Hannover

Juristische Schlappe für den Multimillionär Lars Windhorst: Ein Amsterdamer Gericht hat eine von Windhorsts Firmen für insolvent erklärt. Die Firma will gegen die Entscheidung des Finanzgerichts vorgehen. In Hannover löste sie Sorge aus: Hier ist Windhorst über andere Firmenkonstruktionen Großeigentümer im Ihme-Zentrum, das seit Jahren ein Sanierungsfall ist.

Insolvenz für Tennor Holding B.V.

Ein Sprecher der Rechtebank, des Finanzgerichts in der niederländischen Hauptstadt, bestätigte am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass bereits am Dienstag ein Urteil ergangen sei. Demnach wurde der Unternehmensteil Tennor Holding B.V. für insolvent erklärt. Ein Insolvenzverwalter sei bereits bestellt. Dem Vernehmen nach soll es um offene Forderungen der griechischen Onassis-Organisation gehen – dafür gab es zunächst aber keine Bestätigung.

Windhorsts Auftritt in Hannover: Im Juni 2020 unterzeichnete er im Rathaus einen Vertrag, dass die Sanierung im Ihme-Zentrum vorangehen solle (von links: Stefan Kindler, Geschäftsführer Projekt IZ Hannover GmbH, Lars Windhorst, OB Belit Onay, Ihme-Zentrums-Verwalter Torsten Jaskulski und der damalige Stadtbaurat Uwe Bodemann. Quelle: Rainer Dröse

Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter sagte gegenüber der HAZ, dass „Tennor entgegen anderslautenden Berichten nicht insolvent“ sei. Der Gerichtsbeschluss behandele nur einen Unternehmensteil. Tennor habe Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt, und zudem habe sich Tennor mit dem Antragsteller bereits außergerichtlich geeinigt.

Auch bei Hertha BSC gab es Unregelmäßigkeiten

Tennor war bundesweit dadurch bekannt geworden, dass sich das Unternehmen mit fast 50 Prozent beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC engagiert. Allerdings kam es auch da zu Unregelmäßigkeiten. Das Geld floss nicht pünktlich. Verein und Windhorst beharkten sich öffentlich.

Sprecher Fritzenkötter beteuerte jetzt gegenüber der HAZ. „Wir sind nicht insolvent, haben einen hohen Cashflow, werden 2021 einen hohen Gewinn erwirtschaften und kommen allen unseren Verpflichtungen nach. Und unser Engagement bei Hertha BSC und allen anderen Investments – zum Beispiel das Ihme-Zentrum in Hannover – sind von diesem Vorgang nicht betroffen.“

Von Conrad von Meding