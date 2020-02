Am sechsten Prozesstag im Untreue-Verfahren gegen die einst mächtigsten Männer im Rathaus lädt das Landgericht am Donnerstag erneut mehrere Zeugen vor, darunter die derzeitige Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Sie leitet kommissarisch den Personalbereich und dürfte Einblicke in das Zulagen-System im Rathaus bieten.