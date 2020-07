Hannover

159 Euro soll eine Hauseigentümerin aus Langenhagen für zwei Rauchmelder zahlen, die drei Jahre nach Einbau mit Alarmtönen signalisierten, dass die Batterien alle sind. Gekauft hatte sie die Geräte allerdings mit der Zusage, diese hielten zehn Jahre. Ihr Versuch, sich gegen die Rechnung zu wehren, ist bisher gescheitert. Mit Mahngebühren addiert sich die Summe auf gut 251 Euro, hinzu kommt die Androhung einer negativen Schufa-Eintragung.

Rauchwarnmelderpflicht in allen Wohnungen

Seit 2016 gilt in allen Wohnungen und Häusern eine Rauchmelderpflicht. Überall wurde nachgerüstet. Doch auch wer der Empfehlung der Feuerwehren gefolgt ist und Geräte mit angeblicher Zehnjahres-Batterie gekauft hat, kann jetzt plötzlich lautes Gepiepse hören, weil die Batterien schlapp machen. Dabei wollte Annemarie Mecke aus Langenhagen alles besonders gut machen.

Sie beauftragte die bundesweit tätige Firma Minol damit, in ihrem Haus sowohl in der Wohnung, die sie mit ihrem Mann bewohnt, als auch in den beiden vermieteten Wohnungen insgesamt sieben Rauchmelder zu installieren. „Die Firma war ein Tipp des Eigentümervereins Haus & Grund“, sagt Mecke, „ich dachte, damit bin ich auf der sicheren Seite.“ Die jährliche Überprüfung, ob die Batterie noch funktioniert, übernimmt sie selbst – schließlich wohnt sie im Haus.

Batterie soll zehn Jahre halten – aber nach drei Jahren ist Schluss

Anfang 2016 wurden die Geräte installiert, aber schon im Frühjahr 2019 meldete das erste Gerät niedrigen Batteriestand. Minol tauschte das Gerät auf Kulanz aus, die Hauseigentümerin war beruhigt.

Ein halbes Jahr später aber quittierten zwei Geräte in einer Mieterwohnung den Dienst. Die Eigentümerin informierte Minol, die schickten eine Mitarbeiterin, dann folge eine Rechnung über 159 Euro. „Dabei hat die Mitarbeiterin nur zehn Minuten benötigt“, sagt Mecke. Zum Vergleich: Der Einbau aller sieben Rauchmelder hatte knapp 194 Euro gekostet.

Die Firma Minol schaltet auf stur: Rauchmelder mit schwächelnder Batterie. Quelle: Tim Schaarschmidt

Minol stellt auf stur

Seitdem läuft ein Streit, in dem Minol auf stur stellt. Dort wird argumentiert, der Mieter habe seine Wohnung gestrichen und dabei die Öffnungsschlitze der Rauchmelder mit Farbe und Klebeband verschmutzt, sodass diese nicht mehr richtig arbeiteten. Mecke widerspricht: „Die Renovierung war schon monatelang verstrichen, außerdem waren nur winzige Klebereste am Montagerand der Rauchmelder und gar nichts an den Schlitzen.“ Überprüfen lässt sich das nicht mehr: Die Minol-Mitarbeiterin hat die Geräte mitgenommen, wahrscheinlich sind sie längst entsorgt.

Gegenüber der HAZ verweist Minol auf den örtlichen Regionalvertriebsleiter. Der aber äußert sich auf schriftliche Anfragen über Wochen hinweg nicht zu dem Thema. Am Telefon schließlich teilt er auf die Frage, ob das Vorgehen übliche Geschäftspraxis sei, nur mit, dass er sich nicht äußern wolle.

Minol hat der Kundin geraten, dass sie sich an den Batteriehersteller wenden soll, wenn sie meint, dass diese nicht mehr genug Energie gehabt habe. „Ich habe kein Vertragsverhältnis mit dem Batteriehersteller, sondern mit Minol“, sagt Mecke. Sie hat sich jetzt von einem regionalen Vertrieb neue Rauchmelder einbauen lassen und will es im Zweifel darauf ankommen lassen, verklagt zu werden.

Verbraucherzentrale : Nur Werbeversprechen, keine Garantie

Bei Hannovers Verbraucherzentrale allerdings rät Juristin Tiana Preuschoff zu Vorsicht. „Die Angabe, dass die Batterien zehn Jahre hält, ist meistens nur ein Werbeversprechen.“ Nur wenn die zehn Jahre ausdrücklich als Garantieleistung deklariert seien, könne man sich juristisch darauf berufen. Ansonsten läuft die gesetzliche Gewährleistung nach zwei Jahren ab, und der Verbraucher hat keine Rechte. Egal, ob Zehnjahresbatterie auf der Verpackung stand oder nicht.

Von Conrad von Meding