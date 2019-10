Er setzt sich für Inklusion ein und fördert den Austausch von Betroffenen: Seit genau 20 Jahren gibt es den Verein Downsyndrom Hannover, der rund 120 Mitglieder zählt. Zum runden Geburtstag gibt es unter dem Motto „Miteinander“ Aktionstage mit Vorträgen und Workshops. Am 19. Oktober, 20 Uhr, liest dabei die „Spiegel“-Redakteurin Sandra Schulz im Pavillon am Raschplatz aus ihrem Buch „Das ganze Kind hat so viele Fehler“. Darin schildert sie ihre Schwangerschaft und das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom. Mehr Infos über den Verein unter Telefon (0 51 31) 911 77 oder im Internet unter www.down-syndrom-hannover.de.