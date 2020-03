Wülfel

An der Grenze von Wülfel und Laatzen plant die Firma Achte World-Investment aus Hameln den Bau eines großen Wohn- und Gewerbekomplexes. Westlich der Hildesheimer Straße – zwischen dem Geschäftszentrum der früheren Wülfeler Brauerei an der Wilkenburger Straße und der Straße Auf der Dehne – sollen auf hannoverschem Boden acht Gebäude entstehen, zwischen vier und elf Stockwerke hoch.

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel stimmte dem von der Verwaltung vorgelegten Bebauungsplan zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Das Projekt läuft unter dem Namen Wohnpark Brabrink.

Günstige Wohnungen geplant

Nach den vorliegenden Plänen sollen auf dem Areal gegenüber dem Lasertag-Fun-Center 165 Wohneinheiten entstehen. In zwei Baublöcken unmittelbar an der Hildesheimer Straße wird es in den Erdgeschosszonen mit einer Größe von 1100 Quadratmetern Platz für eine Kindertagesstätte und gastronomische Betriebe geben. In den oberen Etagen sind auf 1200 Quadratmetern Büroräume geplant, dazwischen soll es auf 6000 Quadratmetern mietpreisgebundene Wohnungen geben. Verantwortlich für die Ausgestaltung des Projekts ist der Schweizer Architekt Max Dudler.

In Richtung des Landschaftsschutzgebiets Obere Leine will der Bauträger sechs sogenannte Punkthäuser (mehrgeschossige Häuser mit in der Mitte gelegenen Treppenhäusern) errichten), die ausschließlich mit Wohnungen bestückt sind. Außerdem soll es hier einen zentralen Quartiersplatz sowie einen Spielplatz geben. Sieben der acht Gebäude werden direkten Zugang zu einer Tiefgarage haben, die Autofahrer von der Hildesheimer Straße aus erreichen können. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch eine Stadtbahn-Haltestelle der Linien 1 und 2 sowie ein Busstopp der Linie 124.

Schrebergärten müssen weichen

Der nördliche Teil des 15.000 Quadratmeter großen Plangebiets ist eine Brachfläche, auf der sich früher ein Lkw-Betrieb befand und die an das unter Denkmalschutz stehende Rittergut Wülfel grenzt. Beim südlichen Teil handelt es sich um Grabeland mit Schrebergärten. Auf Nachfrage erläuterte Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier, dass es sich hier um Privatgelände handelt, das nicht den rechtlichen Schutz wie eine Kleingartenanlage genießt. Heißt: Die Pachtverträge können mit Jahresfrist gekündigt werden.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Schade war mit einer Einschätzung schnell bei der Hand, nannte den elfstöckigen, dunkel verklinkerten Turm „potthässlich“ und fragte, ob dieser nicht auch etwas kleiner ausfallen könne. Schlesier verteidigte den Entwurf und erinnerte an das ehemalige Sudhaus der Wülfeler Brauerei, das ähnlich hoch gewesen sei. Dem südlichen Einfallstor zur Stadt Hannover, so der Stadtplaner, stehe eine derartige Landmarke mit Erinnerungswert an ein früheres Traditionsunternehmen gut zu Gesicht.

Von Michael Zgoll