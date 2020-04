Frau Lamm, die Politik hat in den vergangenen Wochen viele Gedanken darauf verwendet, den Schulunterricht in Corona-Zeiten zu regeln. Kita-Kinder und deren frühkindliche Entwicklung dagegen kommen kaum vor. Wie finden Sie das?

Das hängt damit zusammen, dass immer noch viel zu häufig ignoriert wird, dass eine Kita eben keine Betreuungs- oder Aufbewahrungsanstalt, sondern eine Bildungsinstitution ist. Es ist dramatisch, was da gerade mit der Entwicklung von Kleinkindern passiert, genauso wie im Bereich der Schule. Es ist wichtig, dass das in der Debatte endlich in den Blick gerät. Zumal im Moment ja vor allem diskutiert wird, welche Eltern eine Notbetreuung brauchen. Dabei muss man das Problem genauso dringend aus der Perspektive der Kinder diskutieren.

„Eltern können das Spielen mit anderen Kindern nicht ersetzen“

Warum?

Kinder erwerben im Kindergarten einen wichtigen Teil ihrer kognitiven, sozialen und motorischen Fähigkeiten. Sie tun das vor allem im Spiel mit anderen Kindern. Das können Eltern nicht ersetzen.

Sagen Sie mal ein Beispiel: Was verpassen kleine Kinder in Zeiten mit Kontaktsperre und ohne Kita, was für ihre Entwicklung wichtig ist?

Der zentrale Unterschied ist: Kinder befinden sich alle auf derselben Ebene. Es gibt anders als zwischen Eltern und Kindern keine Hierarchie. Kinder müssen sich in einer Kindergruppe ganz anders verhalten, um im Streit einen Kompromiss zu erreichen. Schon ganz kleine Kinder lernen viel über Rollenspiele, wenn sie zum Beispiel in der Puppenecke Vater Mutter Kind spielen. Wenn jetzt Eltern notgedrungen dauernd Spielpartner werden, hat das immer auch etwas Künstliches an sich. Im Bereich der Motorik imitieren Kinder oft andere Kinder. Ein Kind, das gerade laufen lernt, macht ein anderes nach, das schon über den Vierfüßlerstand aufstehen kann. Solche Vorbilder können Erwachsene einfach nicht liefern.

Bettina Lamm ist Entwicklungspsychologin und Geschäftsführerin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Quelle: privat

Noch am ehesten im Fokus der Bildungspolitiker sind die Vorschulkinder. Wie wichtig wäre es, dass wenigstens sie schnell in die Kita könnten, soweit der Infektionsschutz das zulässt?

Es gibt schon viele gute Gründe dafür. Gerade der Übergang von der Kita in die Schule ist ein großer Schritt: Es ist wichtig, dass Vorschulkinder vor der Schule Abschied nehmen können, von den anderen Kindern, von den Erziehern, dass sie sich mit der anstehenden Veränderung auseinandersetzen, vielleicht auch die Schule schon kennenlernen. Deshalb verwenden die meisten Kitas gerade im letzten halben Jahr vor der Schule viel Zeit auf die Vorbereitung eines guten Übergangs. Viele Kitas haben besondere Rituale dafür, basteln Schultüten, feiern ein Abschlussfest. Das fällt jetzt alles komplett weg. Aber es gibt auch gute Gründe für andere Gruppen. Krippenkinder zum Beispiel müssten komplett neu eingewöhnt werden, wenn die Kitas noch monatelang geschlossen bleiben.

„Man muss nicht zwanghaft Bilder ausmalen üben“

Was für Angebote bräuchten Vorschulkinder jetzt eigentlich?

Mir ist gar nicht das Vorschulheft das Wichtigste, wo Kinder Sachen akkurat ausmalen, oder schon einzelne Buchstaben oder Zahlen lernen. Das können Kinder zur Not auch mit Erwachsenen üben – und in der Schule holen sie solche Fertigkeiten oft schnell nach. Aber Vorschulkinder sind in der Kita eben auch zum ersten Mal die Ältesten in der Gruppe, sie übernehmen andere Aufgaben, dürfen mehr. Sie gehen mit ihrer Gruppe zu Besuch in die Grundschulen. Das stärkt das Selbstbewusstsein.

Vielen Eltern sind vor dem Schulanfang aber auch bestimmte Fertigkeiten sehr wichtig. Berühmt ist ja das Schnürsenkelzubinden, ohne das es angeblich in der Schule nicht geht.

Ach, das können viele Grundschulkinder heute auch nicht mehr. Sie tragen eben Schuhe mit Klettverschlüssen. Viel wichtiger ist die Sprachförderung bei Kindern, die sprachliche Defizite haben, und die sozial-emotionale Entwicklung. In der Schule müssen Kinder viel strengere Gruppenregeln einhalten. Sie müssen sich selbstbewusst in einer großen Gruppe behaupten und gleichzeitig Selbstregulationsfähigkeiten und Frustrationstoleranz mitbringen. Immer sofort dazwischenzureden, wenn man eine Idee hat, geht in der Schule eben nicht.

Was können Eltern tun, deren Kinder jetzt möglicherweise vor der Schule nicht mehr in die Kita können?

Das Natürlichste wäre vermutlich, sie in den Alltag, in den Haushalt, mit einzubeziehen. Kinder lernen auch Feinmotorik, wenn sie Gemüse schneiden. Sie lernen Selbstbewusstsein, wenn sie beim Kochen mithelfen und in kleinen Teilen Verantwortung übernehmen. Sie lernen sich selbst zu regulieren, wenn sie beim Homeoffice der Eltern nicht einfach ständig hereinplatzen dürfen. Man muss jetzt nicht zwanghaft mit ihnen Bilder ausmalen, wenn sie das nicht wollen. Das macht die Situation für alle Seiten nur noch unnötig kompliziert.

Familienverbände schlagen wegen Kita-Schließungen Alarm Immer mehr niedersächsische Verbände, Stiftungen und Wissenschaftler schlagen wegen der Schließung der Kitas in der Corona-Krise Alarm. Der Vorsitzende der renommierten Stiftung „Eine Chance für Kinder“, Prof. Dr. Adolf Windorfer, berichtete am Mittwoch von dramatischen Notsituationen, die sich in Familien abspielten, die die von seiner Stiftung geförderten Familienhebammen betreuen. So habe ihm eine Hebamme den Zustand einer völlig überforderten, alleinerziehenden Mutter zweier Kinder beschrieben. Der vier Wochen alte Säugling liege oft in einer verschmutzten Windel, habe sogar viele wunde Hautstellen deswegen. Der Fünfjährige nerve vor lauter Langeweile ständig, es komme regelmäßig zu Gewaltausbrüchen. Windorfer riet Land und Kommunen dringend, Krippen und Kitas wieder zu öffnen, um Entlastung durch Betreuung zu schaffen. Die schweren negativen Langzeitwirkungen der Maßnahmen bei der Corona-Krise auf die psychische und emotionale Gesundheit von Kindern und Müttern dürften nicht länger verdrängt und als „Kollateralschaden“ hingenommen werden, sagte Windorfer. Entlastung für Familien, die besonders unter Druck stehen, fordert auch die Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände in Niedersachsen. Gut aufgestellte Familien könnten Homeoffice, Kinderbetreuung und Haushalt vielleicht noch gerade so bewältigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Überforderten Familien, die Kindern keinen strukturierten sinnvollen Tagesablauf mehr bieten könnten, müssten auf jeden Fall Zugang zu Betreuung in überschaubaren Kleingruppen bekommen. Ein Zusammenschluss von 43 Wissenschaftlerinnen lehnt überdies in einer Reaktion auf die Empfehlung der Leopoldina einen pauschalen Shutdown für jüngere Kinder generell ab. Die Forscherinnen, darunter Erziehungswissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftlerinnen, Soziologinnen und Theologinnen aus den Universitäten in Hannover, Hildesheim und Göttingen fordern eine sofortige Wiederöffnung der Kitas und schlagen eine Betreuung in kleineren Gruppen oder mit kürzeren Betreuungszeiten vor. Die Wissenschaftlerinnen verweisen darauf, dass es den Kindern auch aus entwicklungspsychologischer Sicht schade, monatelang keinen Kontakt zu anderen Kindern zu haben. Es könne nicht sein, das gerade Familien mit kleinen Kindern durch lange institutionellen Kita-Schließungen in der Corona-Krise besonders belastet würden, heißt es. jr

Von Jutta Rinas