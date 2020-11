Hannover

Angefangen hat alles in der Meldaustraße, am Herrenhäuser Markt, in den 1950er-Jahren. Mit seiner Rolleicord Kamera, einer 6x6-Mittelformatkamera, knipst Willi Bartels Fotos von allem, was ihm vor die Linse kommt – so auch seinen Sohn Wolfgang Bartels. In Schwarz-Weiß dokumentiert er, wie sein Sohn heranwächst. Irgendwann darf der junge Bartels selbst die Kamera bedienen. Da ist es um ihn geschehen. Seither ist die Fotografie aus dem Leben des inzwischen 72 Jahre alten Wolfgang Bartels nicht mehr wegzudenken.

Zwar hat es den passionierten Fotografen mittlerweile nach Kleefeld gezogen, doch dem Ort seiner Kindheit fühle er sich noch immer emotional verbunden, erzählt Bartels.

Bartels hat ein Bildband über Herrenhausen herausgegeben

Wie er selbst hat sich auch Herrenhausen gewandelt. Mit dem Forum Herrenhäuser Markt von der Wohnungsgenossenschaft hat der Stadtteil ein neues Zentrum, das Wohnen, Arbeiten und Einkaufen vereinen soll. Anlässlich des Neubaus haben Bartels und die WGH einen Bildband herausgegeben. Neben Fotos, für die Wolfgang Bartels selbst im Stadtteil unterwegs war, enthält die Sammlung Erinnerungsstücke, die ihm von seinem Vater erhalten geblieben sind.

Damit fing alles an: Willi Bartels fotografiert seinen Sohn Wolfgang und dessen Mutter Elfriede vor dem neuen Wohnhaus in Herrenhausen. Quelle: Willi Bartels

Während er hauptberuflich als Industriekaufmann und Betriebswirt arbeitet, bringt sich Bartels autodidaktisch das Fotografieren bei. „Ich bin immer wieder in Museen gegangen und habe analysiert, was die anderen anders und besser gemacht haben als ich“, sagt der Pensionär. Nach einer vollen Arbeitswoche zieht es ihn in seine Dunkelkammer, die zuvor als Küche diente. Bis spät in die Nacht entwickelt er dort seine Fotos.

Mit der Kamera um die Welt

Motive findet er überall auf der Welt. Da er beruflich viel unterwegs ist, lässt er sich die Gelegenheit nicht entgehen und hängt einige Urlaubstage an seine Dienstreisen – die Kamera selbstverständlich im Gepäck. Sowohl Menschen als auch Landschaften, ob in Ghana, Kanada oder Nigeria, hält er fest. Sein Talent bleibt nicht unerkannt, und so stellt er seine Werke in und um Hannover sowie in den Niederlanden, Kanada und den USA aus.

Ein besonderer Blick aufs Klärwerk: Wolfgang Bartels ist in Herrenhausen aufgewachsen – und hat seinen Heimatstadtteil immer wieder fotografiert. Quelle: Wolfgang Bartels

Der Schwarz-Weiß-Fotografie ist er stets treu geblieben. Seinem Idol, dem Fotografen Robert Häusser, folgend wolle er seine Bilder auf das Wesentliche reduzieren, erzählt Bartels. Trotz weniger Bildelemente sei eine Fotografie kein Produkt weniger Minuten. Es bedürfe einiger Geduld, um das perfekte Motiv überhaupt erst zu finden und im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein.

Ist diese Hürde dann genommen, will die Belichtungszeit gekonnt eingestellt sein. Auch andere physikalische Kräfte seien zu beachten, wie etwa die Schwingungen, die ein Fahrrad erzeugt, wenn es vorbeifährt.

Das neue Zentrum des Stadtteils: Das Forum Herrenhäuser Markt. Quelle: Wolfgang Bartels

Am Ende aber hat es sich gelohnt. Obwohl Bartels vielseitig künstlerisch interessiert ist, Malereien und Zeichnungen gerne betrachtet und Konzerte besucht, fasziniere ihn die Fotografie dennoch besonders. Ihm gehe es darum, dass „das Bild für sich spricht und ohne Erläuterung auskommt“, so Bartels.

Fotografieren aus Liebe zur Musik

Aktuell fotografiert er Architektur und Menschen vor seiner Haustür in Kleefeld. Das sei manchmal gar nicht so leicht, denn häufig werde er gefragt, was er mit seiner Hasselblad-Kamera vorhabe – selbst die Polizei habe ihn schon angehalten.

Mittlerweile lebt Wolfgang Bartels in Kleefeld – und ist auch hier mit seiner Kamera unterwegs. Quelle: Wolfgang Bartels

Daneben verarbeitet er seine Liebe zur Musik von Johann Sebastian Bach in fotografischer Form. Dafür ist er an Lebensorte des Komponisten gereist, hat Momente festgehalten, die ihn an bekannte Stücke des bekannten Musikers erinnern, und porträtiert Menschen, deren Leben Bach ebenfalls prägte. Im vergangenen Jahr hatte er dafür den Sänger und Dirigenten Peter Schreier vor der Kamera. Bartels großer Wunsch: Er würde seine fotografische Sammlung am liebsten in einer Wanderausstellung präsentieren.

Von Monika Dzialas