Dicke Bretter hatten Eltern und Bezirksratspolitiker über viele Jahre gebohrt, bis sich die Stadt 2018 endlich bereitfand, den Pausenhof der Grundschule Loccumer Straße in Wülfel nachmittags und in den Ferienzeiten für alle Kinder und Jugendlichen aus der Nachbarschaft zu öffnen. Doch nun sei der Schulhof in der unterrichtsfreien Zeit seit Monaten wieder geschlossen, kritisierte die SPD-Fraktion des Bezirksrats Döhren-Wülfel in der vergangenen Sitzung des Gremiums. Es habe zuvor viele positive Rückmeldungen von Eltern und Nachbarn gegeben, so die Sozialdemokraten, und die erneute Schließung stoße auf kein Verständnis.

Doch Stadtbezirksmanager Sven Berger hatte eine Begründung parat, an die vor einem Jahr noch kein Mensch gedacht hätte. Der Schulhof sei im März dieses Jahres zu Beginn der Corona-Pandemie geschlossen worden, und seither würden aufgrund von Landesverordnungen Nutzungsverbote oder -einschränkungen bestehen. Seit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs, führte Berger aus, würden die Schulen ihre Pausenhöfe zur Umsetzung der jeweiligen Hygienekonzepte benötigen.

Stadtverwaltung: Öffentliche Nutzung nicht sinnvoll

So seien auch an der Loccumer Straße Teile des Freigeländes mit Flatterband markiert, um die nach dem Rahmenhygieneplan des Landes vorgesehene Trennung von Schülerkohorten im Pausenbetrieb sicherzustellen. Eine öffentliche Nutzung des Geländes außerhalb des Schulbetriebs sei derzeit aus Sicht der Verwaltung nicht sinnvoll.

In Stein gemeißelt scheinen diese Verbote aber nicht zu sein. Wie der Stadtbezirksmanager erläuterte, habe die Verwaltung aufgrund der coronabedingten Schließung des Wülfeler Pausenhofs keine Erfahrungen sammeln können, wie dieser in den Sommermonaten genutzt wird; insofern sei es derzeit schwierig, eine abschließende Entscheidung zu treffen. „Sobald es im Kontext Corona möglich ist“, so Berger, „wird die Verwaltung den Schulhof der Grundschule Loccumer Straße aber erneut testweise öffnen, um die Situation abschließend auswerten zu können.“

Andere Spielmöglichkeiten? Bezirkspolitiker widersprechen

Heftigen Widerspruch vonseiten des Bezirksrats erntete der Stadtbezirksmanager, als er auf verschiedene andere Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche verwies, die sich angeblich im Umkreis von einem Kilometer rund um die Grundschule befänden. Die Skizze, die die Verwaltung zum Beweis dieser Behauptung vorgelegt habe, so monierten einige Politiker, beschönige und verfälsche die Situation in unzulässiger Weise.

