Stoffe, überall Stoffe. Und Schnittmuster, Lesezeichen, selbstgefärbte Merinowolle: Kreative Geister werden auch in diesem Jahr auf der Konsummesse Infa in Hannover fündig. Am Eröffnungstag trafen sie sich in Halle 23. Ein Rundgang zwischen Selbermachern und staunenden Kindern.