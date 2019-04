Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am frühen Dienstagmorgen zu einem Einsatz in der Nordstadt gerufen worden. „Am Engelbosteler Damm gibt es einen ausgedehnten Wohnungsbrand“, sagt Sprecher Jörg Rühle. Das Feuer ist gegen 5.45 Uhr in einem Eckhaus zur Bodestraße in Höhe der Haltestelle An der Strangriede ausgebrochen. „Acht Menschen wurden verletzt“, sagt Rühle. Dabei handelt es sich um sieben Bewohner, die teils schwere Rauchgasvergiftungen erlitten, und einen Feuerwehrmann. Rühle: „Er verletzte sich beim gefährlichen Innenangriff bei der Menschenrettung.“ Mehrere Patienten kamen in Krankenhäuser, andere konnten am Einsatzort versorgt werden.

Mehrere Personen mussten vor dem Brand gerettet werden.

Bewohner über Drehleitern gerettet

Bei Eintreffen der Rettungskräfte drangen bereits Flammen und dichter Rauch aus dem Fenster im dritten Stock. Angesichts der „unübersichtlichen Lage“ am Anfang rückten drei Löschzüge zum Engelbosteler Damm aus. „Sieben Bewohner mussten mit Drehleitern gerettet werden“, sagt Rühle. Sie standen demnach an Fenstern und auf der Dachterrasse des Gebäudes. Ein Mieter rutschte nach eigenen Angaben aus dem schrägen Dachfenster ein Stockwerk weiter nach unten auf die Dachterrasse, um von dort gerettet zu werden. Ein weiterer wurde durch Klopfen geweckt und auf den Brand aufmerksam gemacht, sodass er aus eigener Kraft aus dem Haus flüchten konnte. Unter den Geretteten sind auch zwei Hunde namens Pascha und Boncuk.

Einige Bewohner, die mitunter nur mit Hausschuhen und dünnen Sachen bekleidet waren, konnten sich am gegenüberliegenden Lebensmittelgeschäft aufwärmen. Gleichzeitig wurden sie dort mit heißen Getränken versorgt. Zusätzlich stellte die Feuerwehr einen Bus bereit, in dem sich die Betroffenen aufhalten konnten. Nach etwa einer Dreiviertelstunde waren die Löscharbeiten abgeschlossen, danach kontrollierte die Feuerwehr die Wohnung auf mögliche Glutnester. „Erst danach kann geklärt werden, ob das Haus noch bewohnbar ist“, sagt Feuerwehrsprecher Rühle. In dem Eckgebäude gibt es laut Klingelschild mindestens Parteien. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen nach den Löscharbeiten aufnehmen.

Behinderungen auf den Linien 6 und 11

Durch den Feuerwehreinsatz kam es auch beim Straßenverkehr und der Üstra zu Behinderungen. Der Engelbosteler Damm wurde rund um die Stadtbahnhaltestelle voll gesperrt, gleichzeitig blockierte die Polizei den Weidendamm zwischen Bode- und Kopernikusstraße. Die Stadtbahnlinien 6 und 11 waren davon betroffen, die Bahnen standen bis etwa 7.45 Uhr still. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Königsworther Platz und Krepenstraße wurde vorübergehend eingerichtet.

