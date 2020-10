Hannover

Jim macht Platte. Seit Ewigkeiten schon. Seit 20, 25, 30 Jahren lebe er schon auf der Straße, sagt ein anderer Wohnungsloser, ein Freund, über ihn: „Wir kennen ihn alle.“ An Hannovers Hauptbahnhof sei er früher gewesen. Zuletzt habe er einige Monate direkt neben der Treppe zur U-Bahnstation Lister Platz campiert, erzählt der Mann, dessen aufgedunsenes Gesicht und geschwollene Hände ebenfalls vom harten Leben auf der Straße künden. Jim raste manchmal ein bisschen aus, aber er tue niemandem was. Er bettele nicht, die Leute gäben ihm freiwillig ’was. Seit Neuestem versuche er sogar, mit einer Scheuermilch die Umgebung zu reinigen.

Jim: „Ich kann auch böse werden“

Jim selbst sagt wenig über sich. Er rede nicht mit den Medien, sagt er auf Englisch, wenn man ihn anspricht. Wenn man es noch einmal versucht, kommt eine Entgegnung, bei der man nicht weiß, ob sie als Drohung oder eher als verquerer Scherz zu werten ist. Er könne auch böse werden, sagt der Mann mit dem verzottelten grauen Haar wiederum auf Englisch und strahlt einen zugleich aus auffallend blauen Augen an.

Manche wollen helfen, andere ihn loswerden

Dass er selbst so wenig gesprächsbereit ist, ist schade. Denn um ihn und sein Lager an der Bödekerstraße in der List gibt es Ärger. Es ist nicht das erste Mal, dass Jim allein aufgrund seines verelendeten Zustandes manche Menschen provoziert, andere dagegen gerade deswegen zutiefst berührt. Eine Zeit lang hauste er am Königinnen-Denkmal in der Oststadt. Auch dort war das schon so, dass er seine Umgebung spaltete, Unfrieden stiftete: allein durch sein bloßes Dasein. Die Frage ist: Gibt es eine Lösung? Wer Antworten sucht, stößt schnell darauf, dass es möglicherweise gar keine Antworten gibt. Die Geschichte des obdachlosen Jim ist auch eine darüber, wie hilflos wir im Umgang mit extrem verwahrlosten Menschen sind. Es ist die traurige Geschichte eines Mannes, der manche rührt und andere stört – und an dem sich am Ende alle die Zähne ausbeißen.

Jims Lager an der Bödekerstraße ist in einem erbarmungswürdigen Zustand. Quelle: Samantha Franson

Unstrittig ist: Jims derzeitiges Lager in der Bödekerstraße macht einen erbärmlichen Eindruck. All seine Habseligkeiten hat er auf dem schmalen Raum zwischen Radweg und Autostraße um einen Baum herum drapiert. Einen vor Dreck stehenden Schlafsack und eine völlig verschmutzte Isomatte kann man da sehen, Plastikteller und -becher, voll mit Essensresten und abgestandenem Kaffee, alte Plastiktüten, vollgestopft mit Jims spärlichen Habseligkeiten.

Manche Passanten können den Anblick nicht ertragen

Allein diesen Anblick können manche Passanten kaum ertragen – vor allem vor dem Hintergrund, dass in all dem Schmutz ein Mensch sein Leben fristet. Manche finden, dass Menschen wie Jim unser Mitleid verdienen, unseren Schutz. Da ist Joanna Gadzinowska, eine gelernte Krankenschwester, die ihm öfters ein paar Euro zusteckt. Sie habe ihn irgendwann zwischen den Autos entdeckt, er tue ihr leid, sagt die 63-Jährige. Der Mann, der angeblich nur Englisch spricht, bedankt sich an diesem Tag bei ihr dafür, dass sie ihm ein Lächeln schenkt. Überraschenderweise in fließendem Deutsch. Oder die 67-jährige Friederike Barnhusen, eine ehemalige Förderschullehrerin. Sie kommt fast jeden Tag an Jims Lager vorbei – und ist entsetzt, dass niemand einschreitet, wenn ein Mensch „so elendig verkommt“. Man lasse ihn da „verrecken“, sagt sie und betont, dass sie weiß, was für ein schreckliches Wort das sei, aber es treffe die Sache dennoch. Dabei müsste dem Mann geholfen werden, er sei doch offensichtlich krank.

Jim „säubert“ die umliegenden Häuserfassaden mit Scheuermilch – und beschädigt sie dadurch. Quelle: Samantha Franson

Vor allem die Anwohner rund um Jims Lager finden das auch, aber nicht nur das. Sie finden auch: Jim muss weg. Das klingt drastisch – die Leute wissen es auch. Niemand will seinen Namen nennen. Die Furcht, als unsozial abgestempelt zu werden, ist groß. Aber wenn man mit ihnen spricht, kann man auch gute Gründe für ihre Meinung finden. Denn Jim ist nicht jemand, der leise und weitgehend unbemerkt unter dem Baum sein Leben fristet. Manchmal brüllt er unvermittelt, tagsüber, aber vor allem nachts, erzählen die Anwohner. Manche Kinder haben allein schon deswegen vor ihm Angst. Seine Fäkalien, seine Essensreste finden sich unter den Bäumen und in dem Verschlag für den Müll der Hausbewohner wieder.

Auch in dem Müllverschlag eines Hauses der Anwohner finden sich Fäkalien von Jim. Quelle: Samantha Franson

Die Essensreste ziehen Ratten an. Regelmäßig uriniert er zudem in den Eingangsbereich eines Hauses, der Eingang riecht so stark nach Urin, dass es ins Treppenhaus zieht. Jim onaniert öffentlich – und dass er regelmäßig den Sockel der Häuser und den gepflasterten Boden am Lister Platz mit Scheuermilch bearbeitet, finden die Anwohner auch schlimm. Es greife, so sagen sie, die Gebäudesubstanz an. „Wir wollen nicht in unserer sozialen Blase leben“, sagt eine Frau. „Wir sehen auch sein Recht, über sich selbst und seinen Lebensbereich zu bestimmen.“ Aber das, was er mache, greife so stark in den Lebensbereich seines Umfelds ein: „Das wollen wir nicht tolerieren.“

Wer stiftet Frieden?

Das Problem ist: Wer setzt die Ansprüche der Anwohner durch? Wer hilft Jim? Wer stiftet Frieden? Dem Ordnungsamt der Stadt ist Jim nach eigenen Angaben seit 2016 bekannt, schon zur Zeiten der ehemaligen Servicegruppe Innenstadt, die dann später zum Ordnungsdienst ausgebaut wurde, fiel er auf. Seitdem gab es Beschwerden. Vor der Oststadt sei er lange am Bahnhof und in der Marienstraße gewesen, sagt Sprecher Udo Möller. Jim wurde durch den Ordnungsdienst regelmäßig kontrolliert, auf Fehlverhalten hingewiesen, es wurden Platzverweise ausgesprochen. Der Betroffene sei den Platzverweisen in aller Regel nachgekommen, aber meist an Folgetagen wieder da gewesen. Weitere rechtliche Möglichkeiten bestünden nicht.

Bevor die Stadt seine Habseligkeiten entsorgte und dadurch seinen Platz räumte, lebte Jim am Königinnendenkmal an der Hohenzollernstraße. Quelle: Rainer Dröse

Hat man ihm, dem möglicherweise psychisch Kranken, Hilfe angeboten? Mehrfach und wiederholt sei er auf die Obdachlosen-Unterkünfte hingewiesen worden, sagt Möller. Wurde der Sozialpsychiatrische Dienst eingeschaltet? Dieser sei informiert – und werde auch künftig regelmäßig Beratungsangebote machen, heißt es weiter. Grundsätzlich könne eine Behandlung gegen den Willen eines Betroffenen aber nur bei einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung initiiert werden.

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat eine Anzeige einer Anwohnerin mit der zunächst etwas befremdlichen Aussage im Sande verlaufen lassen, man könne das Verfahren nicht weiterführen, weil der Aufenthalt des Beschuldigten nicht habe ermittelt werden können. Fragt man nach, stellt sich die vermeintlich fehlende postalische Adresse aber als nur ein Teil der Wahrheit heraus. Es sei sehr zweifelhaft, ob der Mann überhaupt schuldfähig sei, sagt eine Sprecherin. Deshalb habe man bislang von weiteren Ermittlungen Abstand genommen.

Polizei verbreitet Optimismus

Zumindest die Polizei versucht Optimismus zu verbreiten. Im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung versuche man, „die Ursachen für das Verhalten des Obdachlosen zu finden, um ihm zielgerichtet Hilfe zu vermitteln und ihn besser zu betreuen“, sagt Sprecherin Natalia Shapovalova. In der Vergangenheit habe der Mann aber alle Hilfsangebote abgelehnt, weil er „frei und selbstbestimmt leben möchte“.

So endet Jims Geschichte mit großer Ratlosigkeit. Alle Behörden sind eingeschaltet. Niemand kann helfen. Weil Jim es nicht will. Die Gesellschaft müsse solche Menschen manchmal einfach aushalten, sagt Caritas-Sozialarbeiterin Ramona Pold. Es klingt pragmatisch, aber auch resigniert. Möglicherweise wird Jim sich irgendwann wieder einen anderen Platz zum Leben suchen müssen. Wie schon am Bahnhof, in der Marienstraße und am Königinnen-Denkmal. Vermutlich gibt es auch im Umfeld seiner neuen Lagerstätte Streit. Denn zumindest eines darf als sicher gelten: dass der obdachlose Mann in seinem Zustand nicht mehr merkt, wie extrem seine Freiheit mit der Unfreiheit anderer einhergeht.

