Hannover

Ob Weihnachtsbaumkugeln, Krippen, Kleidung, Backutensilien oder andere Geschenkideen – beim zweiten Winterzauber Herrenhausen präsentieren 130 Aussteller viel Winter- und Weihnachtliches. Dazu gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot und ein buntes Rahmenprogramm mit einer Winterfee als Walking-Act, Illumination im Großen Garten und einem nostalgischen Karussell.

Einkaufen ohne Vorweihnachtsstress

„Es ist einfach so, dass viele Besucher sich schon vor dem ersten Advent versorgen wollen“, erklärt Christine Koch von der Veranstaltungsagentur Evergreen. Im Dezember sei das Einkaufen meist stressig und so könnten die Besucher auch schon etwas für den Adventskalender besorgen. Für ein entspanntes Weihnachtsbacken hat auch Ausstellerin Michelle Reichenberg viele nützliche Tipps. Die gebürtige Amerikanerin bietet nicht nur Gewürze und heiße Schokolade, sondern auch ausgefallene Ausstechformen und Nudelhölzer an. Ihr Tipp: alle Teige für die Weihnachtskekse an einem Tag machen und dann einfrieren. Dann könne man ganz stressfrei backen, wenn eben Zeit dafür ist.

Ausstellerin Michelle Reichenberg hat nicht nur Utensilien, sondern auch Tipps für die Weihnachtsbäckerei. Quelle: Alina Stillahn

Frischer Baumkuchen zum Probieren

Wer das Backen dann doch lieber den Profis überlassen möchte, wird beim Stand der Konditorei Kreipe fündig. Dort gibt es nicht nur frischen Baumkuchen, man kann Geschäftsführer Jan Fleißig auch dabei zuschauen, wie der Baumkuchen an der offenen Flamme hergestellt wird. Kreipe war schon im vergangenen Jahr dabei, als das Festival mit nach Veranstalterangaben etwa 20.000 Besuchern Premiere feierte. In diesem Jahr gibt es nicht nur mehr Aussteller, sondern auch mehr Fläche zum Flanieren – und dazu haben die Besucher auch mehr Zeit.

Jan Fleißig zeigt, wie Baumkuchen gebacken wird –probieren kann man ihn selbstverständlich auch. Quelle: Rainer Droese

Auch für Kinder wird ein Programm angeboten

„Wie hatten im letzten Jahr das Gefühl, es hat gerade angefangen und ist schon wieder vorbei“, erklärt Koch. Daher beginnt das Festival bereits am Donnerstag – und auch an die Jüngeren hat man mit vielen Aktionen gedacht. Gerade Kindern habe der klassische Weihnachtsmarkt außer Zuckerwatte und Karussell nicht viel zu bieten, sagt Koch. Nicht so der Winterzauber Herrenhausen: „Wir haben hier etwa eine tolle Ausstellerin, die Weihnachtselfen mit den Kindern bastelt.“

Öffnungszeiten und Eintrittspreise 2019 können sich Besucher sogar an vier Tagen winterlich verzaubern lassen. Los geht es am Donnerstag, 7. November, von 11 bis 20 Uhr. Am Freitag und Sonnabend, 8. und 9. November, ist der Winterzauber von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 10. November, können Besucher zwischen 10 und 19 Uhr die Wintervorfreude genießen. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei. Am Donnerstag ist Freundinnen-Tag, sodass sich der Eintritt auf 9 Euro ermäßigt. Die Wochenendkarte kostet 18 Euro.

Von Alina Stillahn