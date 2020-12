Generalfeldmarschall Waldersee werden schwere Verbrechen beim Niederschlagen der Boxeraufstände 1901 in China vorgeworfen. Im Rat der Stadt Hannover gibt es die Bereitschaft, über eine Umbenennung der Straße nachzudenken.

Umstrittener Generalfeldmarschschall: Alfred Heinrich Karl Ludwig Graf von Waldersee wurde 1832 in Potsdam geboren und starb am 5. März 1904 in Hannover. Quelle: Julius Cornelius Schaarwächter/Wikimedia Commons