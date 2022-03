Hannover

Hanova, Spar und Bau, Vonovia: Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, stolpert früher oder später über diese Namen. Denn diese Vermieter gehören zu denen mit den meisten Mietwohnungen in Hannover. Je nachdem, ob es sich um ein klassisches Wohnungsunternehmen oder um eine Genossenschaft handelt, gibt es jedoch einige Besonderheiten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Wohnungssuche, Miete und Standorten.

Wie funktioniert eine Genossenschaft?

Genossenschaften beruhen auf einem Gemeinschaftsprinzip. Wer in einer Genossenschaft wohnen möchte, muss Mitglied werden. Dazu kaufen die Mitglieder Anteile – und erhalten dafür ein Stimmrecht. Das erlaubt ihnen, Vertreter zu wählen, die dann wiederum einen Aufsichtsrat wählen. Geleitet wird eine Genossenschaft von einem Vorstand, der durch den Aufsichtsrat bestimmt und begleitet wird. Ziel einer Genossenschaft ist es, den Mitgliedern günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Häufig gibt es auch Gemeinschaftsräume sowie Veranstaltungen für die Mitglieder.

Mitglieder haben bei einer Genossenschaft einen Dauernutzungsvertrag. Das bedeutet lebenslanges Wohnrecht. Es kann also nicht, wie bei herkömmlichen Mietwohnungen, passieren, dass man wegen Eigenbedarfs die Wohnung räumen muss. Auch kann die Wohnung nicht verkauft werden.

Wer kann eine Genossenschaftswohnung mieten?

Voraussetzung für das Mieten einer Genossenschaftswohnung ist die Mitgliedschaft. Grundsätzlich kann jeder Mitglied bei einer Genossenschaft werden. In der Realität hängt es aber davon ab, wie groß das Budget ist. Denn nicht jeder kann sich die Genossenschaftsanteile leisten.

Was genau sind Genossenschaftsanteile – und was kosten sie?

Die Genossenschaftsanteile dienen der Genossenschaft dazu, Projekte umzusetzen. In der Regel werden die Anteile verzinst. Laut dem Portal wggesucht.de können Genossenschaftsanteile sehr unterschiedlich hoch sein: Zwischen 250 und 3000 Euro. Bei der Genossenschaft Heimkehr in Hannover etwa müssen Interessenten grundsätzlich mindestens zwei Pflichtanteile à 250 Euro – also insgesamt Anteile für 500 Euro – erwerben. Hinzu kommen je nach Wohnungsgröße weitere Anteile.

Bekommt man Genossenschaftsanteile zurück?

Bei der Kündigung muss die Genossenschaft die Anteile, ähnlich wie bei einer Kaution, zurückzahlen. Man kann aber auch weiterhin Mitglied bleiben, etwa um später erneut eine Wohnung bei der Genossenschaft anzumieten. In diesem Fall bekommt man seinen Anteil nicht zurück.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Genossenschaften gibt es in Hannover?

In Hannover gibt es mehr als 15 Genossenschaften:

Baugenossenschaft Oberricklingen eG: Steinhuder Str. 24, 30459 Hannover , Telefon (05 11) 42 17 24, info@bg-oberricklingen.de, www.bg-oberricklingen.de

Heimatwerk Hannover eG: Am Jungfernplan 3, 30171 Hannover, Telefon: (05 11) 8 56 25 83, info@heimatwerk.de, www.heimatwerk.de

Ostland Wohnungsgenossenschaft eG: Stephanusstr. 58, 30449 Hannover, Telefon (05 11) 94 99 40, info@ostland.de, www.ostland.de

Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG: Hildesheimer Str. 89, 30169 Hannover, Telefon (05 11) 98 09 60, info@heimkehr-hannover.de, www.heimkehr-hannover.de

Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH): Königsworther Platz 2, 30167 Hannover, Telefon (05 11) 97 19 60, info@wgh-herrenhausen.de, www.wgh-herrenhausen.de

Wohnungsgenossenschaft Gartenheim eG: Hildesheimer Str. 142, 30173 Hannover, Telefon: 0511 280040, info@gartenheim.de, www.gartenheim.de

Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz: Berckhusenstraße 16, 30625 Hannover, Telefon: (05 11) 53 00 20, info@kleefeldbuchholz.de, www.kleefeldbuchholz.de

Spar- und Bauverein eG: Arndtstraße 5, 30167 Hannover, Telefon: (05 11) 9 11 40, kontakt@spar-bau.de, www.spar-bau-hannover.de

Noch mehr Wohnraum: Die Heimkehr plant ein neues Mehrfamilienhaus in Vahrenwald. Quelle: Heimkehr eG (Archiv)

Vasa-Wohnungsgenossenschaft Vahrenheide/Sahlkamp eG: Lotte-Lemke-Straße 8, 30179 Hannover, Telefon: (05 11) 3 73 12 33, vasawohn@htp-tel.de, www.vasa-wohn.de

Wohnungsgenossenschaft Hannoverland eG: Ubbenstraße 28, 30159 Hannover, Telefon: (05 11) 32 65 84, info@woge-hannoverland.de, www.woge-hannoverland.de

Wohnungsbaugenossenschaft der Polizeibeamten eG: Stöckener Str. 47, 30419 Hannover, Telefon (05 11) 8 99 79 90, info@wogep.de, www.wogep.de

Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden eG: Deisterstrasse 69, 30449 Hannover, Telefon: (05 11) 45 44 44, info@selbsthilfe-linden.de, www.selbsthilfe-linden.de

WOGE-Nordstadt eG: Edwin-Oppler-Weg 5, 30167 Hannover, Telefon: (05 11) 71 48 44

Wobau Hannover-Ost eG: Lange Str.1, 30559 Hannover, Telefon: (05 11) 2 70 90 80, info@wobau-hannover.com, www.wobau-hannover.com

Wo vermieten die Genossenschaften Wohnraum?

Wer vermietet sonst noch Wohnungen in Hannover?

Es gibt unzählige private Vermieter sowie Hausverwaltungen, die Mietwohnungen in Hannover anbieten. Zudem gehören viele Wohnungen einigen großen Wohnungsbaugesellschaften. Drei besonders große Unternehmen sind etwa Meravis, Hanova und Vonovia. Meravis hat sich selbst einen sozialen Auftrag auferlegt. Alleiniger Gesellschafter von Meravis ist der Sozialverband Deutschland. Hanova ist das städtische Wohnungsunternehmen von Hannover. Vonovia hingegen vermietet deutschlandweit Immobilien.

Was zeichnet Wohnungsbaugesellschaften aus?

Anders als eine Genossenschaft vermietet eine Wohnungsbaugesellschaft Wohnungen so, wie es auch private Vermieter tun würden. Die Abläufe sind aber in der Regel deutlich standardisierter. Das kann Vorteile haben, etwa wenn es für Reparaturen einen eigenen Service gibt, den man rund um die Uhr erreichen kann. Gleichzeitig kann es in so großen Unternehmen manchmal auch schwierig sein, im Zweifelsfall die richtigen Ansprechpartner zu finden.

Wie kann ich die Wohnungsbaugesellschaften kontaktieren?

Meravis: Krausenstraße 46, 30171 Hannover, Telefon: (05 11) 67 51 00, info@meravis.de, www.meravis.de

Hanova: Otto-Benner-Straße 4, 30159 Hannover, Telefon: (05 11) 64670, info@hanova.de, www.hanova.de

Vonovia: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Telefon: (02 34) 4 14 70 00 00, info@vonovia.de, www.vonovia.de

Wo vermieten die Wohnungsbaugesellschaften in Hannover?

Von Thea Schmidt