Hannover

Buchstäblich in die Hose gegangen ist am Freitag in Hannover-Nordstadt der Versuch eines 44-jährigen Mannes, seiner zweijährigen Tochter eine frische Windel anzulegen. Weil der Vater sein Kind am Straßenrand auf der Rückbank seines Autos versorgte, rammte eine Stadtbahn trotz Notbremsung die geöffnete Tür des Wagens. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 44-Jährige dabei leicht verletzt. Das Kind und die Fahrgäste der Stadtbahn kamen mit dem Schrecken davon.

Vater stoppt Auto am rechten Fahrbahnrand

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann wegen der dringenden Angelegenheit zuvor seinen Porsche gegen 16.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Haltenhoffstraße in Fahrtrichtung Engelbosteler Damm gestoppt. Um anschließend im Rückraum des Wagens die Windel des Kindes zu wechseln, hatte er auf der Fahrerseite die hintere Autotür geöffnet und sich zwischen Tür und Rückbank postiert.

Wie Polizeisprecher Michael Bertram mitteilt, näherte sich kurz darauf von hinten eine Stadtbahn. Auf der schmalen Straße stieß die Bahn trotz Notbremsung gegen die geöffnete Tür des Porsche.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 9000 Euro und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 109 18 88 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez