesen und über die Nachrichten gesprochen. Auf genügend Abstand und Hygieneregeln achten die Bewohner auch untereinander. „Wir haben schon so viel hinter uns – auch einen Krieg. Aber wir müssen alles so mitnehmen, wie es uns serviert wird. Es ist eine böse Zeit.“

Beil lebt eigentlich im Nachbarort Arpke. Sie leidet unter der Knochenkrankheit Osteoporose: Bereits fünf Brüche in der Wirbelsäule hat sie hinter sich. Seit Januar war sie deshalb in drei verschiedenen Krankenhäusern in der Region. Nun ist sie zur Kurzzeitbetreuung im Lindenhof. Bewegen kann sie sich derzeit nur mit einem Rollator. „Mir fehlt es an frischer Luft und Bewegung“, sagt sie. Zwar könne sie in den Garten der Residenz gehen, würde aber gerne durch den Ort spazieren, einkaufen, Freunde treffen. „Und ich möchte so gerne mal wieder einen Tag nach Hause.“

