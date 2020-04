Hannover

Der Arbeitstag von Vera Schubert beginnt mitten in der Nacht: Um 3.15 Uhr in der Früh steigt die 54-Jährige in Ricklingen auf das Fahrradrad mit den drei großen Taschen und stellt die HAZ zu. Sie arbeitet als Springerin, stellt also dort die Tageszeitung zu, wo es Engpässe in der Versorgung gibt. Bis zu 300 sind es an manchen Tagen in Ricklingen, Oberricklingen, manchmal auch Hemmingen, Wettbergen oder am Mühlenberg. Manchmal fährt sie 50 Ausgaben aus. Liegen zwei Stadtteile in ihrem Beritt, dann können es auch 300 sein. „Hauptsache ist, dass ich um 6 Uhr fertig bin“, sagt sie. Eigentlich erlebt Schubert mit, wie die Stadt erwacht und der Berufsverkehr beginnt. Da wegen des Coronavirus gerade viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, ist das in diesen Tagen anders: „Morgens ist es jetzt noch ruhiger in der Stadt.“

Lokale Nachrichten bis an die Haustür

Schubert ist eine von rund 1000 Zustellerinnen in Hannover und der Region, die während der Pandemie dafür sorgen, dass Menschen lokale Nachrichten an die Haustür geliefert bekommen. Eine Auswirkung der Corona-Krise: Derzeit steigt die Nachfrage nach dem Frühaufsteher-Job, sagt Annika Clausen von der Madsack Logistik Mitte GmbH. Viele Beschäftigungen, etwa in der Gastronomie, sind derzeit nicht möglich. „Wir bieten gerade zu Corona-Zeiten den idealen Nebenjob“, sagt sie.

Obwohl die Temperaturen zu Tagesbeginn derzeit wieder unter null Grad gesunken sind und Schubert früh aufstehen muss, freut sie sich über die Bewegung am Morgen: „Gerade jetzt, wo man viel Zeit drinnen verbringt, ist es gut, wenn ich mich etwas bewegen kann.“ Ein weiterer Vorteil: Die Zusteller haben eher selten Kontakt zu anderen Menschen und gehen somit ein geringes Risiko ein, sich anzustecken. Schubert und ihre Kollegen tragen derweil Handschuhe, damit die Zeitungen möglichst ohne Hautkontakt im Briefkasten der Abonnenten landen.

„Die Leute sind toleranter geworden“

Trifft die 54-Jährige an der Haustür auf Menschen, zeige sich häufig, dass die Krise auch positive Auswirkungen auf das Verhalten hat. „Die Leute wissen, dass gerade alle Schwierigkeiten haben. Deswegen sind sie toleranter als sonst.“ Das zeige sich, wenn die Zeitung ausnahmsweise mal etwas später an der Haustür landet. „Da sind die Leser nachsichtiger geworden.“

Wenn Schubert die letzte Zeitung zugestellt hat, beginnt sie wenig später mit ihrem zweiten Job: Sie arbeitet in einer Bildungseinrichtung für Jugendliche. Diese Tätigkeit kann sie wegen der Corona-Einschränkungen derzeit nur teilweise ausüben: Ihre Schüler unterrichtet sie zwei- statt fünfmal die Woche – im Fernunterricht. „Da ist es gut, dass ich morgens noch vor die Tür kommen“, sagt sie.

